10 животных с самой яркой окраской

Разнообразие и красота природы поражают воображение. Все животные неповторимы и очень разнообразны. У одних животных необычные и интересные глаза, другие отличаются миниатюрными размерами, а третьи фантастической по красоте окраской. Сегодня мы расскажем о животных, которые имеют самую яркую расцветку.



Пантеровый хамелеон

Нерка

Райская птица

Глазчатый трагопан

Травяной морской дракон

Голубоногая олуша

Рыба-клоун

Малый фламинго

Парусник