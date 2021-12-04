9 артефактов, которые были у всех на виду, и о них никто не догадывался

Обретённые сокровища.
В поисках клада люди отправляются в богом забытые места, тратят на это уйму времени и далеко не всегда процесс оканчивается желанным результатом. А бывают прямо противоположные ситуации — артефакты, которые считаются утерянными, обитают в самых необычных местах, но при этом в доступной форме…
1. Картина за несколько сотен тысяч долларов около 40 лет украшала стену общественного здания
То самое полотно Франка Тенни Джонсона.
Как-то один любопытный посетитель, пришедший в приемную мэрии г. Бриджуотер, поинтересовался глядя на картину на стене: «Это оригинал Франка Тенни Джонсона?». Такой вопрос породил любопытство работников здания и началось тщательное исследование полотна, которое висело невостребованным на стене здания аж с 1960 года. В итоге картина действительно оказалась оригиналом полотна «Кавалерист на страже». Произведение искусства было восстановлено местным университетом, и на сегодняшний день работа оценивается в $375 000.
2. Спрятанные в шкафу артефакты с «Аполлона-11»
Артефакты, которые побывали на «Аполлоне-11».
Если верить тому, что американские космонавты действительно высаживались на спутнике Земли, то найденные вещи побывали на Луне и возвратились обратно на Землю, чтобы потом поселиться в пыльном углу шкафа. Оказывается, один из участников экспедиции — Нил Армстронг — прихватил с исторически важного путешествия несколько вещей с корабля — миниатюрные зеркала, металлические зажимы и даже фотоаппарат. Все это должно было остаться на Луне, но космонавт решил иначе и оставил их у себя, чтобы спрятать в шкафу. Артефакты пролежали в тайнике 46 лет, до того момента, пока их после смерти Армстронга не обнаружила его жена.
3. Копия «Великой хартии вольностей», датированная 1300 годом в Сэндвиче
Фрагмент «Великой хартии вольностей», изданной в 1300 году.
Забавно, но это не то, о чем сейчас многие, наверняка, подумали. Ценная бумага была обнаружена не между двумя булками, а в архивах городка с одноименным названием, расположенного на востоке Англии. Находка являет собой очень важный документ в мировой истории, а ее копия появилась на свет спустя 85 лет после того, Иоанн Безземельный в 1215 году поставил свою подпись на Хартии. Находка была обнаружена совершенно случайно местным работником архива.
4. Исчезнувшая картина обнаружена в киноленте «Стюарт Литтл»
Картина, известная по фильму.
В 2009 году, один очень внимательный искусствовед, просматривая со своей дочерью «Стюарт Литтла» заприметил одну любопытную вещь. В одной из отснятых картин он увидел, что в роли декорации используется работа Роберта Берени — художник шведского происхождения — «Спящая женщина с черной вазой». Судьба этого полотна оставалась неизвестной начиная с 1928 года. После нескольких лет собственного расследования знаток искусства связался с человеком, ответственным за декорации фильма, который, как оказалось, приобрел картину в антикварном магазине всего за $500. В итоге, с аукциона полотно было реализовано за $138 000.
5. Ожерелье возрастом 4 500 лет на шее обычного продавца
Ожерелье, которое носили 4500 лет назад.
Пара молодых археологов, заглянув в ларек за пачкой сигарет, неожиданно для себя стали открывателями фракийских сокровищ. Зайдя в магазинчик, расположенный в небольшом болгарском городке Дабене, молодые ученые заприметили на шее продавщицы красивое ожерелье, выглядевшее очень дорого. Дама рассказала, что украшение было найдено ее мужем в поле вблизи дома, а затем он подарил ожерелье ей. В ходе ближайшего рассмотрения археологи пришли к выводу, что украшение выполнено из золотых бус, которые датируются 23 годом до н.э., т.е. периодом, когда на территории властвовали древние фракийцы.
6. Флешки с сокровищами в общественных местах
Ищите и найдёте.
Необычный подход к оформлению «сокровищ» нашел немецкий художник Арам Бартхолл, который уже на протяжении нескольких лет подряд размещает в общественных местах флешки. Они доступны всем владельцам ноутбуков и других гаджетов, которые могу загружать файлы с таких носителей. А «сокровищами» являются как раз файлы, которые грузятся или записываются на носитель.
7. Железнодорожный вокзал за стенами развалившегося дома
Дом, в котором располагался вокзал.
В США, на одном из пустырей Эшленда долгое время покоился старый ветхий дом. Но как-то было обнаружено, что это только с виду строение простое и неприметное, а под его стенами прячется первая железнодорожная станция компании «Ashland», которая проложила железную дорогу, соединив Калифорнию и Орегон. Постройка датируется 1884 годом и о ней забыли на полвека. Здание было продано в 2014 году, после чего новые владельцы приступили к реконструкции постройки.
8. Зашифрованное в стихах место с сокровищами
Автор самого дорогого стихотворения.
По сути, найти эти сокровища очень и очень просто, единственное, что требуется от кладоискателя — разгадать загадку, которая кроется в стихотворении. Из источников известно, что сумма клада примерно $1-3 млн, а спрятал сокровище коллекционер Форест Феннон. И несмотря на многочисленные попытки поиска клада, до сих пор пока никому так и не удалось отыскать тщательно спрятанные драгоценности.
9. Редкие доллары на стене в ванной
Банкноты, которые были на самом видном месте.
Когда в 2006 году Боб Киттс приступил к ремонту в ванной комнате Аманды Рис, он и подумать не мог, какой находкой обернется его работа. После того, как мужчина содрал со стены старые обои, его взору открылась стена, на которой были наклеены $18 200 банкнотами с номиналом $10 1930-х годов. В настоящее время эти деньги представляют собой ценность в половину миллиона долларов.
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