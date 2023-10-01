5 практичных причин, почему советские женщины носили комбинации под одеждой

Мода всегда отличалась изменчивостью, потому нет ничего удивительного в том, что однажды уходят в историю и те тренды в одежде, которые ещё вчера казались совершенно точно неотъемлемыми. Одним из самых ярких примеров такой вещицы бесспорно является комбинация. И история её действительно интересная - если наши мамы и бабушки носили их ежедневно и не могли представить себя без неё, от современные девушки и женщины, не заставшие эпоху СССР, часто вообще не имеют представления, что это за платьице такое. Но именно так работает прогресс - раньше у советских женщин было достаточно причин носить этот, кажущийся сегодня ненужным, предмет гардероба, а сейчас в нём действительно нет никакого практического смысла.
1. Комбинация была модным трендом
Комбинации зачастую делались красивыми, и похвастаться ими хотелось. /Фото: bigpicture.ru
Казалось бы, если комбинация представляла собой предмет нижнего белья и надевалась под другую одежду, то похвастаться ею можно было разве что перед мамой или мужем. Но предприимчивые советские модницы не зря славились смекалкой, так как прекрасно знали, как продемонстрировать обновку перед подругами. Обычно они попросту надевали комбинацию аналогичной длины, что другая одежда. Вот и получалось, что при одном «неловком» движении из-под юбки показывался краешек вещицы - и лучше всего эффект получался если надевались варианты комбинации с кружевами.
2. Практичность и многофункциональность
На комбинацию можно было надеть полупрозрачную блузку, не опасаясь осуждения в вульгарности. /Фото: aif.by
Основным источником популярности комбинаций была их практичность. Ведь они давали девушкам возможность и выглядеть хорошо, и даже продлевать жизнь основным предметам одежды. Работало это так: в городах, а тем более, населённых пунктах поменьше, возможность регулярно пополнить свой гардероб новыми вещами практически отсутствовала. Вот тут как раз и пригодилась комбинация: являясь своеобразным буфером между телом и основной одеждой, она впитывала в себя пот, поэтому стирать последние можно было не так часто, а значит, они становились долговечнее. А если обновку всё-таки купили, а она ещё и полупрозрачная, то комбинация выручала и тут, скрывая от глаз посторонних всё лишнее и помогая не нарваться на обвинения в излишней открытости наряда.
3. Комбинация скрывала некрасивое нижнее бельё
Советское бельё красотой не отличалось. /Фото: kinorium.com
Многим известно, что нижнее бельё в Советском Союзе никогда не могло похвастаться красотой дизайна или элегантностью раскроя. Более того: нередко на полках магазинов одежды лежали такие вещи, что на них откровенно неприятно было даже смотреть. Но если с дефицитом женщины ничего сделать не могли, то вот с тем, как они выглядят, помогала как раз комбинация - с её помощью можно было без труда скрывать неэстетичный вид советских бюстгальтеров и трусов.
4. Комбинация визуально сглаживала недостатки фигуры
В комбинации девушки выглядели очень привлекательно. /Фото: graziamagazine.ru
Комбинация всегда изготовлялась настолько невесомой, что кажется, будто только нижнее бельё она и могла прикрыть, а больше ничего. Вот только многие женщины, которые застали советские времена и носили этот предмет одежды далеко не один год, совершенно точно с этим утверждением не согласятся. По их словам, она позволяла зрительно сделать более привлекательным силуэт фигуры, подчеркивая её достоинства и при этом сглаживая недостатки.
5. Комбинация давала согревающий эффект
Комбинация была отличным подъюбником, согревающим в холода. /Фото: publy.ru
Комбинация, при всей своей тонкости и лёгкости, была абсолютно незаменимым предметом гардероба и в зимние месяцы. А всё потому, что фактически, она представляла собой дополнительный тёплым слой одежды, позволяя лучше согреваться и защитить от холодного ветра. К тому же, она ограждала тело от неприятных ощущений, доставляемых колючей шерстяной тканью. Есть и ещё одна причина, почему комбинация была так популярна: она выполняла роль подъюбника, который был просто незаменим за неимением антистатиков для одежды на советском рынке - именно за счёт этого слоя одежды к ногам советских девушек и женщин, которые отдавали юбкам гораздо чаще, чем брюкам, не прилипала ткань платья.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии