Лучшие полицейские машины мира
Обеспечить порядок на дорогах и, в случае необходимости, догнать и обезвредить нарушителя дорожного движения — это главные задачи, которые стоят перед дорожной полицией в любой стране. Справиться с ними помогают соответствующие автомобили. Перед вами подборка самых дорогих и быстрых полицейских автомобилей мира.
Lamborghini Aventador. Дубай — Объединённые Арабские Эмираты.
Максимальная скорость 349 км/ч.
Ferrari FF. Дубай — Объединённые Арабские Эмираты.
Максимальная скорость 335 км/ч.
Aston Martin One-77. Дубай — Объединённые Арабские Эмираты.
Максимальная скорость 320 км/ч.
Mercedes-Benz SLS AMG. Дубай — Объединённые Арабские Эмираты.
Этот флагман немецкого автомобилестроения разгоняется до 100 км/ч всего за 3,8 секунды!
Bentley Continental GT. Дубай — Объединённые Арабские Эмираты.
Максимальная скорость 330 км/ч.
Mercedes Benz Brabus G63 AMG Widestar. Дубай — ОАЭ.
Bugatti Veyron. Дубай — Объединённые Арабские Эмираты.
Максимальная скорость 408 км/ч.
Ferrari 348 Targa. Колумбия.
История родом из популярного полицейского сериала 80-х Miami Vice (Полиция Майами: Отдел нравов). Этот автомобиль ране принадлежал колумбийскому наркобарону. После конфискации, он был передан в полицейский департамент.
BMW X5. Великобритания.
На туманном Альбионе, полиция пользуется не только продукцией класса «люкс» от Баварского Автомобильного Завода…
Caparo T1. Великобритания.
…но и поддерживает отечественного производителя в лице Caparo Vehicle Technologies.
Lamborghini Gallardo. Италия.
Lotus Evora. Великобритания.
Dodge Charger Pursuit 2013. США.
Ferrari 612 Scaglietti. Великобритания.
Максимальная скорость 321 км/ч.
Porsche 911 Carrera S. Германия.
Максимальная скорость 321 км/ч.
Dodge Viper 2000. США.
Максимальная скорость 290 км/ч.
Subaru WRX STI. Германия. Максимальная скорость 241 км/ч.
McLaren 12c Spider. Великобритания.
Этот спортивный автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 3 секунды!
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