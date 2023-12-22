Затянувшийся медовый месяц: Два кругосветных свадебных путешествия на самодельном джипе-амфибии

Вокруг света в свадебное путешествие на самодельном джипе.

Вокруг света по суше и морю.

Свадебное путешествие длиной в 10 лет.

Свадебное путешествие длиной в 10 лет.

Семья Шрайдеров - путешественники-молодожены.

Свадебное путешествие вокруг света.

Tortuga - джип-вездеход Шрайдеров.

Свадебное путешествие Шрайдеров.