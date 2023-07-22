Полезные лайфхаки, которые облегчат готовку на кухне и улучшат настроение хозяйке

Что делать, когда времени в обрез, а нужно успеть уйму всего: приготовить, помыть и убрать? Правильно, воспользоваться проверенными лайфхаками, которые на первый взгляд кажутся настолько нелепыми, что в их эффективность трудно поверить. И тем не менее, благодаря этим странным советам даже дилетанты справятся с поставленной перед ними задачей.
1. Как быстро почистить чеснок
Быстро, просто и легко. \ Фото: hstroimdom21.ru.
Ни для кого не секрет, что почистить чеснок бывает весьма проблематично, особенно, когда зубчики настолько мелкие, что в пору и вовсе отказаться от этой затеи. Но прежде чем начать психовать, бросая начатое, лучше воспользоваться простым, но гениальным советом. Возьмите стеклянную банку (или небольшую кастрюлю с крышкой), сложите в неё чесночные зубочки, закройте крышкой или прикройте плотно ладонью, и хорошенько потрясите. Подобный метод поможет вам достаточно быстро избавиться от большей части столь ненавистной шелухи.
2. Чтобы суп не сбежал
Как вам такая идея? \ Фото: baomoi.com.
Ещё один крутой совет, который по достоинству оценит каждая хозяйка. Многие из нас хотя бы раз в своей жизни сталкивались с тем, что как только тебе нужно отлучиться из кухни, борщ, суп, молоко или каша тут же решили внезапно закипеть, сбегая на печку. Дабы избежать подобной ситуации, достаточно положить поперёк кастрюли деревянную лопатку или ложку.
3. Пикантные котлетки
Панировка из орехов. \ Фото: livejournal.com.
Решили приготовить котлетки: сочные, ароматные и пикантные, но под рукой не оказалось нужных специй? Не беда. Можно воспользоваться горстью молотых или измельчённых грецких орехов, которые стоит использовать вместо панировочных сухарей. Они не только усилят вкус мяса, а придадут ему новые пряные нотки.
4. Избавляемся от пересола
Теперь вы знаете, что делать, если пересолили первое. \ Фото: google.com.ua.
Что делать, когда внезапно пересолил суп или борщ? Вроде, как и вылить жалко, да и есть невмоготу. Поэтому, чтобы не пришлось выбрасывать якобы испорченное блюдо, возьмите кусочек марли, насыпьте в неё любую крупу и, соорудив «узелок», отправьте в кастрюлю с пересоленной едой. Не забывайте периодически пробовать суп или борщ на вкус. Как говорят эксперты в области домашних экспериментов, данный метод срабатывает на все сто, ведь крупа обладает уникальным свойством впитывать лишнюю соль.
5. Секрет вкусной зажарки
Секрет вкусной зажарки раскрыт. \ Фото: bonappeti.boltai.com.
Чтобы приготовить невероятно вкусную зажарку, достаточно добавить в самом начале к луку чайную ложку сахара. Он усилит и подчеркнёт вкус овощей, сделав их более ярче и насыщеннее.
6. Рис белее белого
Всего пара капель уксуса и вот результат. \ Фото: bulgaronline.com.
Секрет отварного белоснежного риса заключается в паре капель уксуса, добавленного во время приготовления данного блюда.
7. Кристально прозрачный лёд
Прозрачный как слеза. \ Фото: joom.com.
Чтобы кубики льда были кристально чистыми как слеза, используйте перед заморозкой ТОЛЬКО! кипячёную воду (по желанию можно прокипятить несколько раз).
8. Как быстро выжать сок из лимона
Всё гениальное - просто. \ Фото: diybunker.com.
Чтобы из лимона или любого другого цитрусового было проще выдавить сок, покатайте его по столу, слегка надавливая на него ладонью.
9. Чистим имбирный корень
Как вам такой способ очистки имбирного корня? \ Фото: popsugar.com.
Решили почистить корень имбиря, но нож упорно отказывается вам в этом помогать? Воспользуйтесь ложкой! Этот способ облегчит вашу задачу и сэкономит время.
10. Чтобы мороженое оставалось мягким
Маленькие хитрости для хозяек на кухне. \ Фото: google.com.
Чтобы мороженое в морозильной камере не превратилось в камень, переложите его в полиэтиленовый пакет. Этот лайфхак поможет вам сохранить приятную и естественную мягкость продукта, а также его вкусовые качества.
11. Нарезка яиц
Нарезка яиц ножом. \ Фото: pinterest.com.
Чтобы правильно и красиво нарезать яйца, сохраняя целостность желтка, смачивайте лезвие ножа прохладной водой.
12. Сохраняем насыщенный цвет брокколи
Просто обдайте холодной водой. \ Фото: eda.bit.ua.
Чтобы брокколи сохранили свой насыщенно-зелёный цвет после варки, обдайте их холодной водой.
13. Как быстро почистить яйца
Маленькие кухонные хитрости. \ Фото: google.com.ua.
А вы тоже иногда сталкиваетесь с тем, что порой бывает ой как проблематично почистить отваренные вкрутую яйца? Секрет простой чистки заключается в том, что после варки необходимо ударить яйца до образования первых трещин на скорлупе, а после переложить их в кастрюлю, поставив под холодную воду.
14. Режем хлеб, чтобы не крошился
Лайфхак по нарезке хлеба. \ Фото: jumboalacarta.com.ar.
Чтобы нарезать рассыпчатый хлеб без проблем, смочите лезвие ножа тёплой водой. Этот трюк в разы облегчит ваши усилия, а ломтики хлеба получаются ровные и не раскрошенные.
15. Усиливаем вкус кофе и какао
Кофе с солью. \ Фото: samiysok.com.
Чтобы усилить вкус кофе или какао, сделав его в разы вкуснее, помимо сахара добавьте щепотку соли.
16. Блестящая шоколадная глазурь
Зеркальная глазурь. \ Фото: ja-gotovlu.ru.
Придать глазури на торте идеально гладкий блестящий вид можно при помощи силиконовой лопатки, смоченной в горячей воде.
17. Лимонный сок вместо соли
Для усиления вкуса сдобрите блюдо лимонным соком. \ Фото: odomah.org.
Уменьшить количество соли при приготовлении пищи можно при помощи лимонного сока. Всего несколько капель станут прекрасной альтернативой щепотке соли. А ещё, лимонный сок усиливает вкус еды делая её более насыщенной и ароматной.
18. Сочные запечённые овощи
Сохраняем сочность в запечённых овощах. \ Фото: 1zoom.me.
Чтобы запечённые овощи были более сочными, их необходимо проварить несколько минут перед запеканием.
19. Мягкое сливочное масло
Секрет мягкого сливочного масла. \ Фото: tamil.news18.com.
Если вам внезапно понадобилось мягкое сливочное масло, но под рукой оказалось только то, что было пару минут назад извлечено из морозильника – не беда. Возьмите стеклянную пиалу (или бокал), подержите её под тёплой, но не горячей водой, а затем накройте ею кусочек масла.
20. Ароматные специи
Возвращаем аромат специям. \ Фото: besplatka.ua.
Чтобы придать сушёным специям божественный аромат, их достаточно нагреть несколько секунд на тёплой сковородке прямо перед готовкой блюда.
21. Как быстро нарезать черри
Быстрая нарезка черри. \ Фото: szinesvilag.com.
Для того, чтобы быстро и качественно нарезать одновременно несколько помидоров черри, воспользуйтесь парой пластиковых крышек одинакового диаметра (можно заменить на две одинаковые тарелки). На одну из них выложите черри, а сверху накройте другой и, придерживая ладонью верхнюю крышку, разрежьте ножом с длинным острым лезвием сразу все помидоры.
22. Мягкое печенье
Сохраняем мягкость печенья. \ Фото: wallpapers.99px.ru.
Если хотите сохранить свежесть и мягкость печенья дольше обычного, храните его с кусочком яблока. Для удобства печенье можно переложить в контейнер или оставить его в пакете, просто добавив к нему небольшой ломтик яблока.
23. Избавляемся от яичных скорлупок
Яичница. \ Фото: tubantia.nl.
Ещё один крутой лайфхак для тех, кто при попытке приготовить омлет или яичницу, обнаруживает кусочки скорлупы на сковороде/в миске. Чтобы от них избавиться, просто намочите палец в воде, и скорлупа сама собой к нему прилипнет.
24. Как быстро почистить кукурузу
Быстрый способ почистить кукурузу. \ Фото: ulposter.ru.
Хотите почистить быстро и качественно кукурузу? Форма для выпекания кекса в помощь. Как правило, такая ёмкость имеет специально отверстие посередине для того, чтобы тесто равномерно пропекалось внутри. Но как оказалось, это самое отверстие может послужить подставкой для кукурузного кочана. Всё что вам нужно, так это вставить початок в это отверстие и удалить зёрна ножом, которые, кстати, будут попадать в ёмкость, не разлетаясь по всей кухне.
25. Улучшаем вкус вина
Сангрия. \ Фото: shkolazhizni.ru.
И последний очень своеобразный лайфках для тех, кто купил бутылку не самого удачного вина, которое и вылить жалко, да и пить через силу – не комильфо. Так как же быть и что делать в этом случае? Например, приготовить сангрию или глинтвейн. Первый напиток можно и нужно пить охлаждённым, а второй отлично подойдёт для того, чтобы согреться серыми дождливыми вечерами.
Кстати, если у вас есть грибы, съешьте парочку штук перед распитием вина. Они по какой-то малоизвестной причине влияют на вкусовые качества вина, делая его гораздо лучше и вкуснее.
А если вам внезапно ударил в нос запах серы из бутылки, воспользуйтесь медной монеткой. Бросьте её на дно бокала, затем налейте вино и дайте ему постоять несколько минут. Если в этом напитке действительно присутствует сера, то медь её поглотит, полностью нейтрализовав.
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