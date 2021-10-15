Чего мы не знали об изменах и о том, почему люди изменяют друг другу

Теме супружеской неверности посвящено множество фильмов и книг. От скучающих женщин до ищущих идеала мужчин – эти истории бесконечны, как сама жизнь. Что же заставляет людей обманывать? Частично виновата наша биологическая природа, но и современные технологии тоже играют немаловажную роль.
Различия в «гормоне счастья» влияют на вероятность измены
Нейромедиатор допамин попадает в нашу кровь, когда мы делаем что-либо приятное, например, едим или занимаемся любовью. Существует два разных типа допамина, причём тело производит лишь какой-то один из них. Учёные обнаружили, у людей с более длительным допаминовым эффектом процент измен выше (около 50%). Эти люди также более склонны к риску и подвержены зависимостям.
Большинство млекопитающих полигамны
Лишь 3% млекопитающих моногамны – и в большинстве случаев люди входят в эту группу. Примечательно, что большинство других видов приматов, наших генетических родственников, не остаются с партнёром на всю жизнь, как мы.
Социальные сети увеличивают количество измен
Рост популярности социальных сетей идёт параллельно с ростом супружеской неверности. Почему? Благодаря таким сайтам, как Facebook или Instagram люди могут вновь встретиться с бывшими любовниками, увеличивая статистику измен и разводов.
Уровень «гормона объятий» влияет на измену
Хотя основная роль гормона вазопрессина — отвечать за сохранение воды в теле и состояние наших кровеносных сосудов, этот гормон объятий помогает нам строить пары. Люди с более низким уровнем вазопрессина более склоны к изменам и испытывают меньше доверия к партнёру.
Большинство супругов рано или поздно изменят
Около 50% замужних женщин и 60% женатых мужчин рано или поздно заведут интрижку на стороне. Эти цифры вдвое больше, чем были 10 лет назад.
Чем ниже ваш голос, тем больше вероятность, что партнёр считает вас изменником
Чем ниже голос мужчины, тем с большей вероятностью женщина сочтёт его изменником. С другой стороны, мужчины более склонны считать изменницами женщин с высоким тембром голоса. Это связано с тем, что тембр голоса зависит от уровня тестостерона и эстрогена. Однако женщины часто считают мужчин с низким голосом более привлекательными, пусть и для краткосрочных отношений.
Измена не означает, что вы несчастны в браке
Хоть это и противоречит здравому смыслу, обманщики часто считают свой брак вполне счастливым. Около 56% изменивших мужчин и 34% женщин заявляли, что они «счастливы» или «очень счастливы» в браке.
Женщины изменяют чаще в период овуляции
С точки зрения биологии, этот факт вполне вписывается в идею выживания вида. Во время овуляции, когда женщина фертильна, её больше привлекают и другие мужчины, кроме партнёра. Исключение составляют женщины, чей партнёр уже невероятно сексуально привлекателен.
Большинство обманщиков заняты поиском нового партнёра в рабочее время
Согласно данным с сайта знакомств, 68% обманщиков ищут любовницу, находясь на работе. Примечательно, что они занимаются этим в среднем 1,17 часа ежедневно, то есть некоторые люди тратят больше часа рабочего времени на поиск тайного партнёра.
Мужчины и женщины вкладывают в понятие «измена» разный смысл
Большинство мужчин хуже относится к физической измене, а большинство женщин – к эмоциональной. Женщины более склонны считать изменой различные выходки: например страстный поцелуй кажется изменой 90% женщин и 75% мужчин, а флирт по смс 68% женщин и 51% мужчин.
Имитация оргазма может привести к неверности
И мужчины, и женщины, имитирующие оргазм, более склонны изменять своим партнёрам. (Любопытно, что связь между частотой оргазмов и неверностью обнаружена не была). Если в цифрах, женщины имитируют оргазм в 20% случаев, а мужчины в 5%. Примечательно, что мужчины более склонны оставаться с женщиной, испытывающей оргазм каждый раз.
Измена становится причиной 65% разводов
Большинство браков распадаются после измены. Лишь 35% пар способны пережить это и остаться вместе.
Обман ради защиты потомства
Чтобы защитить детёнышей, самки шимпанзе часто имеют несколько партнёров. В этом случае ни один самец не может быть уверен, является ли он отцом детёныша, и не будет пытаться его убить.
У изменников повышается сексуальная активность в браке
Благодаря выбросу гормонов в кровь, обманщики часто становятся более сексуально активными и по отношению к супругу.
Кто изменяет больше
Женщины младше 25 изменяют чаще, чем более старшие. Причиной измены может стать неудовлетворённость сексуальной жизнью.
Блондинки и правда веселее
Слова из песни «блондинки веселее» похоже, являются правдой. Исследование, проведённое на сайте знакомств, выявило, что 42% изменниц были блондинками. Остальные цвета волос изменниц распределились так: 23% рыжих, 20% шатенок и 11% черноволосых. Для мужчин же пропорция совсем другая – изменяет 40% шатенов, 23% черноволосых, 20% блондинов и 5% рыжих.
Большинство интрижек возникают с сослуживцами
85% измен начинаются на рабочем месте. Это неудивительно – многие часы, проведённые в тесной совместной работе над проектом, приводят к возникновению прочных связей, а порой и любовной привязанности.
Изменники любят ходить по магазинам
Чтобы выглядеть привлекательно для своих любовников, треть изменяющих женщин тратит во время шопинга больше денег. Иногда они даже имеют тайную кредитную карту.
Любители рок-музыки более склонны к измене
Наши музыкальные пристрастия тоже взаимосвязаны с нашей склонностью к измене. В Великобритании 42% изменников назвали своим любимым жанром рок-н-ролл. Наименее склонны к измене были слушатели рэпа (2%), жанра госпел (3%) ритм-н-блюза(5%) и классической музыки (7%). Любопытно, что в Ирландии изменники предпочитают стиль кантри.
Большой пенис не так уж и хорош
Как ни странно, мужчинам с большим пенисом жёны изменяют чаще. Согласно результатам исследования, проведённого в Кении, на каждый дополнительный дюйм вероятность измены возрастала на 150%. Вероятно, виноваты болевые ощущения, препятствующие удовольствию.
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