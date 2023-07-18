Салина Турда – старинная соляная шахта в румынской провинции Трансильвания. Здешние места известны не только как родина графа Дракулы, но и как знаменитое месторождение соли, разработка которых ведется с глубокой древности. Шахта Салина Турда использовалась со времен средневековья до начала 20-го века.



Невероятный подземный пейзаж сложился из нескольких слагаемых — огромная пещера искусственного происхождения выглядит вполне натурально, благодаря работе подземных вод. К тому же, проходчики обходили стороной уникальные сталагмитные образования, возраст которых насчитывает несколько миллионов лет. Сегодня, шахта Салина Турда полностью переоборудована под туристические нужды и представляет собой масштабный парк развлечений с множеством аттракционов.















Шахта Салина Турда расположена в 35 километрах от одного из самых крупных городов Трансильвании Клуж-Напока.









Одна только прогулка по тоннелям Салина Турда представляет собой экстремальное











Подземный парк развлечений в шахте Салина Турда включает в себя множество аттракционов, боулинг-клуб











Одной из самых красивых достопримечательностей здесь является панорамное колесо обозрения, которое предлагает туристам воспользоваться возможностью полюбоваться на сталагмиты, сформировавшиеся здесь с древних времен. Сталагмиты свидетельствуют о почтенном возрасте











Посещение подземного парка аттракционов обойдется недорого



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Посещение подземного парка аттракционов обойдется недорого , за вход нужно заплатить 20 румынских леев, что составляет примерно 4,5 евро. Одной из самых красивых достопримечательностей здесь является панорамное колесо обозрения, которое предлагает туристам воспользоваться возможностью полюбоваться на сталагмиты, сформировавшиеся здесь с древних времен. Сталагмиты свидетельствуют о почтенном возрасте пещеры . Считается, что ей более 1000 лет Подземный парк развлечений в шахте Салина Турда включает в себя множество аттракционов, боулинг-клуб , спа-салон, подземное озеро с лодками для водных прогулок и даже единственное в мире подземное колесо обозрения. Одна только прогулка по тоннелям Салина Турда представляет собой экстремальное развлечение . Фантастический ландшафт подземелья и удивительный воздух, напитанный солью привлекает сюда не только любителей зрелищ, но и тех, кто стремится поправить свое здоровье. Шахта Салина Турда расположена в 35 километрах от одного из самых крупных городов Трансильвании Клуж-Напока.