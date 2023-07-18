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Салина Турда

Салина Турда – старинная соляная шахта в румынской провинции Трансильвания. Здешние места известны не только как родина графа Дракулы, но и как знаменитое месторождение соли, разработка которых ведется с глубокой древности. Шахта Салина Турда использовалась со времен средневековья до начала 20-го века.

Невероятный подземный пейзаж сложился из нескольких слагаемых — огромная пещера искусственного происхождения выглядит вполне натурально, благодаря работе подземных вод. К тому же, проходчики обходили стороной уникальные сталагмитные образования, возраст которых насчитывает несколько миллионов лет. Сегодня, шахта Салина Турда полностью переоборудована под туристические нужды и представляет собой масштабный парк развлечений с множеством аттракционов.





  • Шахта Салина Турда расположена в 35 километрах от одного из самых крупных городов Трансильвании Клуж-Напока.



    Шахта Салина Турда расположена в 35 километрах от одного из самых крупных городов Трансильвании Клуж-Напока.

    Одна только прогулка по тоннелям Салина Турда представляет собой экстремальное развлечение. Фантастический ландшафт подземелья и удивительный воздух, напитанный солью привлекает сюда не только любителей зрелищ, но и тех, кто стремится поправить свое здоровье.  



    Одна только прогулка по тоннелям Салина Турда представляет собой экстремальное развлечение. Фантастический ландшафт подземелья и удивительный воздух, напитанный солью привлекает сюда не только любителей зрелищ, но и тех, кто стремится поправить свое здоровье.

     
    Подземный парк развлечений в шахте Салина Турда включает в себя множество аттракционов, боулинг-клуб, спа-салон, подземное озеро с лодками для водных прогулок и даже единственное в мире подземное колесо обозрения.  



    Подземный парк развлечений в шахте Салина Турда включает в себя множество аттракционов, боулинг-клуб, спа-салон, подземное озеро с лодками для водных прогулок и даже единственное в мире подземное колесо обозрения.

     
    Одной из самых красивых достопримечательностей здесь является панорамное колесо обозрения, которое предлагает туристам воспользоваться возможностью полюбоваться на сталагмиты, сформировавшиеся здесь с древних времен. Сталагмиты свидетельствуют о почтенном возрасте пещеры. Считается, что ей более 1000 лет



    Одной из самых красивых достопримечательностей здесь является панорамное колесо обозрения, которое предлагает туристам воспользоваться возможностью полюбоваться на сталагмиты, сформировавшиеся здесь с древних времен. Сталагмиты свидетельствуют о почтенном возрасте пещеры. Считается, что ей более 1000 лет

     
    Посещение подземного парка аттракционов обойдется недорого, за вход нужно заплатить 20  румынских леев, что составляет примерно 4,5 евро.



    Посещение подземного парка аттракционов обойдется недорого, за вход нужно заплатить 20  румынских леев, что составляет примерно 4,5 евро.

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