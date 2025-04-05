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Почему в Пермском крае земля уходит из-под ног

В Пермском крае есть необычная проблема — там часто появляются огромные дыры в земле. Туристы даже специально приезжают на них посмотреть. Но для местных жителей это настоящая беда, ведь целые города могут провалиться под землю.

Как всё началось

Ещё в 15 веке на реке Усолка начали добывать соль. В 1925 году здесь нашли огромное месторождение — длиной 200 км и шириной 50 км.

Советская власть сразу начала строить шахты и города рядом с ними. Но геологи допустили ошибку — они не заметили, что слои соли разные по составу.

Почему появляются провалы

Верхние слои соли пропитаны обычной водой. Когда добывают соль из нижних слоёв, вода сверху проникает в пустоты и растворяет оставшуюся соль. Из-за этого земля проваливается.

Дожди только усиливают эту проблему. Кроме того, раньше не закрывали правильно выработанные шахты.

Солеотвал на территории города Соликамск - один из символов добычи соли на Верхнекамском месторождении калийно-магниевых солей. /Фото: ru.wikipedia.org
Солеотвал на территории города Соликамск - один из символов добычи соли на Верхнекамском месторождении калийно-магниевых солей. /Фото: ru.wikipedia.org

Какие города в опасности

Под угрозой находятся минимум три города. Самая тяжёлая ситуация в Березниках. Первый провал там случился ещё в 1986 году. Потом 24 года было спокойно, но с 2010 года дыры стали появляться чаще.

Сейчас в самом городе уже несколько провалов. В них уже попали части зданий и даже железнодорожные вагоны.

Провалы в земле угрожают городам Пермского края

Первая большая яма в земле появилась в Березниках еще в 1980-х годах. Она была за городом, поэтому люди прозвали ее "Дальний родственник". Сейчас в городе уже несколько провалов. В один из них даже упал товарный вагон.

В Соликамске беда пришла позже - в 2014 году. Сразу появились две ямы, которые назвали "Дачник" и "Скрудж". Власти пытаются спасти город, но многие считают, что начали слишком поздно.

Третий опасный город - Кунгур. Там уже есть провалы прямо в городе. Ученые говорят, что может появиться еще один, и тогда под угрозой окажутся около 40 домов. Людей пытаются переселить, но многие не хотят уезжать из родных мест.

Несмотря на опасность, жители всех трех городов продолжают там жить и бороться с последствиями этих бедствий.

 

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Пермский край
г. Соликамск
г. Кунгур
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