Пара путешественников потратила 10 лет, чтобы вернуть к жизни заброшенный замок

1. С чего все начиналось

Стеф Берджен и Саймону Ханту понадобилось 10 лет, чтобы превратить заброшенный замок в дом своей мечты (Kilmartin Castle). | Фото: loveproperty.com.

Радости не было предела, когда Стеф и Саймон стали владельцами старинного замка Килмартин. | Фото: uk.style.yahoo.com.

В собственность пара получила целое поместье со старинными постройками и лесом (Kilmartin Castle, Шотландия).

2. Первые преобразования

Только через 4 года начались основательные преобразования замка.

Большую часть работы новые владельцы выполняли самостоятельно.

3. Проблемы трансформации Kilmartin Castle

Пришлось обновлять коммуникации и устанавливать систему «теплый» пол.

Все в этом доме делалось с любовью.

Колоритная кухня станет раем для гурманов. | Фото: loveproperty.com.

Интерьер кухни собирали по крупицам.

4. Интересные внедрения

Дизайн гостиной поддерживает общую атмосферу замка. | Фото: loveproperty.com.

Гостиная является особой гордостью хозяев. | Фото: homesandinteriorsscotland.com.

5. Антикварные находки

Замок стал выставочной площадкой для коллекции диковинок и антиквариата.

В своей спальне пара создала особую атмосферу. | Фото: uk.style.yahoo.com.

В одной из спальных комнат сохранили средневековый колорит. | Фото: kilmartincastle.com.

Уютный уголок сделан своими руками из старых досок.

Одна из ванных комнат в преображенном замке. | Фото: kilmartincastle.com.

Старинные хозяйственные постройки также преобразились.

Территория превратилась в идиллическое место для отдыха.

Появилось новое пространство для вечеринок и особых мероприятий.