Хм… Учёные выяснили, что жирафы умеют хмыкать!

Жирафы считались немыми. Мол, у них слишком длинная шея. И сквозь нее невозможно пропустить достаточно воздуха, чтобы издать какой-либо отчетливый звук — вроде «б-э-э-э, м-э-э-э или и-го-го. Жирафы, конечно, фыркают. Но они это делают ноздрями. Что не может считаться характерным звуком.









Некоторые биологи, правда, полагали, что жирафы могут генерировать инфразвуки — вибрации низкой частоты, которые человеческое ухо не улавливает. Благодаря им и обмениваются сигналами.



Разобраться в аудио тайнах длинношеих взялась Анджела Стогер из Университета Вены, которая сделала более тысячи записей, размещая микрофоны среди жирафов. Никаких инфразвуков исследовательница не идентифицировала. Зато услышала другие звуки, которые, как выяснилось, длинношеие все-таки издают.



Жирафы хмыкают — испускают нечто вроде басовитого «х-ы-ы» на частоте 92 герца, различаемой человеческим ухом. Эти «х-ы-ы» бывают короткими и длинными, громче и тише, с вариациями. По мнению Анджелы, жирафы выражают ими свои эмоции.



источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:















И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram