О чём рассказывает «Библия Дьявола»: Мифы и факты о скандальной средневековой рукописи

Дьявол в деталях

Кодекс Гигас.

Библия Дьявола. \ Фото: kudyznudy.cz.

Оцифровка Гигантской Книги. \ Фото: tumblr.com.

Легенда

Монах Герман Затворник, поклялся закончить книгу за одну ночь. Эта книга считается ужасным предзнаменованием на протяжении веков. Считается, что она ничего не приносит человеку, который ею владеет, кроме несчастья, болезни и трагедии. \ Фото: tinhhoa.in.

Открытка с Кодексом Гигаса, 1929 год. \ Фото: saggiasibilla.com.

Слева направо: Картина маслом: Портрет Рудольфа II. \ Монах Герман, пишущий Кодекс Гигас.

Слева направо: Крупный план дьявола. \ Небесный Иерусалим.

Страницы Гигантской Книги.

Утерянные страницы

Слева направо: Портрет Рудольфа II, Эгидиус Саделер II, 1603 год. \ Одна из страниц Гигантской Книги.

Смотритель с Кодексом Гигас в демонстрационном зале Национальной библиотеки, 1929 год. \ Фото: kb.se.

Сделка с Дьяволом. \ Фото: google.com.

Кодекс Гигас, Национальная библиотека Швеции, 1906 год.