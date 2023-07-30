Зачем после готовки ставить в духовку миску

Чтобы духовку не пришлось оттирать после каждого использования, выполните простое действие. Тогда будет достаточно лишь протереть всё влажной тряпкой, и духовка засияет чистотой!

Главное — выполнять это действие сразу же после приготовления пищи, пока духовка ещё не остыла.







В миску налейте 100 мл уксуса 9 % и 1 л кипятка.







Поставьте в духовку, закройте дверцу и оставьте на 20 минут. За это время жир и загрязнения отпарятся, и их будет очень легко удалить!







Просто возьмите тряпку, окуните её в остывший раствор из воды и уксуса и протрите духовку начисто.







Если не лениться и делать так каждый раз после приготовления пищи, то духовка будет постоянно поддерживаться в хорошем состоянии!

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