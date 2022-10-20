Почему люди увлекаются коллекционированием и какие коллекции вызывают недоумение

Почему возникает желание коллекционировать

Коллекционирование это защитная реакция организма на агрессивный окружающий мир. / Фото:violity.shop

Коллекционеры это люди особого склада ума. / Фото: www.ridus.ru

Что собирали в СССР

Только высокопоставленные и знаменитые люди в СССР могли себе позволить коллекционировать дорогие вещи.

Филателия и нумизматика были самыми популярными в СССР. / Фото:uznayvse.ru

Простые советские граждане могли собирать значки, открытки и многое другое.

Странные коллекции мира

Американский коллекционер Мэтт Мелграм доказал. что можно собирать съедобную еду гамбургеры. / Фото:charter97.org

Коллекции табличек Не беспокоить! удалось собрать двум путешественникам, а их количество достигло 11115 и 15 тыс. шт.

Коллекции, которые достойны рекордов книги Гиннесса

Лиза Кортни попала в книгу Гиннесса, собрав коллекцию в 15 тыс. Покемонов.

Представители книги Гиннесса отметили сертификатами за коллекцию мыла в 5 тыс . кусков и 15 тысячную коллекцию кукол Барби