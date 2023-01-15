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Как скрыть трубы по стояку, чтобы они не портили интерьер

Трубы отопления и канализационные трубы портят внешний вид комнат, ванной и кухни. Именно поэтому актуальным является вопрос, как закрыть их, чтобы сохранить красоту помещения без ущерба для функциональности.
Закрывать и маскировать трубы по стояку можно разными способами: их можно спрятать в мебель, закрыть фальшстеной, зашить в короб из гипсокартона или в пластиковый короб. Их можно аккуратно спрятать за дверцами и рольставнями. При желании трубы можно декорировать так, чтобы они стали частью интерьера.
Делимся идеями, как аккуратно закрыть трубы по стояку. Среди этих фото вы, наверняка, найдете вариант, который впишется в ваш интерьер.

Как скрыть трубы по стояку, чтобы они не портили интерьер

Как скрыть трубы по стояку, чтобы они не портили интерьер

Как скрыть трубы по стояку, чтобы они не портили интерьер

Как скрыть трубы по стояку, чтобы они не портили интерьер

Как скрыть трубы по стояку, чтобы они не портили интерьер

Как скрыть трубы по стояку, чтобы они не портили интерьер

Как скрыть трубы по стояку, чтобы они не портили интерьер

Как скрыть трубы по стояку, чтобы они не портили интерьер

Как скрыть трубы по стояку, чтобы они не портили интерьер

Как скрыть трубы по стояку, чтобы они не портили интерьер



Как скрыть трубы по стояку, чтобы они не портили интерьер

Как скрыть трубы по стояку, чтобы они не портили интерьер

Как скрыть трубы по стояку, чтобы они не портили интерьер

Как скрыть трубы по стояку, чтобы они не портили интерьер

Как скрыть трубы по стояку, чтобы они не портили интерьер



Как скрыть трубы по стояку, чтобы они не портили интерьер

Как скрыть трубы по стояку, чтобы они не портили интерьер

Как скрыть трубы по стояку, чтобы они не портили интерьер

Как скрыть трубы по стояку, чтобы они не портили интерьер

Как скрыть трубы по стояку, чтобы они не портили интерьер



Как скрыть трубы по стояку, чтобы они не портили интерьер

Как скрыть трубы по стояку, чтобы они не портили интерьер

Как скрыть трубы по стояку, чтобы они не портили интерьер

Как скрыть трубы по стояку, чтобы они не портили интерьер
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трубыСтояк

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