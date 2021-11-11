Золотистый ретривер позирует в образе Мадонны, и трудно не поддаться чарам этой новой «звезды»

Максдонна.

Макс отдыхает в стоге сена, позируя для трибьюта альбома Мадонны *Music*

Макс в знаменитом *буллет-бра*.

Венсан не хотел использовать фоторедакторы и старался воссоздать знаменитые фотографии с помощью подручных средств.

Макс смотрит прямо в камеру, также как и Мадонна для обложки своего альбома *Ray of Light*.

Фотография для *True Blue* была для Макса не самой сложной.

Венсан признается, что воссоздать обложку альбома *Like a Virgin* было сложнее всего.

В образе Мадонны в клипе *Material Girl*.

Венсан самостоятельно шил все костюмы для своей собаки.

Макс в образе Мадонны из клипа *Erotica*.

Ретривер в розовом трико, в каком Мадонна снималась для клипа *Hung Up*.

Трибьют Мадонне в исполнении золотистого ретривера.

Макс в роли звезды.

Макс в образе Мадонны из фильма «Отчаянно ищу Сьюзен».

Венсан Флорэ с Максом.