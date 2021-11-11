Золотистый ретривер позирует в образе Мадонны, и трудно не поддаться чарам этой новой «звезды»

Максдонна.
Петь песни Мадонны для начинающего музыканта или копировать ее знаменитые фотографии для начинающего фотографа — это отличный способ сыграть на чужой популярности. Но что интересно: Венсан Флорэ, организовавший недавно трибьют-выставку, главные героем которой стал его пёс в образах Мадонны, — уже является известным фешн-фотографом и в дополнительной славе не нуждается. Так что же побудило его сделать это?
Макс отдыхает в стоге сена, позируя для трибьюта альбома Мадонны *Music*
Золотистый ретривер по кличке Макс стал для Венсана Флорэ (Vincent Flouret) отличной моделью. Он мужественно носил парики, тяжелые клипсы, позволял одевать себя в самые немыслимые одежды, даже в «буллет-бра» — знаменитый лиф певицы, созданный для нее Жаном-Полем Готье.
Макс в знаменитом *буллет-бра*.
Для Венсана это был своеобразный вызов: одно дело попросить человека воссоздать позу известной личности, а как объяснить это собаке? Но Венсану хотелось скопировать знаменитые фотографии как можно более точнее, и для этого он самостоятельно шил для них костюмы, сам наряжал собаку и пытался подловить даже взгляд своего питомца, чтобы тот был «как у Мадонны».
Венсан не хотел использовать фоторедакторы и старался воссоздать знаменитые фотографии с помощью подручных средств.
Тяжелее всего, признается Венсан, было сделать черно-белую фотографию «Like a Virgin», на которой Мадонна в свадебном платье, с букетом в руках, лежит на шелковых простынях и смотрит в камеру. Тяжело, но не невозможно! В итоге получилось так точно, что даже сама певица опубликовала эту фотографию (с Максом в главной роли) у себя в Инстаграме. Ну раз уж Мадонна одобрила эту идею — стоит ли тогда сомневаться, что ты делаешь что-то не так?
Макс смотрит прямо в камеру, также как и Мадонна для обложки своего альбома *Ray of Light*.
Для всех, кто переживает, что фотограф «издевается над бедным животным», Венсан поспешил сообщить, что Макс ничуть не пострадал и за свою работу моделью получал достаточно вкусняшек, так что в итоге в накладе не остался. Так, например, Макс не любит купаться, и Венсан решил даже не пытаться воссоздать те фотографии, на которых есть вода.
Фотография для *True Blue* была для Макса не самой сложной.
«Я очень большой поклонник Мадонны, и эти фотографии, которые мы с Максом сделали, это трибьют моей любимой певице, со всей любовью и всем уважением к ней. Я сделал этот проект в перерывах между моими заказами, и это было для меня чистым удовольствием», — говорит Венсан. Все эти фотографии в итоге стали частью его новой выставки, которая получила название Maxdonna.
Венсан признается, что воссоздать обложку альбома *Like a Virgin* было сложнее всего.
Все средства, вырученные за эту выставку, Венсан собирается переслать в благотворительный фонд Мадонны «Raising Malawi». Этот фонд занимается помощью детей-сирот в Малави, а также африканских детей, у которых проблемы со здоровьем.
В образе Мадонны в клипе *Material Girl*.
Венсан самостоятельно шил все костюмы для своей собаки.
http://funhere.ru/?p=19147
Макс в образе Мадонны из клипа *Erotica*.
Ретривер в розовом трико, в каком Мадонна снималась для клипа *Hung Up*.
Трибьют Мадонне в исполнении золотистого ретривера.
Макс в роли звезды.
Макс в образе Мадонны из фильма «Отчаянно ищу Сьюзен».
Венсан Флорэ с Максом.
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