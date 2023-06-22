Как вырастить отменный урожай капусты

Для того чтобы кочаны капусты росли крупными, не вытягивались и имели правильную круглую форму, посадки следуют обрабатывать особым образом. Делать это очень просто, а качество урожая при этом будет в разы лучше.







Капусту обязательно необходимо окучивать по влажной земле, в идеале после дождя.







В процессе окучивания делайте аккуратную канавку, ориентируясь на которую будет необходимо поливать и удобрять посадки. Благодаря такому уходу капуста не будет долговязой, а урожай будет отменным.





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