Избавление от стресса и тревоги — 15 способов

Современные условия и ритм жизни заставляют нас задумываться о том, как избавиться от стресса и тревоги, не прибегая к помощи различных специалистов.

Мы подготовили для вас подборку методов, которые действуют гораздо эффективнее чем поход в спа-салон, выходные или даже отпуск.

А самое главное — любой их них подействует уже спустя 15 минут.

Как избавиться от стресса в домашних условиях

Медитируйте

Борьба со стрессом закончится вашей победой благодаря всего нескольким минутам практики.

Это просто:

Сядьте на пол Закройте глаза Сосредоточьте внимание на позитивной мантре, читайте её вслух или шепотом Положите руку на живот. Так вы синхронизируете то, что вы читаете с вашими вдохами

Ежедневные медитации могут наполнить вас позитивными эмоциями и изменить нервные пути мозга.

Сконцентрируйтесь на физических ощущениях

Мысленно просканируйте свое тело.

Это позволит понять как тревожное состояние отпечатывается на вас и избавиться от переживаний и стресса.

Лягте или сядьте на пол, вытянув ноги. Внимательно изучите каждый миллиметр своего тела.

Старайтесь представить как отражается воздействие негативных эмоций на той или иной части организма.

Когда вы почувствуете тяжесть или другие неприятные эмоции, исходящие от того участка, на котором вы сконцентрированы, сделайте глубокий вдох и максимально расслабьтесь.

Для более глубокого погружения в ощущения своего тела посмотрите несколько видеоуроков по кундалини-йоге.

Совет: не следует пытаться что-то изменить — не массажируйте кожу, не принимайте лекарства и не используйте мази, призванные облегчить состояние. Просто примите эти ощущения. Понимание ответной реакции тела поможет вам предупредить последствия стрессового состояния.

Согрейтесь

Избавиться от стресса вам поможет обыкновенный шарф или одеяло. Оберните его вокруг шеи и плеч как минимум на 10 минут.

Заварите себе чашечку чая с корнем имбиря и лимоном. Расслабьте мышцы лица, шеи, верхней части груди и спины.

Ощущение тепла вас не покинет, а расслабленные мышцы помогут забыть о неприятностях.

Совет: оставаясь в тепле вы всегда будете чувствовать себя гораздо уютней и спокойнее, чем на холоде. Именно поэтому, попадая в неприятные ситуации, мы испытываем желание укутаться в множество теплых одеял и спрятаться от всего мира.

Двигайтесь

Что такое стресс и как от него избавиться знают все. Но более всего об этом известно спортсменам.

Любые упражнения, будь то йога или просто ходьба, способствуют облегчению депрессии и беспокойства, способствуя выбросу эндорфина.

Вы можете пойти на прогулку вокруг дома, пройтись по лестнице вверх и вниз или просто несколько раз присесть.

Помимо облегчения состояния беспокойства, физические нагрузки также приводят мышцы в тонус, способствуя укреплению здоровья в целом.

Прислушайтесь к запаху лаванды

Эта трава обладает успокаивающим ароматом, который может снизить частоту сердечных сокращений и кровяное давление.

Оба эти фактора смогут помочь вам расслабиться и заснуть. Ваш сон гарантировано будет спокойным и приятным.

Кроме того, ваши любимые приятные ароматы также могут избавить вас от стресса и тревоги.

Совет: поместите лаванду в вазу возле вашей кровати или набейте сушеными цветками мешочек, который следует разместить у подушки. Также можете использовать арома-лампу с несколькими каплями эфирного масла лаванды.

Примите ванну

Колебания воды оказывают успокаивающее действие на человека.

Эксперты объясняют это тем, что при попадании в теплую воду мы испытываем ощущения, схожие с пребыванием в утробе матери.

Особенно эффективно ванна помогает избавиться от стресса после расставания.

Мы рекомендуем сделать ванну с морской солью, аромамаслами и зажечь свечи, которые усилят результат и окажут благотворное влияние на весь организм.

Спите

Важно выбрать метод, подходящий конкретному человеку в конкретной ситуации.

Сложнее всего избавиться от стресса во время беременности, так как способ обретения гармонии следует подбирать со всей ответственностью.

Особое внимание следует обратить на сон, ведь неприятные ощущения в теле могут привести к его утрате.

К сожалению, недостаток сна также является ключевой причиной стресса. Этот порочный круг заставляет работать на износ мозг и тело.

Если вы убедите себя вовремя ложиться, то сможете рано вставать, что значительно улучшит ваше самочувствие.

Совет: вы должны получить как минимум семь-восемь часов сна в сутки. Выключите телевизор раньше, сделайте освещение тусклы и мягким, дайте себе время, чтобы расслабиться и погрузиться в сон.

Пейте ромашковый чай

Это метод, к которому прибегали дедушки и бабушки.

И не удивительно, ведь исследования показывают, что одно из соединений, в этом травяном отваре воздействует на те же рецепторы в человеческом мозгу, что и наркотические средства, такие как валиум.

Иными словами чай на основе ромашки действует как мягкий транквилизатор.

Старайтесь выпивать чашечку травяного сбора перед сном.

Таким образом вы гарантируете себе быстрое засыпание и высокое качество сна.

Как избавиться от стресса на работе

Дышите глубоко

Отвлекитесь на небольшой перерыв и сконцентрируйтесь на своем дыхании. Затем сядьте прямо, закройте глаза, положите руку на живот и медленно вдохните через нос.

Почувствуйте вдох внизу легких и проследите весь путь потока воздуха ко рту.

Потом выдохните и сделайте глубокий вдох через рот.

Ощутите, как проходит поток воздуха по обратному пути. Подобное упражнение является одной из основ пранаямы.

Попробуйте сделать еще несколько упражнений из этой области и вы увидите, как просто избавиться от стресса.

Совет: глубокое дыхание избавляет от тревожного состояния благодаря замедлению сердечного ритма и снижению давления в артериях.

Общайтесь

Как быстро избавиться от стресса? Общайтесь! Вам обязательно помогут люди, которые вас окружают.

Поговорите с кем-угодно, желательно лично или по телефону. Попытайтесь поделиться переживаниями.

Совет: если желания посвящать других в детали вашей жизни нет, то попробуйте пообщаться на отвлеченные темы, которые вызывают у вас положительные эмоции. Негатив отступит. В немалой степени способствуют улучшению общения занятия йогой для двоих или любой другой совместной практикой.

Смейтесь

Искренний сильный смех поможет избавиться от стресса, депрессии и хандры.

Он способствует снижению уровня гормона стресса, кортизола, и повышению активности химических веществ, называемых эндорфинами.

Они вызывают позитивные эмоции, помогает вернуть любовь к себе и хорошее настроение.

А еще смех продлевает жизнь!

Включите музыку

Прослушивание успокаивающей музыки снижает:

Кровяное давление Частоту сердечных сокращений Беспокойство

Приятные мелодии для снятия стресса, спокойная легкая тональность, близкие сердцу тексты помогут избавиться от стресса и нервов.

Создайте список воспроизведения песен или любимых звуков природы (звуки океана, журчащий ручей, звуки дождя, пение птиц), и позвольте своему уму раствориться в различных мелодиях, инструментах или голосах.

Будьте благодарны

Если предыдущие советы не помогли, и вы все еще не знаете, как избавиться от затяжного или хронического стресса и депрессии, то попробуйте вспомнить всех, кому вы благодарны, и все, за что вы благодарны.

Таким образом вы сможете воскресить в памяти хорошие воспоминания того, что происходило в вашей жизни.

Можно также завести журнал и собирать все позитивные эмоции и события, и, пребывая в негативном состоянии, просто перечитывать все то лучшее, что с вами случилось.

Как только вы начинаете испытывать негативные ощущения, потратьте несколько минут на просмотр заметок, чтобы вспомнить о важном.

Совет: появление приятных мыслей уравновесит негатив и поможет ненадолго отвлечься от происходящего.

Ешьте шоколад и клубнику

Когда в жизни происходит что-то неприятное, мы часто пытаемся заесть проблему сладким.

При этом содержание сахара в тех блюдах, к которым мы чаще всего прибегаем приводит к росту уровня глюкозы в крови и, соответственно, вызвать появление проблем со здоровьем.

Избежать этого довольно просто. Возьмите клубнику и макайте в темный шоколад.

Витамины, содержащиеся в ягоде помогут легко избавиться от стресса без всякого алкоголя, успокоительных и других вредных для организма веществ.

Еще одним отличным блюдом являются запеченные яблоки с медом.

Совет: именно темный шоколад разрушительно влияет на гормон кортизол, вырабатываемый организмом при стрессе.

Массируйте голову

Конечно же, массаж является одной из эффективнейших методик борьбы с расстройствами.

Однако как поступать, как негатив застает нас врасплох, а времени на поход к массажисту нет?

К примеру, в ситуации когда мы меняем место или род профессиональной деятельности?

Помассируйте кожу головы кончиками пальцев, двигаясь от линии роста волос к задней части головы.

Так, быстро и легко вы сможете снять напряжение и избавиться от стресса на новой работе.

Массаж кожи головы также помогает освободить природные кондиционирующие масла.

Поэтому регулярное его проведение позволит вашим волосам выглядеть еще лучше. и постарайтесь при первой же возможности посетить сеанс аюрведического массажа.

Способов борьбы с тревожным состоянием существует множество, но все же, старайтесь предотвращать негативные ситуации, ведь это всегда гораздо проще, чем бороться с их последствиями.

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