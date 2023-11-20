Почему беспорядок в доме разрушает вашу психику

Если хаос в вашем доме превратился в образ жизни, советуем как можно скорее сменить курс. В противном случае, последствия окажутся необратимыми.







Время от времени беспорядок появляется в каждом доме. Скопившаяся на шкафах пыль, немытая посуда и разбросанные по квартире вещи — это не глобальные проблемы, однако устранять их все-таки стоит. Психологи в один голос твердят о том, что неубранное пространство сильно влияет на наше ментальное здоровье. Рассказываем, как именно.



Хаос, разруха и разбросанные носки

А что по фэн-шуй?

Бардак бардаку рознь?

Секреты поддержания порядка

Если вы из раза в раз игнорируете шкафы и вешалки, предпочитая вешать одежду на стул, спешим предупредить — безобидная (на первый взгляд) неряшливая практика имеет разрушительную силу для вашей психики.РекламаДело в том, что ежедневно наш мозг бесперебойно обрабатывает огромное количество информации, находясь в постоянном напряжении. Уже давно доказано, что этот орган отрицает многозадачность и беспорядок, предпочитая им однозначность и упорядоченность. Соответственно, когда вокруг царит хаос, отвлекающий визуальный шум и мусор перегружают его, заставляя работать буквально на износ. Именно поэтому при бардаке когнитивные функции мозга начинают страдать, а производительность труда неумолимо снижается.Чем это чревато? На самом деле, последствий насчитывается целый букет: хроническая усталость, выгорание, апатия и усугубление некоторых психических расстройств (обсессивно-компульсивного и тревожного), а также синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Для женщин беспорядок более опасен, чем для мужчин. Глядя на такую разруху, у хрупких девушек не только повышается уровень гормона стресса, но и начинает развиваться депрессия.Согласно древней практике организации пространства, беспорядок в каждой комнате имеет свои определенные последствия. Так, хаос в прихожей негативно сказывается на финансовом состоянии жильцов, поскольку нарушает поток позитивной энергии «ци». Бардак в ванной комнате свидетельствует о нестабильном внутреннем состоянии, неуверенности в себе и неудовлетворенности жизнью. Кухня считается источником изобилия, поэтому, чтобы не закрыть этот поток, в ней необходимо поддерживать порядок в первую очередь. А спальня отвечает за любовь, так что в ней уют и гармония должны царить перманентно.Важно понимать, что беспорядок — это не криво положенная диванная подушка или лишняя складка на шторе. Стремление создать идеальный дом, словно сошедший с журнальных страниц, тоже чревато своими печальными последствиями. Как бы странно это ни звучало, но идеальный порядок лишь усугубляет ситуацию, насыщая вас тревожностью, провоцируя чувство подавленности и беспокойства. Если в ваших комнатах пространство организовано не по строгому плану, выверенному по линейке, — это даже плюс, который добавит помещению жизни, а вам откроет все дороги к повышению собственной креативности.Во-первых, возьмите себя в руки и примите тот факт, что от уборки никуда не скрыться, если вы, конечно, не хотите, чтобы ваша квартира заросла паутиной и плесенью, а деньги из вашего кошелька утекали на сеансы с психологами. Во-вторых, вооружайтесь нашими советами, которые помогут в два счета облегчить ненавистный процесс и на более долгих срок сохранят порядок в помещениях.Настройтесь на ежедневную уборку. Уделяйте созданию чистоты хотя бы 15 минут в день: раскладывайте по местам разбросанные вещи и мойте посуду сразу после ужина. Уж поверьте, если бардак образовался не за один день, то и устранить его за такой же срок явно не получится.Действуйте по принципу «малых дел». Например, в понедельник займитесь уборкой гостиной, во вторник — спальни, в среду — ванной комнаты, и далее по списку.Посвящайте тотальному «расхламлению» один день в неделю. Включайте музыку и зовите своих домочадцев или друзей, которые помогут незаметно избавиться от лишних вещей и освободить место в доме.К слову, о домочадцах. Если вы замечаете, что беспорядок создается их руками, то обязательно проведите с ними беседу, рассказав о страшных последствиях такой привычки. После этого распределите зоны ответственности, закрепив за каждым определенную территорию в графике уборки.