Самые возмутительные розыгрыши в истории, которые вышли далеко за рамки здравого смысла

Скромный розыгрыш Свифта

Джонатан Свифт.

Джон Партридж.

Человек в бутылке

Человека так легко обмануть.

Дерзкое ограбление Америки

Казначейство США.

Здание казначейства США в Вашингтоне, округ Колумбия, около 1900 года.

Носорог и выборы

Чёрный носорог.

Когда лапша на ушах - реальность

Актёры изо всех сил сдерживали смех.

Случай на футболе

Фотография сделана во время знаменитого трюка Caltech.

Литературная афера века

Девять из 25 авторов книги «Голый пришёл незнакомец» собрались вместе после того, как объявили, что совершили то, что может стать литературной мистификацией века.

Ещё одна удачная шутка от журналистов

Музыкальный критик Rolling Stone Грейл Маркус.

НЛО

Иногда НЛО - реальность.