Вещи, которые раньше были признаком богатства, но отжили своё

Вещи, ради которых многие люди готовы брать кредиты, богачам бывают вообще не нужны. Многие до сих пор считают люксовую одежду, роскошные интерьеры и элитных животных маркерами достатка, хотя это давно не так.



Маникюр с покрытием

Одежда с логотипами брендов

Идеально белые виниры

«Тюлений» отдых

Породистые питомцы

Платные подписки на видеосервисы и игры

Роскошные интерьеры

Хороший маникюр стоит не три копейки, а делать его нужно регулярно. Потому возникает ощущение, что у женщины с покрытием на ногтях точно есть средства. На самом же деле в моду вошел так называемый голый маникюр. Даже состоятельные дамы перестали заморачиваться с лаком.Голливудские звезды нередко появляются на красных дорожках без лака. Взять хотя бы Сару Джессику Паркер. К слову, в сериале «Секс в большом городе» ее героиня Кэрри Брэдшоу тоже спокойно разгуливала с «голыми» ногтями.По-настоящему богатым людям не нужно демонстрировать свой уровень достатка. Они, несомненно, покупают дорогие вещи, однако не пытаются об этом «кричать». Многие миллионеры носят вещи на заказ, но чаще всего без логотипов, да и выглядят они хоть и дорого, но просто. В сериале «Наследники», к примеру, герои нарочно выбирают простую, но стильную одежду.С каждым годом виниры становятся все более естественными. Некоторые звезды и вовсе забивают на голливудскую улыбку и живут с теми зубами, которые им дала матушка-природа. К их числу относится, к примеру, Джонни Депп.Согласно исследованию, богатые люди проводят свое свободное время более активно. Они занимаются хобби, волонтерством, в то время как люди с более низким уровнем достатка предпочитают пассивный отдых.Породистые животные стоят недешево. Кроме того, им нужен особый уход. Но многие люди плюют на стереотипы и с радостью воспитывают дворняжек. К примеру, щенков из приюта взяли Дженнифер Энистон, Крис Эванс, Приянка Чопра, Селена Гомес, Эд Ширан и многие другие звезды, которые уж точно могут позволить себе «статусное» животное.Семьи с более высоким доходом реже покупают подписки на различные сервисы и телепрограммы. 67 % богатых людей вообще не смотрят телевизор. В целом смотреть телевизор сейчас стало чуть ли не моветоном.Дизайнеры считают, что обеспеченные люди внимательно относятся к выбору интерьера. Однако чаще всего они предпочитают минимализм или классику, а не дизайн в стиле «дорого-богато». При этом чуть ли не все предметы в доме, включая рабочий стол, могут быть сделаны на заказ.