Как самому изготовить накладки на подошву от гололеда

В новогодних фильмах зимние прогулки выглядят очень красивыми — вокруг пушистый снег и сугробы, а для пешеходов расчищены дорожки. Но в настоящей реальности все иначе. Обычный поход в магазин превращается в «Форт Боярд» на тротуаре. Поэтому к гололедице нужно подготовиться заранее — сделать подошву сапог не скользкой.

1. Войлок

2. Наждачная бумага

3. Резиновый клей

4. Лейкопластырь

5. Резина

По заснеженной дороге пройтись уверенной походкой можно только в обуви с не скользкой подошвой. Поэтому на зимних сапогах или ботинках не стоит экономить — обувь нужно выбирать качественную с толстой подошвой и антискользящим эффектом. Но даже дорогие модели могут подвести и скользить при ходьбе по льду. Самым эффективным способом защиты от падения служат специальные накладки на обувь — ледоступы. Они имеют небольшие шипы, которые цепляются за поверхность во время ходьбы и сапоги не скользят. Также существуют другие способы борьбы со скользкой подошвой — их легко осуществить в домашних условиях...Войлок обладает хорошим антискользящим эффектомАнтискользящие накладки на подошву зимней обуви можно изготовить самостоятельно. Для этих целей подойдет войлок. Он не только хорошо удерживает тепло, но не скользи на льду. Правда, такой плотный материал подходит для морозной погоды, когда на дороге нет мокрого снега. Для изготовления накладок потребуется небольшой кусок войлока. Вырезаем из него полоски, а затем при помощи клея крепим к подошве. Ждем, когда клей высохнет и можно отправляться на прогулку. Если дома остались старые валенки, то из их голенища тоже можно изготовить накладки. Такие толстые накладки будут защищать от скольжения и слегка амортизировать — ноги во время ходьбы будут уставать меньше.Наждачная бумага не скользит на гололеде в сухую морозную погодуЕсли дома не оказалось войлока, то можно поискать наждачную бумагу. Она тоже может выручить в гололед. Вырезаем из нее накладки нужной формы и приклеиваем к подошве. Во время прогулки нежелательно заходить в теплые помещения, чтобы бумага не промокла. Накладок из шлифованного листа хватить на один раз, но зато во время прогулки можно избежать травм.Капли клея сделают подошву пупырчатойСделать подошву зимних ботинок не скользкой можно с помощью резинового клея. Самым оптимальным вариантом является нанесение нескольких крупных капель на всю поверхность подошвы. Клеевые точки следует крепить к чистой и сухой обуви. Рисунок можно сделать какой захочется. А если дома есть песок, то можно дополнительно улучшить сцепление со льдом — пока клей не засох, его нужно присыпать песком. Такой способ недолговечный. Обычно клей отклеивается после 3-4 прогулок. В таком случае можно снова нанеси новый узор.Лейкопластырь защитить от получения травмы в гололедУдивительно, но тканевый лейкопластырь, который выпускается в рулоне, можно использовать не только для заклеивания раневой поверхности, но и для приклеивания к подошве. Лейкопластырь нужно нарезать по ширине подошвы и наклеить несколько штук — подошва станет полосатой. В такой улучшенной обуви можно гулять только в сухую или морозную погоду. Если на тротуаре стоит вода, то лейкопластырь будет отклеиваться.Резиновые накладки можно носить в любую погоду зимойЕсли дома завалялся старый резиновый коврик, то его тоже можно использовать для подошвы. Резина обладает отличным антискользящим действием. И если на резиновой коврике есть рельефный узор, то эффект будет еще лучше. С такими резиновыми накладками можно ходить всю зиму — и в мороз, и в слякоть.Вырезаем круглые или любой другой формы четыре накладки для пары обуви. Одну крепим рядом с носком, вторую — пятки. Приклеиваем их с помощью клея и ждем до полного высыхания. Если после несколько прогулок накладка начнет отклеиваться, то ее можно снова проклеить.Народные способы, которые позволяют сделать сапоги не скользкими, все же подходят для старой обуви для прогулок во дворе или недалеко от дома. Новые дорогие сапоги все же лучше отнести к мастеру. Специалист добавит на подошву специальные накладки, которые подарят подошве рельефности для хорошего сцепления с ледовой поверхностью. Но что точно не стоит делать, так это повреждать подошву с помощью столовой терки, натирать картофелем или обрабатывать лаком для волос. Такие советы приведут только к порче обуви — подошва так и останется скользкой.