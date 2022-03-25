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Ностальгические советские натюрморты Александра Сенникова, пропитанные духом времени


Ностальгические советские натюрморты Александра Сенникова.

Ностальгические советские натюрморты Александра Сенникова.

Фотографии Александра Сенникова равнодушными не оставят никого, во всяком случае из тех людей, кто родился и жил в СССР. Парное молоко в алюминиевой кружке, хлеб с вареньем, блины, совсем неэлектрическая мясорубка... Этому фотографу удалось создать натюрморты, пропитанные духом времени. Добро пожаловать в прошлое…

1. «В рабочий полдень»


Нехитрый обед рабочего.

Нехитрый обед рабочего.

 

2. «Про стирку»


Некоторые предметы быта практически вышли из обихода.

Некоторые предметы быта практически вышли из обихода.

 

3. «Алюминиевая кружка, хлеб и тушёнка»


Предметы, которые пробуждают память.

Предметы, которые пробуждают память.

 

4. «Арифмометр»


Механическая машинка для исключительно точных вычислений.

Механическая машинка для исключительно точных вычислений.

 

5. «Замена ниппеля»


Ремонт велосипеда в домашних условиях.

Ремонт велосипеда в домашних условиях.

 

6. «Блины с вареньем»


Ностальгические советские натюрморты Александра Сенникова, пропитанные духом времени

… и молоко из алюминиевого бидончика.

 

7. «Сушеная рыба, пиво и сигареты»


Советский натюрморт.

Советский натюрморт.

 

8. «Исполнительный лист»


Неприятная неожиданность.

Неприятная неожиданность.

 

9. «Про коньки»


В ожидании зимних развлечений.

В ожидании зимних развлечений.

 

10. «Подготовка к празднику»


Пришло время для деда Мороза из ваты и стеклянных игрушек из старого посылочного ящика.

Пришло время для деда Мороза из ваты и стеклянных игрушек из старого посылочного ящика.

 

11. «Будет настойка»


Подготовительные работы.

Подготовительные работы.

 

12. «Вдохновенный труд миллионов»


Главные вечерние новости.

Главные вечерние новости.

 

13. «Отрывной календарь»


Простые и привычные вещи в домашней обстановке.

Простые и привычные вещи в домашней обстановке.

 

14. «Отец вернулся»


Востановленные кусочки прошлого.

Востановленные кусочки прошлого.

 

15. «Жизнерадостный» овощ»


Осеннее настроение посреди зимы.

Осеннее настроение посреди зимы.

 

16. «Кубик Рубика»


Загадка пластмассовой головоломки.

Загадка пластмассовой головоломки.

 

17. «Монохром»


В трудные времена.

В трудные времена.

 

18. «Хлеб с вареньем»


Бутерброд из далекого детства.

Бутерброд из далекого детства.

 

19. «Возвращение из поездки»


Бессменные сопровождающие.

Бессменные сопровождающие.

 

20. «Старые письма»


Слова из прошлого на пожелтевших страницах.

Слова из прошлого на пожелтевших страницах.

 

21. «Верстак»


Ностальгические советские натюрморты Александра Сенникова, пропитанные духом времени

…и дымок с запахом канифоли над паяльником.

 

22. «Вечернее чтение»


Ностальгические советские натюрморты Александра Сенникова, пропитанные духом времени

...с ароматом сирени.

 

23. «Человек в космосе»


Знаменательное событие – главная тема номера!

Знаменательное событие – главная тема номера!

 

24. «Нежданное письмо»


Весточка от сына.

Весточка от сына.

 

25. «Немного о прошлом»


Неумолимый бег времени.

Неумолимый бег времени.

 

26. «Макароны»


Авоська с покупками.

Авоська с покупками.

 

27. «Иголки, нитки и пуговицы»


Новая жизнь старых вещей.

Новая жизнь старых вещей.

 

28. «Красная авоська»


Возвращение с покупками из гастронома.

Возвращение с покупками из гастронома.

 

29. «Воспоминания в день рождения»


Старые семейные фотографии.

Старые семейные фотографии.

 

30. «Коллектив коммунистического труда»


Обычный советский рабочий стол.

Обычный советский рабочий стол.

 

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Ностальгические советские натюрморты Александра Сенникова, пропитанные духом времени

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Ностальгические советские натюрморты Александра Сенникова, пропитанные духом времениПодписаться на мой Instagram
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