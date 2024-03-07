7 секретов, которые пригодятся на кухне

Кулинарные шедевры — особый предмет гордости для любой хозяюшки. Именно здесь можно выразить весь свой творческий потенциал. Однако зачастую мелкие бытовые проблемы могут выбить вас из колеи. Но мы точно знаем, как с ними справиться.







Как быстро отмыть полости блендера? Что сделать, чтобы редька перестала горчить? И как легко отмыть противень после выпечки? Обо всем этом вы узнаете из нашей сегодняшней статьи.



1. Редька больше не горчит!

2. Учимся быстро мыть блендер!

3. Секрет чистого противня!

4. Картофель больше не потемнеет!

5. Отправляем подложку от конфет в морозилку!

6. А вы кипятите фруктовый сок?

7. Заворачиваем морковь в луковую шелуху! Зачем?

Ледяная вода избавит редьку от горького вкуса!Салаты из редьки очень полезны. Этот корнеплод очень хорошо укрепляет иммунитет. Однако обладает характерным горьковатым вкусом. Избавиться от которого поможет наш совет.Все, что вам нужно сделать — нарезать редьку соломкой и залить ледяной водой. Подождите пару минут. Горечь уйдёт, а редька станет на удивление хрустящей.Секрет чистого блендера!Блендер — незаменимая палочка-выручалочка каждой хозяюшки. С его помощью можно приготовить множество блюд. Однако мыть его совершенно не просто. К счастью, мы точно знаем, как это сделать легко и быстро.Разведите в стакане с водой моющее средство. После чего просто погрузите блендер и взбейте воду. За минуту полости и ножи блендера станут кристально чистыми.Спасаем противень от жира!Выпечка особо любима многими хозяюшками. Однако отмывать после неё противень — сплошное мучение. Но мы точно знаем, как с этим справиться за несколько минут.Все, что вам понадобиться — таблетка для посудомоечной машины. Необходимо разместить ее на противне и залить кипятком. Уже через минуту образуется реакция, и грязь сама отойдёт от противня.Молоко спасёт заготовки из картофеля!Любите делать заготовки для ужина с утра? Но боитесь, что картофель вновь потемнеет до вечера? Тогда наш совет именно для вас.Для начала почистите картофель и залейте его водой, как обычно. После чего добавьте к нему немного молока. Удивительно, но это простое действие позволит избежать потемневшего за день картофеля.Подложка от конфет легко заменит форму для льда!Что делать, когда нужно заготовить много кубиков льда, а форм совсем немного? Поможет подложка от конфет.Просто залейте ее водой и отправьте в морозильную камеру. Можно использовать различные подложки. Так у вас получится лёд для коктейлей разной формы.Проверяем покупной сок на наличие сахара!Покупной фруктовый сок всегда вызывает сомнения. В основном они связаны с его натуральностью. Как известно, натуральный сок не содержит сахара. Но как это проверить? Просто следуйте нашему совету.В разогретый сотейник налейте немного сока и вскипятите его. Если в его составе есть сахар, начнётся процесс карамелизации. Если же с соком ничего не произошло, значит, его состав натуральный.Луковая шелуха продлит срок хранения моркови!Морковь часто портиться раньше, чем вы успеваете ее съесть? У нас есть решение для этой бытовой ситуации.Возьмите ящик для овощей и проложите дно старыми глазетами. Высыпьте в него морковь, а сверху посыпьте ее луковой шелухой. После чего отправьте храниться на балкон. Такой способ поможет сохранить свежесть моркови надолго.