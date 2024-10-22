Бабушкин способ удаления любых пятен с белого белья

Пожелтевшее и покрытое пятнами белое белье можно восстановить замачиванием в хозяйственном мыле и марганцовке. Это гипоаллергенный способ, который работает на 100%.







Что потребуется:



вода – 10 л;



хозяйственное мыло – 1/4 бруска;

марганцовка – 3-5 кристалликов.



Процесс отбеливания



В 2 емкостях необходимо вскипятить по 4-5 л воды.

После закипания в одну из них засыпается натертое на терку хозяйственное мыло.Во вторую емкость добавляется несколько кристалликов марганцовки. Необходимо получить красный раствор.Как только мыло растворится, нужно оба раствора перелить в одну большую емкость и погрузить в нее белые вещи.Если данный тип ткани нельзя стирать в горячей воде, то следует подождать, пока она остынет. Через 6-8 часов белье вынимается, перекладывается в стиральную машину для ополаскивания, чтобы смыть разъеденные раствором пятна и желтизну. После этого вещи станут заметно светлее. Данный раствор отлично убирает пятна от травы, ржавчины, чернил.