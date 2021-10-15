Чего мы не знали об изменах и о том, почему люди изменяют друг другу

Теме супружеской неверности посвящено множество фильмов и книг. От скучающих женщин до ищущих идеала мужчин – эти истории бесконечны, как сама жизнь. Что же заставляет людей обманывать? Частично виновата наша биологическая природа, но и современные технологии тоже играют немаловажную роль.









Различия в «гормоне счастья» влияют на вероятность измены

Большинство млекопитающих полигамны

Социальные сети увеличивают количество измен

Уровень «гормона объятий» влияет на измену

Большинство супругов рано или поздно изменят

Чем ниже ваш голос, тем больше вероятность, что партнёр считает вас изменником

Измена не означает, что вы несчастны в браке

Женщины изменяют чаще в период овуляции

Большинство обманщиков заняты поиском нового партнёра в рабочее время

Мужчины и женщины вкладывают в понятие «измена» разный смысл

Имитация оргазма может привести к неверности

Измена становится причиной 65% разводов

Обман ради защиты потомства

У изменников повышается сексуальная активность в браке

Кто изменяет больше

Блондинки и правда веселее

Большинство интрижек возникают с сослуживцами

Изменники любят ходить по магазинам

Любители рок-музыки более склонны к измене

Большой пенис не так уж и хорош