Самые возмутительные розыгрыши в истории, которые вышли далеко за рамки здравого смысла

Две недели назад прошёл День дурака, как давно окрестили 1 апреля. Розыгрыши всех кого ни попадя в этот день уже давно стали классикой. Сейчас, конечно, это превратилось в масштабные проекты, когда крупные корпорации пытаются обмануть клиентов различными, впрочем, довольно предсказуемыми интернет-мистификациями. Начинается апрель с объявлений о фальшивом шоу, новых совершенно потрясающих функциях гаджетов или переделанном приложении. Далее список действительно оригинальных и весьма тщательно продуманных розыгрышей в истории, которые покинули рамки понимания.
Скромный розыгрыш Свифта
Однажды сатирик Джонатан Свифт решил разыграть известного астролога Джона Партриджа, который продавал публике альманахи со своими ложными предсказаниями. После того, как Партридж предсказал в своём альманахе 1708 года, что в начале апреля Лондон охватит лихорадка, писатель решил, что настал тот самый момент. Свифт опубликовал альманах под вымышленным именем. Там он предсказывал, что 29 марта в 11 часов вечера Партридж умрёт «от свирепствующей в городе лихорадки».
Джонатан Свифт.
Публика была невероятно заинтригована. Партридж же был в бешенстве. Он опубликовал опровержение альманаха Свифта, назвав его автора мошенником. Затем, в ночь на 29 марта, писатель-сатирик опубликовал элегию, под тем же вымышленным именем. В ней он объявил, что Партридж, «сапожник, разжигатель звёзд и шарлатан», умер. На смертном одре «астролог» признал, что был мошенником.
Новости о смерти Партриджа распространились со скоростью света. Когда 1 апреля он вышел на прогулку, его провожали недоумёнными взглядами. Люди были чрезвычайно удивлены «воскресением» астролога. В гневе Партридж тут же публикует брошюру, в которой сообщает, что он жив. Свифт публично заверяет общественность, что тот умер. Авторство публикации Партриджа, писатель подвергает сомнению. Эта жестокая, тонко продуманная выходка помогла окончательно дискредитировать астролога. В конце концов он прекратил выпускать свои альманахи.
Джон Партридж.
Человек в бутылке
В январе 1749 года лондонские газеты опубликовали некий рекламный анонс. Было заявлено, что на предстоящем представлении мужчина втиснет всё своё тело в бутылку с вином. После он будет петь, находясь в ней. Реклама утверждала, что «во время пребывания мужчины в бутылке любой может взять её в руки и убедиться, что она не превосходит обычную бутылку из ближайшей таверны». Было обещано, что в шоу будут представлены и другие трюки, в том числе общение с духами мёртвых.
Человека так легко обмануть.
Легенда гласит, что это рекламное объявление было результатом пари между герцогом Портлендом и графом Честерфилдом. Как говорят, герцог поспорил, что сможет прорекламировать что-то совершенно дикое и невозможное. Тем не менее в Лондоне найдётся достаточно дураков, чтобы заполнить театр, при этом довольно щедро заплатив за привилегию находиться там. Конечно, Портленд оказался абсолютно прав. В вечер представления все места в зале были заняты, яблоку негде было упасть. Понятное дело, что ни один артист так и не появился на сцене перед сгорающей от нетерпения и любопытства публикой. Понимая, что их обвели вокруг пальца, зрители взбунтовались.
Дерзкое ограбление Америки
Казначейство США.
За несколько десятков лет перед тем, как один злодей решил уничтожить всё золото Соединённых Штатов в Форт-Ноксе, некий шутник придумал ещё одно дерзкое и столь же нелепое ограбление. 1 апреля 1905 года немецкая газета под названием Berliner Tageblatt объявила, что воры вырыли туннель под Федеральным казначейством США в Вашингтоне, округ Колумбия, и украли всё серебро и золото Америки. Это было до того, как США построили хранилище своего золотого запаса в Форт-Ноксе.
Здание казначейства США в Вашингтоне, округ Колумбия, около 1900 года.
Издание писало, что ограбление было организовано американскими мафиози. Злоумышленники рыли туннель более трёх лет и в итоге похитили более 268 миллионов долларов. Газета сообщала, что власти США пытались выследить преступников, но безуспешно. Факт ограбления страны власти скрывают от общественности. Эта история очень быстро разлетелась по всем печатным изданиям Европы. Пока все поняли, что это была всего лишь первоапрельская шутка. Организовал её Луи Виек, нью-йоркского корреспондента Berliner Tageblatt. «Новость» он опубликовал под вымышленным именем.
Носорог и выборы
В каждой шутке есть доля шутки. Здесь справедливо было бы добавить «а всё остальное правда». Это общеизвестный факт. Но что же, если шутка стала реальностью? Дикой и невообразимой? Жизнь часто преподносит весьма неожиданные сюрпризы! В конце 50-х, в бразильском городе Сан-Паулу, студенты, устав от произвола городских властей, беспорядка на улицах и завышенных цен, начали кампанию по избранию носорога в городской совет. Они одержали безоговорочную победу на выборах.
Чёрный носорог.
Носорога звали Cacareco (по-португальски это значит «мусор»). Животное было популярной фигурой в городе. Его все очень любили. Носорога перевезли сюда из Рио-де-Жанейро, когда ему было четыре года. Тогда в Сан-Паулу как раз открылся зоопарк. Когда местные студенты увидели список кандидатов в городской совет, они поняли, что никто из этих людей не собирается решать проблемы города. Таким образом, студенты решили организовать протестное голосование. Они выдвинули кандидатуру Какареко и попросили граждан его поддержать.
Носорог одержал оглушительную победу. Его кандидатура набрала рекордные 100 000 голосов. Это было намного больше, чем у любого другого кандидата. Ближайший конкурент Какареко набрал в десять раз меньше! Носорог, конечно, был потом дисквалифицирован. Это голосование осталось в истории Бразилии самым известным организованным протестом против властей.
Когда лапша на ушах - реальность
Одним из самых знаменитых розыгрышей всех времён является сюжет службы BBC «Урожай спагетти». 1 апреля 1957 года британский телеведущий сообщил аудитории, что в Тичино, швейцарском регионе недалеко от границы с Италией, в этом году был «беспрецедентно большой урожай спагетти». Были показаны кадры, где люди собирают спагетти с деревьев и кустов. После они сели за стол, чтобы их съесть.
Актёры изо всех сил сдерживали смех.
Спагетти, конечно, не были любимым блюдом британцев и уж тем более почти все поняли, что это не более чем шутка. Многие были возмущены, что серьёзная передача организовала и показала столь глупый розыгрыш. Тем не менее нашлись зрители, которые стали интересоваться как они могут вырастить на своём участке земли спагетти.
Случай на футболе
Калифорнийский технологический университет (Калтех) имеет обширную историю розыгрыша других школ. Самым известным из них является шутка, которую они организовали на футбольном матче в 1961 году. Он проходил в Пасадене, где и расположено данное учебное заведение.
Игра была между командой «Хаски», представлявшей Вашингтонский университет и «Золотыми сусликами» из университета Миннесоты. Во время матча вашингтонские чирлидеры раздавали зрителям разноцветные карточки. По их задумке, карточки нужно было поднимать в перерыве между таймами и на них будет надпись «Хаски». Когда же наступил перерыв в игре и все подняли свои карты, то образовалась надпись «Калтех». Это было настолько неожиданно (ведь они даже не принимали участия в игре), что даже замолчал оркестр.
Фотография сделана во время знаменитого трюка Caltech.
Позже выяснилось, что четырнадцать студентов Калифорнийского технологического института организовали розыгрыш, ворвавшись в гостиничные номера чирлидеров и переключив инструкции для карточного трюка.
Литературная афера века
Одна из самых продаваемых эротических книг в истории Америки была написана в шутку. Если кто-то подумал, что это «Пятьдесят оттенков серого», которые начинались как фанфик «Сумерки», то это не так. Это пародия конца 60-х под названием «Голый пришёл незнакомец». Автором книги указывалась некая «Пенелопа Эш». Истинными авторами являлась группа журналистов лонг-айлендской газеты Newsday.
Девять из 25 авторов книги «Голый пришёл незнакомец» собрались вместе после того, как объявили, что совершили то, что может стать литературной мистификацией века.
Идея принадлежала Майку Макгрэди. Журналист сетовал по поводу того, то популярные романы того времени весьма дурно написаны. Он утверждал, что люди будут покупать и читать любые несусветно глупо написанные книги, если там будет хоть пара эротических сцен. Журналист собрал 25 своих коллег и попросил каждого написать по главе. Потом вся эта дурацкая абсурдная писанина была собрана в роман.
Задумка удалась: роман побил рекорды продаж. Книга заняла 4 место в списке бестселлеров. Конечно вскоре после публикации тайну происхождения литературного хита раскрыли. Теперь книгу покупали для смеха. Тем не менее розыгрыш получился на славу. В прессе его окрестили литературной аферой века. Через год Макгрэди опубликовал книгу под названием «Голый пришёл незнакомец» или «Как писать грязные книги для развлечения и прибыли». Там он подробно описывал свой литературный опыт.
Ещё одна удачная шутка от журналистов
«Голый пришёл незнакомец» - отнюдь не единственный журналистский розыгрыш. В то же время музыкальный критик Rolling Stone Грейл Маркус опубликовал некую статью. Тогда было модно среди рок-звёзд создавать «супергруппы. На тот момент одной из самых популярных супергрупп являлась Cream. Её гитарист Эрик Клэптон прославился с Yardbirds, а барабанщик Джинджер Бейкер и басист Джек Брюс играли в Graham Bond Organization.
Музыкальный критик Rolling Stone Грейл Маркус.
Маркус написал рецензию на несуществующий пиратский альбом «Masked Marauders», супергруппы, название которой держалось в строжайшем секрете. По словам критика группа состояла из Боба Дилана, Мика Джаггера, Джона Леннона, Пола Маккартни и Джорджа Харрисона. Фальшивая рецензия вызвала настоящий общественный резонанс и бурный интерес к альбому. Грейл даже написал несколько песен и записал их на студии. Студия Warner Brothers выпустила этот альбом.
Несколько лет спустя Маркус в своём интервью сказал: «С моей стороны это была просто попытка сказать: «Это нереально глупо. Давайте сделаем это ещё глупее!». Этот розыгрыш содержал элементы пророчества. Два десятка лет спустя Боб Дилан и Джордж Харрисон действительно стали участниками одной супергруппы.
НЛО
Иногда НЛО - реальность.
Ричард Брэнсон, миллиардер, основатель Virgin Group, всегда любил пошутить. В конце марта 1989 года, вечером, жители пригорода Лондона заметили летающую тарелку. НЛО приземлился на соседнем поле в Суррее. Местные вызвали полицию. Служители правопорядка отправились на место, чтобы исследовать объект. Они были чрезвычайно удивлены, когда действительно нашли НЛО. Когда они к нему подошли, внезапно открылась дверь и появилась фигура в серебре. Полицейские в страхе бросились наутёк.
Копы конечно же не знали, что в НЛО прятались Брэнсон и его друг Дон Кэмерон. Они взлетели на воздушном шаре, которому придали вид летающей тарелки, в качестве первоапрельского розыгрыша. Из-за смены направления они просто приземлились раньше.
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