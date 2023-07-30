С нами не соскучишься!

8 358 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ткаченко
    России запад не указка! То что жрут там, это по большей части от нищеты. Можно подумать диетологи в СССР были тупее з...Отголоски советск...
  • ММ
    Заметьте, КРОКОДИЛА, а не женщину. Не увлекайтесь крокодилами!«Красота не требу...
  • Леонид Попивняк
    к своему счастью даже понятия не имею кто это чмо...))))))Как знаменитый шо...

Зачем после готовки ставить в духовку миску

Чтобы духовку не пришлось оттирать после каждого использования, выполните простое действие. Тогда будет достаточно лишь протереть всё влажной тряпкой, и духовка засияет чистотой!
Главное — выполнять это действие сразу же после приготовления пищи, пока духовка ещё не остыла.

Зачем после готовки ставить в духовку миску

В миску налейте 100 мл уксуса 9 % и 1 л кипятка.

Зачем после готовки ставить в духовку миску

Поставьте в духовку, закройте дверцу и оставьте на 20 минут. За это время жир и загрязнения отпарятся, и их будет очень легко удалить!

Зачем после готовки ставить в духовку миску

Просто возьмите тряпку, окуните её в остывший раствор из воды и уксуса и протрите духовку начисто.

Зачем после готовки ставить в духовку миску

Если не лениться и делать так каждый раз после приготовления пищи, то духовка будет постоянно поддерживаться в хорошем состоянии!
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
советы

Картина дня

наверх