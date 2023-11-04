Как быстро достать пробку, которая провалилась в бутылку вина

Достаём пробку из винной бутылки.
Бутылка вина способна смягчить любое сердце и подплавить лёд в отношениях. А может точно так же вывести из себя. Особенно тех чувствительных натур, которые коллекционируют или повторно используют винную тару. Если пробка провалилась в бутылку и её ну очень хочется достать, то вот, как сделать это быстро и наверняка.
Мелочь, а раздражает!
Эх, вино. Источник удовольствий и, во всех смыслах, головной боли. К вопросам Омара Хайяма о том, кто, с кем, когда и в разумной ли мере употребляет изысканный напиток, не помешало бы добавить ещё одну извечную проблему: пробку, которая провалилась в бутылку. Она не только может подпортить вкус вина, но и попросту раздражает. Особенно, если хочется использовать пустую тару в декоративных целях. Хватит это терпеть! Вот, как достать винную пробку из бутылки за считанные мгновения.
Подготавливаем «инструмент».
Понадобится всего лишь один дополнительный «инструмент»: полиэтиленовый кулёк. Да, пакет с пакетами, настало твоё время!
Проталкиваем кулёк вовнутрь, дном вперёд.
Пустую винную бутылку положите на «ребро». Кулёк смотайте в подобие трубочки и (дном вперёд) начинайте проталкивать в горлышко. Отрезок полиэтилена внутри должен быть длиннее, чем винная пробка.
Пробуем подтолкнуть пробку поближе.
Покрутите бутылку, чтобы пробка подобралась поближе. Примерно, как на фото.
Надуваем.
Теперь приоткройте кулёк снаружи и подуйте в него. Представьте, что надуваете воздушный шар. Тем более, что часть пакета внутри бутылки действительно начнёт надуваться, как шарик.
Тянем.
Осталось только потянуть…
Достаём.
… и готово!
Все остались целы.
Бутылка спасена, пробка – тоже, и даже пакет не пострадал.
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