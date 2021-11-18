Неоновая вывеска в виде надписи своими руками

Самодельную неоновую вывеску можно использовать не только по ее прямому назначению, но и как элемент освещения яркий и неординарный в интерьере подходящей стилистике. Подробности изготовления неоновой вывески в виде надписи своими руками, далее.

Материалы

Для работы вам будут нужны:

гибкий неон на 12 или 24 В и источник питания к нему;

2-х контактный разъем для гибкого неона;

торцевые крышки;

алюминиевый профиль;

плоская алюминиевая трубка по ширине соответствующая гибкому неону;

эпоксидный клей для стальных изделий;

наждачную бумагу;

проволоку;

изоленту или термоусадочную трубку;

грунтовку;

краску;

ножовку;

тиски;

прозрачный силиконовый клей.

Шаг 1. Вам нужно составить макет надписи, которая и станет вывеской. По сути, ее нужно перенести на большой лист бумаги, например, ватман и т.д. Поскольку неоновые трубки могут в итоге согнуться не так, как вы себе представляли, стоит черновой вариант макета сделать из круглого провода. Его зафиксируйте кусочками скотча и оцените, то ли это, что вы хотите видеть. После перенесите макет на бумагу.

Шаг 2. Основываясь на заготовленном шаблоне, плоскую алюминиевую трубку загните, формируя каркас. На сгибах и пересечениях его нужно будет сварить.

Шаг 3. С обратной стороны каркаса приварите два металлических крепления, которые понадобятся для подвешивания надписи к стене.

Шаг 4. Разрежьте подготовленный алюминиевый профиль на малые детали, 1 – 2 см длиной. Их нужно закрепить по всей длине заготовленного каркаса. Будьте внимательны при их креплении, так как устанавливать кусочки профиля следует строго по той стороне, где будет проходить гибкий неон. Из-за поворотов и перекручивания будет казаться, что они располагаются по обе стороны от трубки, но это не так.

Шаг 5. Перед креплением профиля металлический каркас зашкурьте по всей длине, особо уделив внимание местам, где использовалась сварка.

Шаг 6. Прикрепите кусочки профиля к раме в намеченных заранее точках, используя эпоксидный клей. Оставьте все до полного высыхания клеящего материала.

Шаг 7. Нанесите на поверхность полученного каркаса грунтовку. Вновь оставьте все до полного высыхания материала.

Шаг 8. Закрепите на раме гибкий неон. Если в крепления он входит не достаточно плотно, используйте эпоксидный клей.

Шаг 9. Излишки гибкого неона отрежьте.

Шаг 10. Установите разъем источника питания, соблюдая полярность.

Шаг 11. Проверьте, работает ли собранная конструкция.

Шаг 12. Если все в порядке, места соединения неона и источник питания скройте, используя изоленту или термоусадочную трубку. Закрепите торцевые крышки, капнув в них клеем на основе силикона.

Готово!