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Как быстро достать пробку, которая провалилась в бутылку вина



Достаём пробку из винной бутылки.

 

Бутылка вина способна смягчить любое сердце и подплавить лёд в отношениях. А может точно так же вывести из себя. Особенно тех чувствительных натур, которые коллекционируют или повторно используют винную тару. Если пробка провалилась в бутылку и её ну очень хочется достать, то вот, как сделать это быстро и наверняка.

Мелочь, а раздражает!

Мелочь, а раздражает!

 

Эх, вино. Источник удовольствий и, во всех смыслах, головной боли. К вопросам Омара Хайяма о том, кто, с кем, когда и в разумной ли мере употребляет изысканный напиток, не помешало бы добавить ещё одну извечную проблему: пробку, которая провалилась в бутылку. Она не только может подпортить вкус вина, но и попросту раздражает. Особенно, если хочется использовать пустую тару в декоративных целях. Хватит это терпеть! Вот, как достать винную пробку из бутылки за считанные мгновения.
Подготавливаем «инструмент».

Подготавливаем «инструмент».

 

Понадобится всего лишь один дополнительный «инструмент»: полиэтиленовый кулёк. Да, пакет с пакетами, настало твоё время!

 


Проталкиваем кулёк вовнутрь, дном вперёд.

Проталкиваем кулёк вовнутрь, дном вперёд.

 

Пустую винную бутылку положите на «ребро». Кулёк смотайте в подобие трубочки и (дном вперёд) начинайте проталкивать в горлышко. Отрезок полиэтилена внутри должен быть длиннее, чем винная пробка.
Пробуем подтолкнуть пробку поближе.

Пробуем подтолкнуть пробку поближе.

 

Покрутите бутылку, чтобы пробка подобралась поближе. Примерно, как на фото.
Надуваем.

Надуваем.

 

Теперь приоткройте кулёк снаружи и подуйте в него. Представьте, что надуваете воздушный шар. Тем более, что часть пакета внутри бутылки действительно начнёт надуваться, как шарик.
Тянем.

Тянем.

 

Осталось только потянуть…
Достаём.

Достаём.

 

… и готово!
Все остались целы.

Все остались целы.

 

Бутылка спасена, пробка – тоже, и даже пакет не пострадал.

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