Ностальгические советские натюрморты Александра Сенникова, пропитанные духом времени

Ностальгические советские натюрморты Александра Сенникова.
Фотографии Александра Сенникова равнодушными не оставят никого, во всяком случае из тех людей, кто родился и жил в СССР. Парное молоко в алюминиевой кружке, хлеб с вареньем, блины, совсем неэлектрическая мясорубка... Этому фотографу удалось создать натюрморты, пропитанные духом времени. Добро пожаловать в прошлое…
1. «В рабочий полдень»
Нехитрый обед рабочего.
2. «Про стирку»
Некоторые предметы быта практически вышли из обихода.
3. «Алюминиевая кружка, хлеб и тушёнка»
Предметы, которые пробуждают память.
4. «Арифмометр»
Механическая машинка для исключительно точных вычислений.
5. «Замена ниппеля»
Ремонт велосипеда в домашних условиях.
6. «Блины с вареньем»
… и молоко из алюминиевого бидончика.
7. «Сушеная рыба, пиво и сигареты»
Советский натюрморт.
8. «Исполнительный лист»
Неприятная неожиданность.
9. «Про коньки»
В ожидании зимних развлечений.
10. «Подготовка к празднику»
Пришло время для деда Мороза из ваты и стеклянных игрушек из старого посылочного ящика.
11. «Будет настойка»
Подготовительные работы.
12. «Вдохновенный труд миллионов»
Главные вечерние новости.
13. «Отрывной календарь»
Простые и привычные вещи в домашней обстановке.
14. «Отец вернулся»
Востановленные кусочки прошлого.
15. «Жизнерадостный» овощ»
Осеннее настроение посреди зимы.
16. «Кубик Рубика»
Загадка пластмассовой головоломки.
17. «Монохром»
В трудные времена.
18. «Хлеб с вареньем»
Бутерброд из далекого детства.
19. «Возвращение из поездки»
Бессменные сопровождающие.
20. «Старые письма»
Слова из прошлого на пожелтевших страницах.
21. «Верстак»
…и дымок с запахом канифоли над паяльником.
22. «Вечернее чтение»
...с ароматом сирени.
23. «Человек в космосе»
Знаменательное событие – главная тема номера!
24. «Нежданное письмо»
Весточка от сына.
25. «Немного о прошлом»
Неумолимый бег времени.
26. «Макароны»
Авоська с покупками.
27. «Иголки, нитки и пуговицы»
Новая жизнь старых вещей.
28. «Красная авоська»
Возвращение с покупками из гастронома.
29. «Воспоминания в день рождения»
Старые семейные фотографии.
30. «Коллектив коммунистического труда»
Обычный советский рабочий стол.
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