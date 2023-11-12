10 знаменитых детских сказок, таящих в себе зловещие предыстории и скрытый смысл

Прекрасные принцессы, волшебство, поцелуй истинной любви и добро, которое всегда побеждает зло, сделали сказки любимыми всеми детьми Земли без исключения. Строки Пушкина: «Сказка – ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок», несут в себе более глубокий смысл, чем кажется. Очень часто за невинным, привлекательным фасадом той или иной истории скрывается настолько зловещий смысл, о котором не подозревают не только дети, но и взрослые. Далее в обзоре десять знаменитых детских сказок с очень мрачной предысторией и жутким скрытым смыслом, над которыми мало кто задумывался...
1. «Любопытный Джордж»
«Любопытный Джордж».
В книге под названием «Любопытный Джордж» рассказывается о захватывающих приключениях любопытной молодой обезьянки и её хозяина, Человека в жёлтой шляпе. Всё выглядит на первый взгляд весьма забавно и невинно, но там скрыта бездна двойного смысла. На самом деле авторы истории, Ганс Аугусто и Маргарет Рей (Рейерсбах), были немецкими евреями. Оба жили в Германии во времена расцвета нацистского режима перед Второй мировой войной. Опасаясь преследования, они уехали в Рио-де-Жанейро, там познакомились и поженились.
После свадьбы молодожёны отправились в Париж. Во Франции им настолько понравилось, что они остались там жить. Перебравшись в тихую сельскую местность на юге страны, пара стала писать рассказы для детей. Героем их историй стала забавная обезьянка по имени Фифи. Когда гитлеровские войска вторглись во Францию, Ганс и Маргарет оказались в двойной опасности. С одной стороны, они были немцами, а значит врагами для французов, а с другой стороны — евреями, которых нацисты могли запросто расстрелять.
2. «Девочка со спичками»
Иллюстрация к сказке «Девочка со спичками».
Ганс Христиан Андерсен написал сказку под названием «Девочка со спичками», на основе реальных событий 1840-х годов. Эта история совсем не то, что нужно читать детям на ночь. Сюжет вращается вокруг девочки, которая сбегает из дома и продаёт спички, чтобы избежать побоев родного отца. На улицах царит предрождественская суета, люди бегут куда-то, на девочку никто не обращает внимания. Она замерзает на морозе. Пытаясь хоть чуть-чуть согреться, она сжигает спички одну за другой. В конце концов она умирает. Для неё это хороший конец, ей кажется, что её встречает умершая мама, она идёт с ней туда, где всегда тепло, светло и хорошо, там больше не будет боли, голода и слёз.
Экранизация сказки «Девочка со спичками».
Милая, причудливая история повествует на самом деле о реальной встрече сказочника с такой девочкой. Во время промышленной революции в Европе бедность достигла такого высокого уровня, что многие дети были вынуждены тяжело трудиться. Большинство умирало либо от голода, либо от тяжёлой работы, либо от суровых морозов. Такова была тёмная сторона и жестокая реальность жизни в грязной, холодной, индустриальной Европе 1800-х годов.
3. «Король-лягушка»
«Король-лягушка».
«Король-лягушка» — одна из самых знаменитых сказок о принцессе, превращающей уродливую лягушку в прекрасного принца. В этой истории избалованная принцесса подружилась с Королём-лягушкой в обмен на услугу, которую он ей оказал. Вопреки своей воле она влюбляется в бедного лягушонка, а тот превращается в прекрасного принца. На первый взгляд совершенно банальная история. На самом же деле у автора были совсем недетские идеи. Лягушка в этой истории олицетворяет плодородие. Сама же сказка повествует о взрослении, о пробуждении половозрелых чувств к противоположному полу и потере невинности.
4. «Матушка Гусыня»
«Матушка Гусыня».
Легендарная сказка о мудрой старушке, которая сочиняет занимательные детские стишки. На самом деле, если вчитаться внимательно в текст «Трёх слепых мышей», «Мэри-Мэри, совсем наоборот» и «Чёрной овечки» то можно обнаружить, что речь там идёт совсем не о детских вещах. В стихах полно отсылок к уплате налогов и несправедливости существующего налогообложения. Рифмы звучат как революционные призывы. Тогда существовал, например, налог на шерсть, что так и звучит в стихах: одна треть королю (хозяину) и одну треть местному аристократу (даме). Оставшаяся треть доставалась самому фермеру, который и есть этот маленький мальчик в стихотворении.
5. «Огниво»
Иллюстрации к сказке «Огниво».
Ганс Христиан Андерсен написал множество историй с очень глубоким смыслом. Сказка «Огниво» повествует о несправедливых социальных ограничениях и чёткой грани между существующими классами. Она рассказывает всем о суровых реалиях бедности и о том, что человек, находящийся в отчаянии, готов на всё. Ситуация же может развернуться как угодно, а богатый и бедный резко поменяться местами. Андерсен продемонстрировал огромную пропасть между высшим и низшим классами и пролил свет на жизненную борьбу тех, кто родился в нищете и хочет попасть наверх.
6. «Кролик Питер»
Фильм «Кролик Питер».
«Кролик Питер» - это книга, написанная Беатрикс Поттер 150 лет назад. Она рассказывает об ужасах реалий того времени. С первых строк, где звучит грозное предупреждение, начинается недетская история о семейной жизни, политике, гендерных ролях и экономике. Сказка была способом Беатрикс протестовать против буржуазных ценностей и моральных оков среднего класса семьи, в которой она выросла. Это настоящий социальный бунт.
7. «Дьявол с тремя золотыми волосками»
Экранизация сказки «Дьявол с тремя золотыми волосками».
«Дьявол с тремя золотыми волосками» — ещё одна мрачная сказка с лежащим в её основе глубоким символизмом и сложными интерпретациями. Когда братья Гримм опубликовали эту сказку в 1812 году, они хотели изобразить переход мужчины от половой зрелости к взрослой жизни. Король из этой истории символизирует реальный мир, полный злобы и эгоизма. Эта сказка также рассказывает о родительской ревности, когда король хотел убить главного героя из-за страха быть заменённым в сердце дочери.
Сказка символично повествует о жестоком реальном мире, взрослении и жизни в целом.
Лес, в котором заблудился мальчик, олицетворяет собой взрослую жизнь. Он встречает грабителей и старуху, которая служит олицетворением родительской опеки. История говорит о том, как взросление может сбивать с толку. Наконец, женитьба мальчика на принцессе означает его готовность стать взрослым. Стремление юноши получить золотые волоски дьявола, символизирует его стремление к зрелости, а сам дьявол олицетворяет собой детские страхи. Возможно, сюжет является рассказом Гримм о собственной борьбе с половым созреванием.
8. «Беляночка и Розочка»
«Беляночка и Розочка».
«Беляночка и Розочка» — ещё одна увлекательная сказка братьев Гримм, опубликованная в 1833 году. Эти авторы часто писали о соперничестве между братьями и сёстрами, но эта история совсем иная. На пути к счастливому концу обе девушки проходят тяжёлый и тернистый путь. Писатели хотели показать, что за счастьем всегда скрываются трагедии, горе и печаль.
Пройдя через многие испытания, пережив трагедии, сёстры находят своё счастье.
9. «Светильник Джека»
«Светильник Джека».
Светильник из тыквы является культовым символом модного ныне праздника под названием Хэллоуин. Сегодня этими фонариками украшают витрины магазинов, кафе и дома, а дети радостно надевают страшные маски и костюмы, выпрашивая конфеты. За этим невинным фасадом скрывается очень тёмная история родом из Ирландии. История рассказывает о молодом человеке по имени Скупой Джек. Он умер и должен был попасть в ад, но смог обмануть демона. В результате ему закрыт вход и в ад, и в рай, и он стал неприкаянно бродить по Земле. Джек освещал себе путь горящими углями. Для удобства он поместил их в вырезанную репу. Ирландцы так и называли его «Джек-Фонарь». В традицию вошло вырезать такие светильники, чтобы отпугивать злых духов. Теперь же это превратили в «милое» развлечение на Хэллоуин.
10. «Крёстный отец Смерть»
Иллюстрация к сказке «Крёстный отец Смерть».
«Крёстный отец Смерть» называют сказкой, но на самом деле это анти-сказка. Принадлежит она перу братьев Гримм, которые вообще славились своими мрачными историями. У этой истории нет счастливого конца. Повествует она о последствиях порочных пристрастий и о том, что никому не по силу избежать смерти. Все умрут: богатые и бедные, никто не будет жить на Земле вечно. В сказке заложено предупреждение о том, что не стоит бунтовать и уходить из дома. Кроме всего этого, «Крёстный отец смерти» также учит детей суровым истинам несправедливости и неравенства в мире. Весь мир лежит во зле...
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