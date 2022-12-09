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Как легко удлинить платье на 10 см с помощью красивого кружева

Если вы приобрели платье с завышенной линией талии, которое кажется несколько коротковатым, или вам хочется удлинить и сделать более нарядным старое платье, воспользуйтесь следующей оригинальной методикой, которая преобразит платье.
Для удлинения платья понадобится красивое кружево в цвет. Очень красиво в готовом изделии будет смотреться кружево с фестонами.

Как легко удлинить платье на 10 см с помощью красивого кружева

Распорите шов талии, если необходимо удалите оверложную строчку, подпорите молнию в нижней части изделия.

Как легко удлинить платье на 10 см с помощью красивого кружева

Подготовьте отрез кружева соответствующей ширины и длины. Это может быть кружевная ткань с фестонами или готовое широкое ленточное кружево.

Как легко удлинить платье на 10 см с помощью красивого кружева

Если для работы используется кружевная ткань, аккуратно обрежьте ее по линии фестонов.

Как легко удлинить платье на 10 см с помощью красивого кружева

Пристрочите ровную сторону кружева к верхней части платья, а фестончатую к юбке, выпуская фестоны поверх основной ткани.

Как легко удлинить платье на 10 см с помощью красивого кружева

Вшейте обратно молнию, застрочите участок юбки, для которого молнии не хватило.

Как легко удлинить платье на 10 см с помощью красивого кружева

После такой переделки платье станет еще более нарядным.

Как легко удлинить платье на 10 см с помощью красивого кружева
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Платьекружево

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