Как быстро вдеть нитку в иглу

Эти 4 полезных способа пригодятся абсолютно всем, кто шьёт! Если вы мучаетесь каждый раз, пытаясь вдеть нитку в иголку, то скорее узнайте, каким же образом сделать это быстро и просто.

Возьмите зубную щётку, положите на неё нить. Сверху положите иглу, ушком параллельно щётке.







С помощью ворсинок получится очень легко и просто вдеть нитку!







Положите нить на руку. Сверху положите ушко иголки. Начните тереть вверх-вниз, слегка надавливая. После таких движений через пару секунд нитка как бы «запрыгнет» в ушко, и вытянуть её не составит никакого труда.







Для следующих двух приспособлений понадобится отрезать щетинку от жёсткой метлы. Сложите её пополам, приклейте к монетке, например.







Вденьте ушко иголки в щетину.







Проденьте нитку через щетину — это очень просто, ведь у неё широкое ушко. Теперь снимите иглу с щетины. Выньте также и нить, оставляя её на иголке.







Для последнего приспособления сделайте на крышке от пластиковой бутылки надрез ножом. Вставьте в надрез щетину, сложенную пополам.







Принцип точно такой же, как и в предыдущем примере. Вставляете игольное ушко в щетину, заправляете в неё нить, снимаете иглу, убираете нить со щетины. Просто и быстро нить заправлена в иглу!





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