7 лучших корейских сериалов, которые понравились критикам и зрителям во всём мире

Корейские сериалы по праву можно назвать совершенно уникальным явлением в мире кино. Они не похожи на европейские или голливудские фильмы и уж точно отличаются от картин, представленных другими восточными странами. Сериал «Игра в кальмара», вышедший на экраны в прошлом году, произвёл настоящий фурор и триумфально прошёл во множестве стран.
«Алое сердце», 2016 год, режиссёр Ким Гю-тхэ
«Алое сердце».
Увлекательное фэнтези, трогательная мелодрама, альтернативная история – эти все определения в полной мере относятся к «Алому сердцу». Дорама повествует о девушке, которая во время солнечного затмения попадает в далёкое прошлое и вынуждена жить в смутные времена, когда шла борьба за трон и лилась кровь. При этом сериал не имел особого успеха в Южной Корее, зато завоевал любовь зрителей во всём мире, хоть и оставляет после себя довольно тяжелое впечатление.
«Императрица Ки», 2013 – 2014 годы, режиссёры Хан Хи, Ли Сон-джун
«Императрица Ки».
По мнению зрителей, этот исторический сериал об императрице китайской династии Юань пропустить совершенно невозможно. Он получился ярким, содержательным и захватывающим, превосходящим популярный турецкий «Великолепный век» по всем статьям. При этом он оставляет очень сильные впечатления, заставляет после окончания просмотра ещё долго размышлять над судьбами героев.
«Демон», 2016 – 2017 годы, режиссёр Ли Ын-бок
«Демон».
Бессмертный и богатый дух токкэби, живущий в мире людей и уставший от него, может прекратить своё существование единственным способом: взяв в жены простую девушку. «Демон» получился очень динамичным, эта история захватывает с первой же минуты и не отпускает до того самого момента, когда не пойдут титры финальной серии. Впрочем, возвращаться к этой дораме хочется снова и снова, размышляя о ценности жизни и переосмысливая философские фразы, которые тут же разошлись на цитаты. «Демон» занимает второе место в списке самых просматриваемых в Южной Корее.
«Хилер», 2014 – 2015 годы, режиссёры Ким Джин-у, Ли Джон-соп
«Хилер».
Увлекательный боевик с элементами комедии и яркой романтической линией. При этом сериал не похож на привычные корейские дорамы, хотя это ничуть не умаляет его достоинств: красивая картинка, увлекательный сюжет с пересечением прошлого и настоящего делают ленту незабываемой. Главный герой Ким Мун-хо пытается помочь девушке, испытывая перед ней вину за события, произошедшие ещё в детстве персонажей. Но, как это часто бывает, постепенно его отношение к девушке меняется.
«Потомки солнца», 2016 – 2017 годы, режиссёры Ли Ын-бок, Пэк Сан-хун, Ю Джон-сон
«Потомки солнца».
Корейским кинематографистам удалось показать историю любви, разворачивающуюся на фоне войны. Военно-драматический сериал посмотрели и полюбили зрители в 32 странах. При этом он часто вызывал неоднозначную реакцию, в основном из-за использования технологии продакт-плейсмента. По всем товарам, рекламируемым в фильме, существенно выросли продажи, что говорило о чрезвычайной популярности дорамы. Несмотря на то, что киноведы критиковали создателей на обилие рекламы, считая, будто она в значительной степени повлияла на восприятие, зрители фильм оценили по достоинству.
«Отряд Хваран», 2016 – 2017 годы, режиссёр Юн Сон-щик
«Отряд Хваран»
Историческая дорама переносит зрителей в VI век, когда на престол взошёл легендарный король Джинхын, которого считают одним из величайших правителей Силлы. Правда, создатели сериала сразу предупреждают: все герои в нём вымышленные, а на историческую достоверность никто претендовать не собирается. Тем не менее, лента получилась крайне увлекательной, а актёры играют с огромным вдохновением, заставляя верить происходящему на экране.
«Фея тяжёлой атлетики», 2016 – 2017 годы, режиссёр О Хён-джон
«Фея тяжёлой атлетики».
Сериал основан на биографии известной корейской спортсменки, сумевшей покорить весь мир своими достижениями в тяжёлой атлетике, чемпионки мира и Олимпиады 2008 года. Дословно же название ленты переводится как «Фея-штангистка Ким Бок-чу». Однако речь в картине пойдет не только и не столько об успехах главной героини в спорте, сколько о её трогательной первой любви. И каждая серия, каждый кадр дорамы наполнены атмосферой тепла, от которого хочется плакать и смеяться одновременно.
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