Как использовать нашатырный спирт: 10 способов, о которых многие забыли

Хитрые способы использования спирта в быту.
Наверняка каждому известно, какой резкий запах у нашатырного спирта. Он может тут же привести в чувство человека, который испытывает недомогание. Но мало кто знает, что возможности нашатырного спирта довольно широки. И в хозяйстве он может быть незаменим.
1. Красивые ступни
Эффективное средство от сухости, трещин и натоптышей. | Фото: odezhda.guru, vaneevasdorove1.ru.
Если ваши ступни за зиму стали шершавыми, появились трещины и натоптыши, поможет нашатырный спирт и глицерин. Нужно смешать эти два ингредиента в пропорции 1:1. Полученную смесь нужно втирать в чистую кожу каждый вечер перед сном. Для эффективности делать это лучше каждый день. Уже к концу недели вы заметите потрясающий результат. Это же средство можно наносить на кожу рук, на локти и на колени.
2. Засаленный воротник
Очистить засаленный воротник. | Фото: начисто.
Воротники курток довольно быстро приобретают засаленный вид, но агрессивные пятновыводители могут испортить ткань. Не стоит отчаиваться. По информации Novate.ru, для решения этой проблемы можно использовать нашатырный спирт и соль. Для приготовления волшебной смеси понадобится всего 25 грамм нашатыря и 5 грамм соли. Нанесите раствор на загрязненный участок, оставьте на 15 минут, а после постирайте обычным образом.
3. Зуд
Зуд комариных укусов. | Фото: Женская Планета.
Лето – пора комаров, которые безжалостно кусают и от этого никуда не деться. Снять зуд поможет смесь из нашатыря и воды. Эти два ингредиента следует смешать в равных пропорциях, нанести на ватный диск и протереть места укусов. По мере возвращения неприятных ощущений, процедуру следует повторить.
4. Чистые окна
Средство для мытья окон. | Фото: Ofix Blog.
Нашатырный спирт поможет качественно отмыть окна. Нужно смешать 30 миллилитров воды, 70 миллилитров глицерина и несколько капель спирта. Получившимся раствором помойте окно. Глицерин образует на стекле невидимую пленку, которая будет отталкивать грязь и препятствовать образованию наледи.
5. Масляная краска
Масляная краска на стенах. | Фото: American Go Association.
Стены, покрытые масляной краской, нельзя мыть слишком часто. Однако, если вы затеяли генеральную уборку, поможет нашатырь. Добавьте его в воду, смачивайте тряпку, хорошо выкручивайте и тщательно протирайте стены.
6. Пятна от духов
Пятна от духов на одежде. | Фото: YouTube.
Вывести след от духов с белой ткани очень сложно, но все же возможно. Смешайте в равных частях нашатырь и перекись водорода, нанесите на пятно, оставьте на 15 минут, а после промойте теплой водой. Также с помощью спирта можно вывести пятна от масла или йода.
7. Чистка замши
Чистка замшевой обуви. | Фото: uDuba.
Замшевая обувь не терпит обилия влаги, но при этом сильно пачкается. В таких ситуациях для деликатной и качественной чистки используют нашатырь. Разведите его с водой в пропорции 1:1, нанесите на ватный диск и протирайте загрязненные участки. По мере необходимости меняйте ватные диски, до тех пока они не станут чистыми.
8. Подкормка для цветов
Помидоры, лилии, клематисы, герань и огурцы очень любят нашатырь. Novate.ru рекомендует добавлять 50 миллилитров спирта в 4 литра воды и поливать растения в саду и огороде. После такого полива кустики зацветут с пущей силой, а также исчезнут мошки.
9. Чистка ковров
Эффективное средство для чистки ковров. | Фото: SmartKilim.
Ковры не любят мокрую чистку. Конечно, можно использовать специальные химические средства, но придется мучительно вымывать пену. А вот со спиртом такого делать не придется. До начала процедуры тщательно пропылесосьте ковер. Далее, разведите две ложки спирта в литре воды. В приготовленном растворе смачивайте щетку и наносите на ворс ковра. Старайтесь не набирать слишком много раствора, чтобы основание ковра не намокло. Когда обработаете всю площадь, оставьте ковер на пять минут, а после аккуратно протрите его сухой чистой тряпкой.
10. Уборка
Уборка с нашатырем. | Фото: МойДом Журнал.
Нашатырный спирт – бюджетный помощник по хозяйству. С помощью спирта можно отмыть до блеска зеркала. Нанесите небольшое количество нашатыря на ватный диск для того, чтобы очистить подошву утюга. Жирные пятна с кафельного пола бесследно исчезают, если использовать для уборки нашатырь.
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