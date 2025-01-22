Секреты подбора идеального вина

Выбор правильного вина – непростая задача. Неподготовленному человеку достаточно сложно сделать выбор самостоятельно. Конечно же, если вы ужинаете в ресторане, то всегда можете воспользоваться услугами сомелье. Но как самостоятельно подобрать вино для себя?







В нашей сегодняшней статье, мы расскажем вам о небольших секретах, которые точно помогут вам лучше разбираться в выборе вина.

1. Совет для новичков!

2. Выбираем аромат!

3. Вино для компании!

4. Этикетки важны!

Начинать знакомство с вином лучше всего с розового или белого вина!Не стоит гнаться за модой и чужими советами. Особенно, если вы новичок в выборе вин. Начинать знакомство с этим благородным напитком лучше всего с белого или розового вина. Именно они являются наиболее легкими вариантами, которые наверняка понравятся даже новичкам любителям.В Сономском университете даже провели исследование, которое доказало, что белое и розовое сладкое вино гораздо больше нравиться тем, кто ранее не пил вина. Дело в легком вкусе напитка. Когда вы научитесь различать полутона вкуса вина, можно переходить к сухим винам. Если же начинать сразу с них, то они могут показаться слишком кислыми. И только после того, как вы сможете оценить сухие вина, можно переходить к сложным купажам с многолетней историей.Запоминайте аромат и сорт винограда понравившегося вина!Если вы хотите выбрать вино, которое точно понравится именно вам, стоит отталкиваться от своих предпочтений. В первую очередь обратите внимание на аромат напитка. Это очень важно – он должен быть вам приятен. Исходя из этого, можно отталкиваться в выборе вина.Все дело в том, что каждый аромат вина уникален. Он зависит от сорта винограда, а также от выдержки напитка. Если вы где-то попробовали вино и хотите его запомнить – просто запомните аромат. Скорее всего, вы без труда сможете найти его именно таким образом. Также мы советуем запоминать ароматы, а лучше записывать. Так вы сможете лучше понимать, какой купаж подходит именно вам.Для большой компании лучше всего выбрать несколько видов вин!Если с выбором вина для себя, все более ли менее понятно, то что делать, если вы пригласили к себе друзей? В первую очередь необходимо понимать повод для встречи. Если вы просто хотите поужинать с друзьями за легкой беседой – подойдет легкое вино. Если у вас праздничный вечер – можно отдать предпочтение игристому вину. Также стоит учитывать блюда в меню. Пресловутое правило: белое к рыбе, красное к мясу. А также стоит учитывать блюда приготовленные с добавлением вина. Тогда тоже вино можно подать к столу.Еще одно важное правило для большой компании – предоставьте гостям выбор. Лучше всего, если у вас будет по бутылочки каждого вина. Красное, розовое, белое, сладкое и сухое. Такое разнообразие точно позволит удовлетворить потребности всех гостей.Обязательно читайте этикетку!Удивительно, но многие готовы выбрать вино лишь по внешнему виду. Одним нравиться форма бутылки, другим рисунок на упаковке. Но это, как раз тот случай, когда хочется напомнить, что содержание важнее оболочки. Очень важно витать этикетку и знать, что именно там должно быть указано. Иначе вы рискуете купить некачественное вино, замаскированное под элитный напиток.Итак, запоминайте самое главное – разлито вино должно быть в месте производства и произрастания винограда. Только при соблюдении этого условия, можно говорить о действительно качественном напитке. Также на контрэтикетке должна быть информация о сорте винограда, а также о категории вина и его производителе. Если этой информации нет, то не стоит брать такое вино. Иначе вы получите лишь красивую этикетку, не более.