Полезные лайфхаки, которые облегчат готовку на кухне и улучшат настроение хозяйке

1. Как быстро почистить чеснок

Быстро, просто и легко. \ Фото: hstroimdom21.ru.

Быстрый способ почистить чеснок.







2. Чтобы суп не сбежал

Как вам такая идея? \ Фото: baomoi.com.

3. Пикантные котлетки

Панировка из орехов. \ Фото: livejournal.com.

4. Избавляемся от пересола

Теперь вы знаете, что делать, если пересолили первое. \ Фото: google.com.ua.

5. Секрет вкусной зажарки

Секрет вкусной зажарки раскрыт. \ Фото: bonappeti.boltai.com.

6. Рис белее белого

Всего пара капель уксуса и вот результат. \ Фото: bulgaronline.com.

7. Кристально прозрачный лёд

Прозрачный как слеза. \ Фото: joom.com.

8. Как быстро выжать сок из лимона

Всё гениальное - просто. \ Фото: diybunker.com.

9. Чистим имбирный корень

Как вам такой способ очистки имбирного корня? \ Фото: popsugar.com.

Как почистить имбирь ложкой.

10. Чтобы мороженое оставалось мягким

Маленькие хитрости для хозяек на кухне. \ Фото: google.com.

11. Нарезка яиц

Нарезка яиц ножом. \ Фото: pinterest.com.

12. Сохраняем насыщенный цвет брокколи

Просто обдайте холодной водой. \ Фото: eda.bit.ua.

13. Как быстро почистить яйца

Маленькие кухонные хитрости. \ Фото: google.com.ua.

14. Режем хлеб, чтобы не крошился

Лайфхак по нарезке хлеба. \ Фото: jumboalacarta.com.ar.

15. Усиливаем вкус кофе и какао

Кофе с солью. \ Фото: samiysok.com.

16. Блестящая шоколадная глазурь

Зеркальная глазурь. \ Фото: ja-gotovlu.ru.

17. Лимонный сок вместо соли

Для усиления вкуса сдобрите блюдо лимонным соком. \ Фото: odomah.org.

18. Сочные запечённые овощи

Сохраняем сочность в запечённых овощах. \ Фото: 1zoom.me.

19. Мягкое сливочное масло

Секрет мягкого сливочного масла. \ Фото: tamil.news18.com.

20. Ароматные специи

Возвращаем аромат специям. \ Фото: besplatka.ua.

21. Как быстро нарезать черри

Быстрая нарезка черри. \ Фото: szinesvilag.com.

22. Мягкое печенье

Сохраняем мягкость печенья. \ Фото: wallpapers.99px.ru.

23. Избавляемся от яичных скорлупок

Яичница. \ Фото: tubantia.nl.

24. Как быстро почистить кукурузу

Быстрый способ почистить кукурузу. \ Фото: ulposter.ru.

25. Улучшаем вкус вина

Сангрия. \ Фото: shkolazhizni.ru.