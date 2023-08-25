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Лучшие полицейские машины мира

Лучшие полицейские машины мира

Обеспечить порядок на дорогах и, в случае необходимости, догнать и обезвредить нарушителя дорожного движения — это главные задачи, которые стоят перед дорожной полицией в любой стране. Справиться с ними помогают соответствующие автомобили. Перед вами подборка самых дорогих и быстрых полицейских автомобилей мира.

Лучшие полицейские машины мира

Lamborghini Aventador. Дубай — Объединённые Арабские Эмираты.

Максимальная скорость 349 км/ч.

Лучшие полицейские машины мира

Ferrari FF. Дубай — Объединённые Арабские Эмираты.
Максимальная скорость 335 км/ч.

Лучшие полицейские машины мира

Aston Martin One-77. Дубай — Объединённые Арабские Эмираты.

Максимальная скорость 320 км/ч.

Лучшие полицейские машины мира

Mercedes-Benz SLS AMG. Дубай — Объединённые Арабские Эмираты.

Этот флагман немецкого автомобилестроения разгоняется до 100 км/ч всего за 3,8 секунды!

Лучшие полицейские машины мира

Bentley Continental GT. Дубай — Объединённые Арабские Эмираты.

Максимальная скорость 330 км/ч.

Лучшие полицейские машины мира

Mercedes Benz Brabus G63 AMG Widestar. Дубай — ОАЭ.

Лучшие полицейские машины мира

Bugatti Veyron. Дубай — Объединённые Арабские Эмираты.

Максимальная скорость 408 км/ч.

Лучшие полицейские машины мира

Ferrari 348 Targa. Колумбия.

История родом из популярного полицейского сериала 80-х Miami Vice (Полиция Майами: Отдел нравов). Этот автомобиль ране принадлежал колумбийскому наркобарону. После конфискации, он был передан в полицейский департамент.

Лучшие полицейские машины мира

BMW X5. Великобритания.

На туманном Альбионе, полиция пользуется не только продукцией класса «люкс» от Баварского Автомобильного Завода…

Лучшие полицейские машины мира

Caparo T1. Великобритания.

…но и поддерживает отечественного производителя в лице Caparo Vehicle Technologies.

Лучшие полицейские машины мира

Lamborghini Gallardo. Италия.

Лучшие полицейские машины мира

Lotus Evora. Великобритания.

Лучшие полицейские машины мира

Dodge Charger Pursuit 2013. США.

Лучшие полицейские машины мира

Ferrari 612 Scaglietti. Великобритания.

Максимальная скорость 321 км/ч.

Лучшие полицейские машины мира

Porsche 911 Carrera S. Германия.

Максимальная скорость 321 км/ч.

Лучшие полицейские машины мира

Dodge Viper 2000. США.

Максимальная скорость 290 км/ч.

Лучшие полицейские машины мира

Subaru WRX STI. Германия. Максимальная скорость 241 км/ч.

Лучшие полицейские машины мира

McLaren 12c Spider. Великобритания.

Этот спортивный автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 3 секунды!

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