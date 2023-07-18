Салина Турда – старинная соляная шахта в румынской провинции Трансильвания. Здешние места известны не только как родина графа Дракулы, но и как знаменитое месторождение соли, разработка которых ведется с глубокой древности. Шахта Салина Турда использовалась со времен средневековья до начала 20-го века.
Невероятный подземный пейзаж сложился из нескольких слагаемых — огромная пещера искусственного происхождения выглядит вполне натурально, благодаря работе подземных вод. К тому же, проходчики обходили стороной уникальные сталагмитные образования, возраст которых насчитывает несколько миллионов лет. Сегодня, шахта Салина Турда полностью переоборудована под туристические нужды и представляет собой масштабный парк развлечений с множеством аттракционов.
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Шахта Салина Турда расположена в 35 километрах от одного из самых крупных городов Трансильвании Клуж-Напока.
Одна только прогулка по тоннелям Салина Турда представляет собой экстремальное развлечение. Фантастический ландшафт подземелья и удивительный воздух, напитанный солью привлекает сюда не только любителей зрелищ, но и тех, кто стремится поправить свое здоровье.
Подземный парк развлечений в шахте Салина Турда включает в себя множество аттракционов, боулинг-клуб, спа-салон, подземное озеро с лодками для водных прогулок и даже единственное в мире подземное колесо обозрения.
Одной из самых красивых достопримечательностей здесь является панорамное колесо обозрения, которое предлагает туристам воспользоваться возможностью полюбоваться на сталагмиты, сформировавшиеся здесь с древних времен. Сталагмиты свидетельствуют о почтенном возрасте пещеры. Считается, что ей более 1000 лет
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