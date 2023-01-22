О чём рассказывает «Библия Дьявола»: Мифы и факты о скандальной средневековой рукописи

Кодекс Гигас остаётся крупнейшим в мире сохранившимся средневековым манускриптом, вокруг которого до сих пор витает множество тайн и легенд. Впечатляющий переплёт состоит из кожи и декоративного металла. Каждая страница демонстрирует безупречную точность и неустанное внимание к деталям. И совсем неудивительно, что Гигантская книга, больше известная как «Библия Дьявола», по версии многих учёных и историков, должна была содержать все знания мира на своих страницах. Ведь эта выдающаяся работа включает в себя всю латинскую Библию (Вульгата), энциклопедию «Этимология» Исидора Севильского, «Иудейские древности» Иосифа Флавия и «Хронику Богемии» Космы из Праги. Кроме того, он включает в себя многочисленные труды, описывающие магические формулы, ритуалы экзорцизма и календарь.
Дьявол в деталях
Кодекс Гигас.
Кодекс Гигас продолжает удивлять уникальными цветами и безупречными деталями, украшающими эту средневековую рукопись. Красочные иллюстрации, чёткие границы и стилизованные буквы постоянно привлекают внимание читателей. Различные аспекты Большой книги продолжают ставить в тупик даже самых знающих историков. Эксперты даже не знают ответа на вопрос, как она была написана. В основном это происходит из-за дисбаланса между всесторонним вниманием книги к деталям и её огромным охватом.
Эксперты пришли к выводу, что эта средневековая рукопись является работой одного писца. Самое удивительное, что непрерывное единообразие говорит о том, что создатель завершил работу над Кодексом Гигаса за короткий период. Тем не менее, специалисты по рукописям утверждают, что на самом деле этого достичь было невозможно.
Библия Дьявола. \ Фото: kudyznudy.cz.
Эксперты утверждают, что для завершения работы над Кодексом Гигаса потребовалось бы более пяти лет постоянной работы. Однако в работе писца нет никаких признаков старения или изменения мастерства и стиля. Мастерское единообразие творца остаётся феноменом.
Оцифровка Гигантской Книги. \ Фото: tumblr.com.
Эта средневековая рукопись датируется началом XIII века и находилась в стенах бенедиктинского монастыря Подложице в Чехии. Впоследствии она стала частью императорской библиотеки Рудольфа II в Праге. В 1648 году, во время Тридцатилетней войны, вся коллекция королевской библиотеки была захвачена шведской армией. Так что в настоящее время Кодекс Гигас находится в Национальной библиотеке Швеции, расположенной в Стокгольме.
Легенда
Монах Герман Затворник, поклялся закончить книгу за одну ночь. Эта книга считается ужасным предзнаменованием на протяжении веков. Считается, что она ничего не приносит человеку, который ею владеет, кроме несчастья, болезни и трагедии. \ Фото: tinhhoa.in.
Но давайте вернёмся в XIII век, в Чехию. Монах по имени Герман совершил непростительную мерзость. Он нарушил свои священные обеты, и поэтому получил смертный приговор. Ему предстояло быть замурованным заживо за монастырскими стенами. Как раз перед тем, как последний кирпич был поставлен на своё место, монах взмолился о пощаде. Затем настоятель предложил ему сделку. Перед монахом была поставлена задача создать книгу, которая включала бы все знания мира, и он должен был сделать это за одну ночь. Время шло, и монаху Герману ничего не оставалось, как заключить сделку с дьяволом. Он отдал свою душу в обмен на законченную книгу. На следующее утро монах представил настоятелю свою работу, и его жизнь была спасена.
Открытка с Кодексом Гигаса, 1929 год. \ Фото: saggiasibilla.com.
В Кодексе Гигаса подпись писца гласит: Hermanus Inclusus. Эта деталь может либо подтвердить, либо опровергнуть ранее упомянутую легенду о средневековой рукописи. Германус переводится как Герман, что означает имя монаха. В переводе с латыни слово Inclusus означает либо наказание, либо добровольную изоляцию. Этот перевод освещает ещё одну возможную теорию, согласно которой монах посвятил свою жизнь созданию шедевра.
Слева направо: Картина маслом: Портрет Рудольфа II. \ Монах Герман, пишущий Кодекс Гигас.
Многочисленные детали, разбросанные по средневековой рукописи, указывают на возможную нечистую совесть, скрывающуюся за сознанием автора. Старое средневековое поверье гласит, что можно искупить свои грехи, копируя священные тексты. Эта вера могла бы поддержать теорию искупления монаха. Длинный список греховных признаний также находит своё место на страницах рукописи. И он помещён как раз перед изображением Небес. Этот текст отличается от остальной части Кодекса Гигас. Он написан заглавными буквами. Монах просит прощения на целых пяти страницах, подробно описывая каждый свой грех. На последующих страницах представлено полномасштабное изображение рая и дьявола. Этот конкретный лист делает Гигантскую книгу единственной средневековой рукописью с портретом самого дьявола во всю страницу. Зверь изображён в пустом пейзаже, зажатый между двумя башнями.
Слева направо: Крупный план дьявола. \ Небесный Иерусалим.
Нарисованное с красными рогами и двумя языками, одетое в набедренную повязку из горностая, это существо зловеще смотрит с пустой страницы, нагоняя страх на зрителя. Стоит отметить тот факт, что горностай носили только члены королевской семьи, поэтому эта деталь определяет дьявола как князя тьмы. Этот портрет, в частности, принёс Кодексу Гигас ещё одно название – Библия Дьявола.
Прямо рядом с иллюстрацией дьявола находится изображение рая, представленное многочисленными рядами белых зданий. Рай находится между двумя высокими башнями. Таким образом, это связано с портретом дьявола. Что делает царство Небесное тревожным, так это тот факт, что там нет никаких признаков жизни. Без объяснений автор нарисовал рай совершенно лишённый жизни. Этот разворот на двух страницах зловеще изображает саму природу добра и зла, стоящих бок о бок. Эти иллюстрации также являются единственными полностраничными рисунками в Кодексе Гигас.
Страницы Гигантской Книги.
Следующие страницы содержат записи, описывающие определённые магические и демонические заклинания, которые предназначались для ритуалов экзорцизма, а также для борьбы с болезнями и галлюцинациями. По мнению экспертов, все работы и произведения искусства в Кодексе Гигас принадлежат одному человеку, хотя писцы обычно сотрудничали с несколькими иллюстраторами. Несмотря на неоспоримый талант автора, никаких других его работ так и не было найдено.
Утерянные страницы
Слева направо: Портрет Рудольфа II, Эгидиус Саделер II, 1603 год. \ Одна из страниц Гигантской Книги.
Ещё одна легенда преследует Кодекс Гигас, и она известна как «Проклятие Библии дьявола». В 1477 году бенедиктинский монастырь в Богемии, который известен как источник средневековой рукописи, испытывал финансовые трудности. Поэтому у монахов не было другого выбора, кроме как продать своё самое ценное имущество - Кодекс Гигас. В то время рукопись принадлежала бенедиктинскому монастырю в Бржевнове. Вскоре после этого монастырь Богемии попал под опустошение Гуситской революции.
Смотритель с Кодексом Гигас в демонстрационном зале Национальной библиотеки, 1929 год. \ Фото: kb.se.
Средневековая рукопись оставалась в Бржевнове до 1593 года. Затем монастырь решил одолжить книгу императору Священной Римской империи Рудольфу II. К сожалению, Кодекс Гигас так и не вернулся в монастырь, так как император стал одержим этой рукописью. Со временем его очарование росло, и на его правление повлияла паранойя. Это было незадолго до того, как семья императора решила свергнуть его с занимаемой должности. Шесть лет после смерти императора ознаменовали начало Тридцатилетней войны. Война закончилась тем, что шведская армия захватила библиотеку императора, включая Кодекс Гигас.
Сделка с Дьяволом. \ Фото: google.com.
В 1697 году в королевском замке Стокгольма произошёл лесной пожар. За несколько мгновений до того, как пламя достигло королевской библиотеки, главный библиотекарь приказал своим людям спасти как можно больше драгоценных произведений. У мужчин не было другого выбора, кроме как начать выбрасывать книги из окон. Многие люди верят, что, когда огромная средневековая рукопись пролетела по воздуху, её десять недостающих страниц были вырваны из переплета. Эти таинственные страницы до сих пор остаются пропавшими без вести. Через три дня после инцидента состоялся судебный процесс по выяснению причины лесного пожара. Поскольку главный наблюдатель за огнём и двое его людей находились не на своих местах, они получили смертный приговор. Однако точная причина лесного пожара остаётся загадкой.
Кодекс Гигас, Национальная библиотека Швеции, 1906 год.
Однако оригинальная теория, объясняющая недостающие страницы Кодекса Гигас, имеет свои недостатки. Многочисленные архивисты утверждают, что недостающий раздел не просто выпал, а был вырван специально. Кроме того, многие учёные считают, что содержание недостающих страниц включает в себя правила бенедиктинского монастыря в Чехии. Из-за значительного объёма страниц в рукописи можно с уверенностью сказать, что монастырские правила не могли заполнить все десять страниц. Со временем в связи с этой средневековой рукописью возникают новые вопросы и загадки. Кодекс Гигас, с его древними тайнами и зловещей аурой, отказывается выдавать свои тайные ответы. Вместо этого он оставляет учёных и историков в состоянии постоянного удивления, предлагая бесконечные загадки, которые, возможно, никогда не будут разгаданы.
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