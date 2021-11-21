10 отличных автомобилей, о которых большинство водители даже не слышали

1. BMW 767iL (1987)

В заднем крыле BMW 767iL размещается отверстие для забора воздуха. | Фото: hemmings.com.

| Фото: mpower.by. Огромный 16-цилиндровый двигатель под капотом BMW 7-Series.| Фото: mpower.by.

2. Saab 9-6X (2004)

Экспериментальный кроссовер Saab 9-6X построен на платформе японского Subaru. | Фото: autocar.co.uk.

3. BMW M3 Compact (E36) (1996)

Более компактная версия BMW М3 Е36. | Фото: autowp.ru.

4. Lancia Pangea (2005)

Fiat Sedici – еще один итальянский кроссовер, построенный на базе Suzuki SX4 в 2005 году. | Фото: autocar.co.uk.

5. Jaguar C-X75 (2010)

В зависимости о конструкции силовой установки, суммарная мощность Jaguar C-X75 составляет от 780 до 890 л.с. | Фото: netcarshow.com.

6. Volkswagen Passat GTI (1977)

Двухдверный прототип Volkswagen Passat GTI. | Фото: autocar.co.uk.

7. Pontiac G8 ST (2009)

Пикапу Pontiac G8 ST пророчили большой успех. | Фото: autocar.co.uk.

8. Представительский седан Renault (2013)

Естественно, это Mercedes-Benz E-Class, а не представительский Renault, который французы так и не построили. | Фото: autocar.co.uk.

9. Porsche 984 (1984)

Прототип Porsche 984 – первый автомобиль для молодых водителей. | Фото: autocar.co.uk.

10. Morgan EvaGT (2010)

На фоне других моделей Morgan эта машина выглядела весьма современной и конкурентоспособной. | Фото: madwhips.com.

Необычная задняя оптика Morgan EvaGT. | Фото: imagenesmi.com.