Правила этикета в супермаркетах, которые пригодятся всем, кто ходит за продуктами

Мы все ходим в супермаркеты если и не каждый день, то уж раз в неделю точно.

И, как и в любом общественном месте, необходимо соблюдать определенные правила поведения, которые не только сделают процесс покупок более комфортным, но и помогут избежать возможного недопонимания с посетителями магазина и его сотрудниками.



1. Решите, что будете брать, прежде чем открыть витрину

2. Соблюдайте дистанцию в очереди

3. Возвращайте тележку туда, откуда взяли

4. Не заводите дружеские беседы в проходах между витринами

5. Следите за активными детьми

6. Не загораживайте проход тележкой

7. Заранее подготовьте карты или наличные деньги для оплаты

8. Не вставайте в экспресс-кассу, если количество покупок выше установленного лимита

9. По возможности не ходите по магазинам в час пик

10. Не оставляйте продукты в неположенном месте

Некоторые продукты требуют особых условий хранения и должны быть в холодильных или морозильных камерах. Более того, для замороженных продуктов повторная процедура может стать причиной нарушения товарного вида — например, пельмени или овощи слипаются и превращаются в единый комок. Когда мы открываем дверцу камеры, температура в ней начинает расти, и чем больше мы держим ее распахнутой, тем больше шансов, что продукты растают. Поэтому, если вы решили внимательно изучить состав тех же пельменей или вареников, обязательно закройте морозильник после того, как их достанете.Согласитесь, стоять в очереди — само по себе занятие малоприятное. Но еще хуже, когда незнакомый человек буквально дышит вам в затылок. Конечно же, всегда можно попросить его отойти подальше, но далеко не каждый из нас может набраться смелости и сделать это.Поэтому в очереди нужно соблюдать правило «двух рук»: вытяните одну руку перед собой и мысленно удвойте расстояние. Именно на нем необходимо держаться от стоящего перед вами покупателя. Это не только уменьшит дискомфорт от вынужденной близости с незнакомцем, но и защитит от болезней, передающихся воздушно-капельным путем.Наверняка каждому из нас приходилось терять время в поисках свободной тележки, потому что на привычном месте не было ни одной, особенно если мы пришли в не очень большой магазин. А иногда бывает, что единственное парковочное место возле торгового центра занято тележкой, которую просто оставили там же, где перекладывали продукты в автомобиль. Чтобы не доставлять неудобств ни себе, ни окружающим, достаточно просто вернуть магазинный «транспорт» на положенное ему место.Если вы вдруг случайно встретили своего знакомого или знакомую на одном из «перекрестков» супермаркета, просто поздоровайтесь с ним и продолжайте делать покупки. В крайнем случае можно договориться о встрече, но вот чего точно не стоит делать — так это вставать в проходе и обсуждать личные вопросы, мешая другим покупателям свободно перемещаться по магазину.Несмотря на то, что многие люди против того, чтобы детей сажали в тележку, иногда у родителей просто нет другого выхода, особенно если ребенок очень активный. За такими непоседами сложно уследить, а это опасно в первую очередь для них самих: они могут упасть, пораниться или уронить на себя что-то тяжелое с одной из полок. Более того, ребенок может повредить дорогостоящий товар, платить за который придется родителям.Чтобы не подвергать ребенка в тележке риску, всегда сажайте его только на специальное сиденье и следите, чтобы ноги были в созданных для них отверстиях. Если конструкция тележки предусматривает ремень безопасности, обязательно пристегните малыша и никогда не оставляйте без присмотра.Это правило особенно актуально для магазинов с узкими проходами, которые можно перекрыть всего лишь одной тележкой. Когда вы останавливаетесь возле витрины, чтобы получше рассмотреть товар, держите ее прямо перед собой, по возможности прижав как можно ближе к полкам. И ни в коем случае не оставляйте «транспорт» в проходе, даже если находитесь рядом, и уж тем более если решили взглянуть на что-то в соседнем отделе.Если вы расплачиваетесь банковской картой, приготовьте ее заранее, чтобы не задерживать очередь за вами. То же касается и скидочной карты магазина: ее тоже следует держать наготове, а если вы используете для получения скидки приложение в телефоне, заблаговременно его откройте. При оплате наличными по возможности посчитайте приблизительную стоимость покупки и достаньте нужную сумму или держите кошелек поблизости, чтобы в последний момент не искать его в сумке второпях.Экспресс-кассы созданы для тех, кто берет всего несколько товаров и не хочет стоять огромную очередь в обычную. Поэтому узнайте, какое количество единиц допустимо в подобных кассах в том супермаркете, где вы делаете покупки, и по возможности следуйте этому правилу. Так, к примеру, если экспресс-продажа ограничена 10 товарами, не стоит вставать в очередь с 12. Кроме того, стоит помнить, что упаковка газировки, к примеру, это один пункт, а 5 одинаковых баночек по отдельности — уже 5.Если вы трудитесь с 9 до 18, очень сложно найти другое время для посещения магазина, кроме как часы после завершения рабочего дня. Однако если есть возможность ходить за покупками после полудня и до часа пик, воспользуйтесь ею: так вы не только проявите уважение к людям, которые не могут выделить иное время для шопинга, но и сами не потратите драгоценные часы и минуты на ожидание своей очереди в кассу.Бывает так, что, выбирая товары в магазине, вы в какой-то момент решаете, что тот или иной продукт вам все же не нужен. Идеальным решением будет вернуть его на то же место, где он лежал до этого, однако, если по какой-то причине это невозможно, оставьте его в своей корзине и отдайте кассиру, когда будет оплачивать покупки. Не стоит класть товар на полку с другими видами продуктов, особенно если речь идет о чем-то, что может быстро испортиться при неправильном хранении.