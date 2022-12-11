Основные ошибки при обустройстве маленькой гостиной

Маленькая гостиная – это уже удача, что она вообще есть. В этом помещении очень важно подобрать мебель, освещение и другие детали, чтобы все смотрелось гармонично и стильно. В статье мы решили рассказать, какие 8 ошибок часто допускают при обустройстве небольшой гостиной.



Только верхний свет

Неправильный ковер

Неверное расположение телевизора

Нет обычных подушек

Темная мебель

Неудобная мебель

Нет места для фотографий

Крупная мебель

Если комната маленькая, то достаточно только верхнего света – так считают многие люди, когда планируют ремонт в небольшой гостиной. Как раз наоборот, в этой комнате должно быть еще больше света, чтобы она казалась просторной и светлой. Поэтому обязательно добавьте светильник над зонами.От размера и формы ковра зависит очень многое. Если подобрать неправильный вариант, то комната разобьётся на несколько частей, тем самым станет намного меньше, по крайней мере, визуально. Лучше всего ковер сделать на всю поверхность пола маленькой гостиной.Обычно телевизоры размещают на свободной стене, но очень важно не ставить его напротив окна. Из-за этого вы не сможете нормально смотреть его при дневном свете. Также лучше всего в небольшой гостиной устанавливать телевизор на стену, а не ставить его на тумбу.Кажется, что подушки – это обычные пылесборники. На самом деле разнообразные подушки вносят в комнату нотку уюта и красоты. Главное – подобрать для малогабаритной гостиной подушки под стиль комнаты.Очень частая ошибка – это темная мебель в маленькой гостиной. Даже при условии, что интерьер будет светлым, вся темная мебель «съест» последние крохи уюта.Иногда мы выбираем мебель по красоте, но совершенно забываем об удобстве. Этот факт мешает организовать маленькую гостиную и лишает вас возможности получить дополнительное спальное место или место для хранения.Чаще всего все фотографии в доме стараются располагать в гостиной. Запомните важное правило – они должны стоять на уровне 153 см от пола. Но это правило работает только, если фотографий немного. А для большого количества фоторамок лучше выделить отдельную стену под галерею.Еще одна фатальная ошибка – это слишком габаритная мебель в миниатюрной гостиной. Зачем вам такие модели, которые только займут места в комнате, но лишат вас комфорта и уюта.Маленькая гостиная должна сосредоточить в себе не только уют, но комфорт и стиль. Для этого старайтесь не допускать ошибки, о которых мы рассказали в статье.