«Порция страшилок на ночь» или несколько ужасных городских легенд, собранных со всего мира

Что может быть более интересным чтивом на ночь, чем парочка страшных историй? Наверное, каждый из нас любит пощекотать себе нервишки разными страшилками, которые не только переходят из поколения в поколение, но и заполонили интернет-пространство. На сегодняшний день найти леденящие душу истории можно очень легко.
Некоторые из них – реальные, некоторые – вымышленные, но, несмотря на это, очень много людей верят в те или иные страшные существа, которые пугают, вылезая из-под кровати, прячась в шкафах, и так далее. Рассказы о различных призраках, полтергейстах и злых духах кажутся вполне себе реальными, когда их рассказывают простые люди. Да, конечно, в мире действительно очень много необъяснимого, и некоторые ситуации просто не поддаются логике и научному объяснению. Сегодня мы решили порадовать вас, наши дорогие читатели, порцией самых страшных и леденящих душу городских легенд со всего мира.
Эль Силбон или мальчик с мешком костей за спиной
Легенда об Эль Силбоне родом из Венесуэлы, и говорится в ней об одном весьма капризном мальчике. Несколько веков назад жила одна семья, которая была весьма уважаема в своем городке. На первый взгляд она не отличалась ничем от других, за исключением статуса, но на самом деле все обстояло намного хуже. Когда в семье родился мальчик, то родители были очень счастливы. Они очень долго ждали этого ребенка, и, конечно же, уже с малых лет баловали своего отпрыска. Мальчишке доставалось все самое лучшее, и что бы он не попросил, его просьбу всегда выполняли без каких-либо возражений. Такое поведение со стороны родителей очень разбаловало ребенка, и он стал весьма капризным и требовательным. Однажды мальчик приказал своему отцу достать оленьего мяса на ужин, чтобы мать могла его приготовить и подать к столу. К сожалению, у главы семейства не получилось выполнить просьбу сына, и когда он сказал о том, что на ужин не будет оленьего мяса, мальчонка просто взял и вспорол своему отцу живот.
После этого он достал кишки и принес их своей матери, приказав приготовить их на ужин. Женщина была в ужасе от увиденного, но согласилась выполнить просьбу сына. Когда довольный паренек пошел в свою комнату, женщина позвала своего отца и рассказала, что случилось. Дедушка мальчика пришел в их дом и избил своего внука до крови, а затем натер его раны лимонным соком и посыпал перцем. Он собрал останки своего зятя и сложил их в сумку, которую повесил на плечо ребенку, и вытолкал его из дома. Когда мальчик начал бежать, то его дед выпустил вслед за ним голодных собак, которые впоследствии его и растерзали. Мальчика прокляла его же семья, и после смерти силуэт парня с сумкой за плечами стал появляться в том или ином доме. Поговаривают, что Эль Силбон все еще бродит по земле. Он заходит в дома разных людей, кладет свою сумку на пол и начинает считать, все ли кости его отца на месте. Если кто-то из живущих в доме, который посетил Эль Силбон, замечает его, то он ничего не делает и просто уходит, а если же нет, то вскоре кто-то умирает.
Никур
Эта легенда родом из Исландии. Считается, что если человек заметит красивую серую или черную лошадь возле большого озера или же водоема, то это весьма дурной знак для него. Определить, настоящая ли это лошадь или же злобный дух воды Никур, можно посмотрев на его копыта. В том случае, если вы встретили последнего, то его копыта будут обращены назад. Некоторые утверждают, что эта лошадь является злым зверем и духом, который затягивает людей в воду. Если Никур вышел на сушу, то он жаждет забрать с собой кого-то в свое водное царство. Своим внешним красивым видом он заманивает людей и дает им погладить себя, но как только рука человека соприкасается с кожей Никура, то она мгновенно прилипает. Когда это происходит, злой дух затаскивает человека в свой подводный дом и последний тонет.
Теке -Теке
Эта легенда родом из Японии. Речь в ней идет о женщине-служанке, над которой зверски надругался один американский военный, спустя несколько лет после окончания Второй мировой войны. В тот же вечер после случившегося молодая женщина решила покончить с собой и спрыгнула с моста на железнодорожные пути. Проезжавший поезд разрубил ее тело напополам. В то время было очень холодно, и женщина не сразу стала истекать кровью. Исходя из легенды, туловище женщины смогло доползти до железнодорожной станции. Работники этого места было просто в ужасе от увиденного и решили перетащить женщину, а точнее ее часть, на брезент в тепло. Спустя некоторое время, она умерла в адских муках. На самом деле, это лишь часть легенды. Современники решили продолжить ее, и теперь у истории появилось продолжение. После того, как вы прочтете об этой легенде, ровно через три дня к вам явится эта искалеченная женщина, которая будет подползать к вам и говорить при этом «теке-теке». Если вы не ответите на ее вопросы, то она убьет вас. Первое, что она спросит, так это то, нужны ли вам ваши ноги, и вы обязаны ответить, что они вам очень нужны. Вторым вопросом будет то, как ее зовут, и вы должны ответить «Касимо Рейко».
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