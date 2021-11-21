10 отличных автомобилей, о которых большинство водители даже не слышали

Станет новый автомобиль успешным или нет, заранее предугадать довольно сложно. Но случается и так, что новинке даже не дают шанса, и тогда машина выпускается как прототип, либо и вовсе остается в чертежах. Именно о таких моделях и пойдет речь далее в нашем обзоре.
1. BMW 767iL (1987)
В заднем крыле BMW 767iL размещается отверстие для забора воздуха. | Фото: hemmings.com.
В конце 1980-х в BMW увидели возможность создать модель, которая в линейке заняла бы место над 7-й серией. Это должен был быть огромный автомобиль с длинным списком роскошных удобств и мощным 16-цилиндровым двигателем. Инженеры приступили к опытно-конструкторским работам в июле 1987 года.
Работая под руководством Адольфа Фишера, они добавили четыре цилиндра к серийному 5,0-литровому V12. Так получился 6,7-литровый двигатель V16, который выдавал 408 л.с. без какого-либо форсирования. Мотор стал длиннее примерно на 30 сантиметров, поэтому, чтобы вместить его под капот серийной «семерки» 750iL, пришлось убрать радиатор и заменить его двумя радиаторами меньшего размера, установленными в багажнике. Также в багажном отсеке разместили воздуховоды, из-за которых места там уже не осталось.
Огромный 16-цилиндровый двигатель под капотом BMW 7-Series. | Фото: mpower.by.
В BMW испытали машину и решили отказаться от серийного выпуска. Также немцы приняли решение в дальнейшем при выборе двигателя не выходить за пределы V12. Интересно ,что в то же время компания Daimler-Benz проводила аналогичные изыскания и также «забраковала» двигатель Mercedes-Benz W18.
2. Saab 9-6X (2004)
Экспериментальный кроссовер Saab 9-6X построен на платформе японского Subaru. | Фото: autocar.co.uk.
В начале 2000-х американская компания General Motors выкупила 20,4% акций Subaru. В этом партнерстве руководство GM увидело возможность заполнить «дыры» в линейке моделей подконтрольного им шведского автопроизводителя Saab.
Так, в 2004 году вышел на рынок Saab 9-2X, с точки зрения техники представляющий практически копию Subaru Impreza. Также был запланирован выпуск кроссовера 9-6X на базе Subaru B9 Tribeca, но шведы собрали лишь одну машину, которая сейчас хранится в музее. Что интересно, в Subaru изучили скандинавскийо прототип и даже переняли некоторые дизайнерские особенности.
3. BMW M3 Compact (E36) (1996)
Более компактная версия BMW М3 Е36. | Фото: autowp.ru.
В 1990-х годах компания BMW хотела выйти на новые сегменты рынка. Немцы даже включили спортивное подразделение M в свои планы расширения и создали экспериментальную модель на основе седанов 3 Series - M3 Compact. В BMW надеялись, что автомобиль заманит молодых покупателей в автосалоны и превратит их в фанатов марки на всю жизнь.
Первый и единственный собранный прототип получил рядный 6-цилиндровый двигатель мощностью 321 л.с., но на серийные машины обещали ставить более слабые, но тоже 6-цилиндровые моторы.
4. Lancia Pangea (2005)
Fiat Sedici – еще один итальянский кроссовер, построенный на базе Suzuki SX4 в 2005 году. | Фото: autocar.co.uk.
Последние десятилетия итальянская компания Lancia переживает непростые времена и чтобы хоть как-то зарабатывать, на итальянских заводах выпускают чужие модели под своим значком (естественно, по лицензии). Так, в 2005 году планировался выпуск небольшого кроссовера на базе Suzuki SX4. Модель предварительно назвали Pangea, но в серию она так и не пошла.
5. Jaguar C-X75 (2010)
В зависимости о конструкции силовой установки, суммарная мощность Jaguar C-X75 составляет от 780 до 890 л.с. | Фото: netcarshow.com.
В 2010 году компания Jaguar праздновала свое 75-летие, и в честь этого события представила футуристический концепт-кар C-X75. Машина оснащена гибридной силовой установкой (традиционный двигатель внутреннего сгорания + электромотор). Модель понравилась фанатам марки и экспертам и ей пророчили выпуск лимитированной серией в 250 экземпляров. Однако наступивший кризис нанес удар по рынку престижных автомобилей, и поэтому проект был отменен.
В 2015 году выпуск C-X75 планировали запустить вновь, на этот раз к 80-летию компании. Но машина так и не попала в серию, а всего было собрано 7 экземпляров, пять из которых использовались на съемках фильма «007: Спектр» о приключениях Джеймса Бонда.
6. Volkswagen Passat GTI (1977)
Двухдверный прототип Volkswagen Passat GTI. | Фото: autocar.co.uk.
В 1977 году инженеры Volkswagen поместили 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 110 л.с. от Audi 80 GTE в моторный отсек Passat. На двухдверный прототип также установила более мощные тормоза на обе оси, широкие шины и спортивный обвес, который напоминал Golf GTI. Машину назвали Passat GTI и подвергли испытаниям на дорогах вокруг Вольфсбурга. Тесты показали хорошие результаты, но босс Volkswagen Тони Шмукер закрыл проект, потому что не верил, что Passat сможет превратиться в полноценный спортивный автомобиль.
7. Pontiac G8 ST (2009)
Пикапу Pontiac G8 ST пророчили большой успех. | Фото: autocar.co.uk.
Этот пикап был должен был стать чем то вроде Chevrolet El Camino, но более комфортным и с улучшенными характеристиками. В качестве силовой установки использован 6,0-литровый V8 с мощностью 361 л.с. Руководство американской компании предполагало, что Pontiac G8 ST будет собираться на австралийском заводе Holden, а продажи ожидались около 5000 единиц в год. Однако в январе 2009 года, когда General Motors был близок к полному краху, производство модели пришлось отменить. Более того, уже в апреле 2009 года GM объявили о планах по скорой ликвидации бренда Pontiac и прекращению производства всех машин знаменитой марки.
8. Представительский седан Renault (2013)
Естественно, это Mercedes-Benz E-Class, а не представительский Renault, который французы так и не построили. | Фото: autocar.co.uk.
По состоянию на 2013 год компания Renault тесно сотрудничала с Daimler-Benz в попытке разработать собственный представительский седан. В качестве основы французы планировали использовать платформу от Mercedes-Benz E-Class в кузове W212. Но работы были остановлены без видимого результата. Как заявил глава концерна Renault Карлос Таварес, «его команда не смогла найти экономическое обоснование для выпуска автомобиля».
9. Porsche 984 (1984)
Прототип Porsche 984 – первый автомобиль для молодых водителей. | Фото: autocar.co.uk.
В конце 1980-х годов руководство компании Porsche решило заполнить нишу между моделями 914 и Boxster. Новинка, названная Porsche 984, - это среднемоторный родстер, который должен был привлечь молодых водителей в автосалоны Porsche, а также дать бренду новый толчок в развитии.
Было построено несколько прототипов, которые оснащались 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 135 л.с. Все шло к серийному производству, когда 1987 году произошел спад американского рынка и машину решили не выпускать.
10. Morgan EvaGT (2010)
На фоне других моделей Morgan эта машина выглядела весьма современной и конкурентоспособной. | Фото: madwhips.com.
Британская компания Morgan представил прототип EvaGT в 2010 году на конкурсе Pebble Beach Concours d’Elegance. Этот четырехместный роскошный автомобиль выглядит совсем не так старомодно, чем другие модели марки. Шасси для EvaGT было позаимствовано у Aeromax Supersports, а двигатель – рядный 6-цилиндровый BMW с двойным турбонаддувом.
В Morgan начали даже собирать предоплату за автомобиль и намеревались представить первые образцы в 2012 году. Но в 2011 году было объявлено о двухлетней задержке, поскольку возникли задержки с передовой технологией изготовления кузова из магниевого сплава. Фирма пообещала представить автомобиль на Женевскому автосалону 2014 года и вскоре после этого начать поставки.
Необычная задняя оптика Morgan EvaGT. | Фото: imagenesmi.com.
Однако уже в следующем году в Morgan официально закрыли проект. Клиенты, которые уже сделали взнос в размере 5000 фунтов стерлингов (около 7500 долларов США), могли либо запросить полный возврат средств, либо использовать эту сумму для покупки другой модели.
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