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Как выглядят 100 килокалорий в разных продуктах для здорового питания

Возможно, это поможет сторонникам здорового питания формировать свой ежедневный рацион:

Вот таких макаронных изделий из твёрдых сортов пшеницы — 43 штуки

Как выглядят 100 килокалорий в разных продуктах для здорового питания

Стручки окры (варёной или приготовленной на пару) — 43 штуки

Как выглядят 100 килокалорий в разных продуктах для здорового питания

Красная фасоль (консервированная) — 82 штуки.

Как выглядят 100 килокалорий в разных продуктах для здорового питания

Чеснок — 22 зубчика

Как выглядят 100 килокалорий в разных продуктах для здорового питания

Сушёный инжир — 6 штук

Как выглядят 100 килокалорий в разных продуктах для здорового питания

Сыр чеддер с пониженным содержанием жира — около 55 грамм

Как выглядят 100 килокалорий в разных продуктах для здорового питания

Стебли сельдерея — 16 штук

Как выглядят 100 килокалорий в разных продуктах для здорового питания

Кешью — 12 половинок

Как выглядят 100 килокалорий в разных продуктах для здорового питания

Мини-морковь — 28 штук

Как выглядят 100 килокалорий в разных продуктах для здорового питания

Брокколи — 12 штук

Как выглядят 100 килокалорий в разных продуктах для здорового питания

Брокколи — 9 соцветий

Как выглядят 100 килокалорий в разных продуктах для здорового питания

Одна небольшая запечённая картофелина

Как выглядят 100 килокалорий в разных продуктах для здорового питания

Стебли спаржи — 31 штука.

Как выглядят 100 килокалорий в разных продуктах для здорового питания

Вяленые томаты — 20 штук

Как выглядят 100 килокалорий в разных продуктах для здорового питания

13 крупных креветок

Как выглядят 100 килокалорий в разных продуктах для здорового питания

33 виноградины без косточек

Как выглядят 100 килокалорий в разных продуктах для здорового питания

4 консервированные в масле сардины

Как выглядят 100 килокалорий в разных продуктах для здорового питания

Зелёная фасоль — 60 штук

Как выглядят 100 килокалорий в разных продуктах для здорового питания

100 штук свежих ягод малины

Как выглядят 100 килокалорий в разных продуктах для здорового питания

Изюм без косточек — 50 штук

Как выглядят 100 килокалорий в разных продуктах для здорового питания

Редис — 100 штук

Как выглядят 100 килокалорий в разных продуктах для здорового питания

Сухие крендельки с солью — 21 штука

Как выглядят 100 килокалорий в разных продуктах для здорового питания

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