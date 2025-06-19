Пара путешественников потратила 10 лет, чтобы вернуть к жизни заброшенный замок

Кочевая жизнь, какой бы романтичной она не казалась, все равно может привести к мысли о чем-то более постоянном. Некоторые путешественники рано или поздно приходят к поискам того, что можно назвать домом мечты, как это произошло с парой энтузиастов Стеф Берджен и Саймоном Хантом, которые устали от жизни в большом мегаполисе и отправились на поиски своего убежища, пока не наткнулись на пустующий замок XVI века в Шотландии.
1. С чего все начиналось
Стеф Берджен и Саймону Ханту понадобилось 10 лет, чтобы превратить заброшенный замок в дом своей мечты (Kilmartin Castle). | Фото: loveproperty.com.
Австрийка Стеф Берджен и австралиец Саймон Хант познакомились в Дубае. В то время девушка была ведущей на радио и журналистом-путешественником, а Саймон – креативным директором в рекламном агентстве, и тоже не прочь был отправиться по неизведанным местам. Прожив и проработав на Ближнем Востоке десять лет, паре поднадоела кочевая жизнь, они жаждали сменить обстановку. Отпуск, проведенный в Шотландии в 2014 году, навсегда изменил ход их жизни. Вернувшись с отпуска, дуэт увидел объявление о продаже средневекового замка Килмартин (Kilmartin Castle), находящегося примерно в 150 км от Глазго, и сразу же заинтересовался им.
Радости не было предела, когда Стеф и Саймон стали владельцами старинного замка Килмартин. | Фото: uk.style.yahoo.com.
В собственность пара получила целое поместье со старинными постройками и лесом (Kilmartin Castle, Шотландия).
По сведениям редакции Novate.ru, за Kilmartin Castle, построенный в 1550 году, владелец просил 470 тыс.долларов, но таких денег у энтузиастов не было, что значительно усложнило задачу и затянуло покупку практически крепостного сооружения. Они потратили больше года на получение кредита на покупку, а также договорились о скидке в 50 тысяч и стали владельцами своего собственного замка, что привело к шоку друзей и родственников.
2. Первые преобразования
Только через 4 года начались основательные преобразования замка.
Большую часть работы новые владельцы выполняли самостоятельно.
Когда сделка состоялась и были получены разрешительные документы на реставрацию, пара решила провести косметический ремонт, чтобы сдавать часть средневекового убежища в краткосрочную аренду. Новоиспеченные владельцы знали, что они не имеют права делать какую-либо перестройку или нарушать структуру памятника архитектуры (для такого рода недвижимости, любые изменения категорически запрещены на законодательном уровне), поэтому ограничились лишь наведением порядка и минимальным обновлением интерьера. Вырученные от аренды деньги шли на погашение кредита, при этом молодые люди работали в Дубае, откладывая деньги на дальнейшие преобразования.
3. Проблемы трансформации Kilmartin Castle
Пришлось обновлять коммуникации и устанавливать систему «теплый» пол.
Все в этом доме делалось с любовью.
Модернизация исторического здания была одной из главных целей Стефы и Саймона, которые все же вернулись в Англию, чтобы взяться за дело основательно. Первое же обследование выявило множество проблем. На первом этаже, например, обнаружили повышенную влажность, что не оставило другого выбора, кроме как поднять все до единой плитки, углубиться на полметра в землю и установить современную изоляцию, а также систему «теплые» полы. На весь процесс ушло более двух месяцев, но энтузиасты ни о чем не жалеют, поскольку теперь в замке сухо и тепло в течение всего года.
Колоритная кухня станет раем для гурманов. | Фото: loveproperty.com.
Интерьер кухни собирали по крупицам.
Также пришлось повозиться и с преобразованием старинной кухни. Благодаря творческому мышлению пары удалось превратить разрушающееся и унылое место в рай для гурманов, который сочетает в себе аутентичность замка с современными удобствами. Следуя совету знакомого архитектора (энтузиастов охотно консультировал), оставить стены как можно более нетронутыми, новый дизайн кухни предусматривает центральный остров со встроенной варочной панелью, духовкой, местами для хранения кухонной утвари, а также подвесными ящиками, где растут пряные травы. В то же время старый камин, где раньше на открытом огне готовили еду, превратили в обеденный уголок для восьми человек.
4. Интересные внедрения
Дизайн гостиной поддерживает общую атмосферу замка. | Фото: loveproperty.com.
Не обошлись без преобразований гостиной на втором этаже, занимающей центральное место в старинном замке. Она стала местом, где встречается история и современность, образуя колоритный тандем. Здесь постарались сохранить массивные деревянные балки, обновили штукатурку и известковую побелку, приоткрыли части первоначальной структуры, выложенной из камня. С большим трудом пара отыскала раритетный диван, старинный комод и даже сундук, как нельзя лучше отражающие атмосферу замка. Заметным внедрением стал чугунный дровяной камин, занимающий огромную нишу первоначального очага, который не давал нужного тепла.
Гостиная является особой гордостью хозяев. | Фото: homesandinteriorsscotland.com.
Несмотря на то, что замку было более 400 лет он пустовал только последние 10 лет перед покупкой Стеф и Саймоном, а это значит, что его жилое состояние в той или иной степени поддерживалось на протяжении всей истории существования. Предыдущие владельцы подвели все необходимый коммуникации, а нынешние их полностью обновили и более распорядились имеющимся пространством. После полной трансформации имеющихся помещений Килмартина вместо двух непримечательных спален появилось сразу 5, при этом к трем из них примыкает ванная комната, также санузлы имеются на первом и втором этажах (ранее была всего одна ванная). Эти внедрения значительно улучшили бытовые условия, а после окончания реставрации, позволили открыть в старинном замке атмосферный бутик-отель.
5. Антикварные находки
Замок стал выставочной площадкой для коллекции диковинок и антиквариата.
В своей спальне пара создала особую атмосферу. | Фото: uk.style.yahoo.com.
В одной из спальных комнат сохранили средневековый колорит. | Фото: kilmartincastle.com.
Поскольку Стефа и Саймон были заядлыми путешественниками, которые собирали коллекцию диковинок, привезенных из каждой страны, где бывали, неудивительно, что их накопилось достаточно много и все они заняли достойное место в интерьере старинного замка. Плюс ко всему при оформлении всех без исключения комнат они старались создать необычный дизайн, соответствующий историческому прошлому теперь уже их дома. В этот период пара активно искала особенный антиквариат, который бы позволил более полно открыть их задумку. Так появились изысканные умывальники, консольные и французские столики, отдельно стоящие ванны на ножках, светильники и аксессуары.
Уютный уголок сделан своими руками из старых досок.
Одна из ванных комнат в преображенном замке. | Фото: kilmartincastle.com.
Примечательно: Пара бережно относилась к каждому элементу, который пришлось заменить на новую копию. Даже самые поврежденные детали восстанавливались и заново использовались пусть и в другом месте. Так, например, появился обеденный уголок, изготовленный своими руками из демонтированных половиц из замка и части скамьи из местной церкви. Оригинальная композиция после нескольких дней работы привнесла нотку деревенского стиля, который неплохо сочетается с атмосферой замка.
Старинные хозяйственные постройки также преобразились.
Территория превратилась в идиллическое место для отдыха.
Также стоит отметить, что пара предпочитала делать все своими руками, предварительно проконсультировавшись со специалистами в той или иной области. По этой причине энтузиастам удалось хорошенько сэкономить, сделать все качественно и так, как они считали нужным. Единственное, что они смогли полностью доверить другому человеку, так это облагораживание территории поместья, ведь с замком они получили 0,4 га нетронутой земли и несколько хозяйственных построек. Не понимая абсолютно ничего в садоводстве, владельцы обратилась к местному ландшафтному дизайнеру Эмберу Гауди, чтобы тот помог воплотить в жизнь их мечты об идеальном поместье.
Появилось новое пространство для вечеринок и особых мероприятий.
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