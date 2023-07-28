Как сохранить чеснок

Чеснок — это та культура, которой необходимо уделять особое внимание не только в период выращивания, но и после сбора урожая.

Если при сборе урожая допустить ошибки, то срок хранения чеснока сильно уменьшится. Чтобы подготовить чеснок к длительному хранению, следуйте этим простым рекомендациям.

Опытные огородники рекомендуют сразу после выкопки чеснока отобрать лучшие экземпляры и отложить их как посадочный материал на будущий год.







После сбора урожая ни в коем случае нельзя стряхивать или обдирать грязь с головок. Более того, нельзя отрывать засохшие чешуйки и ботву. Это обусловлено тем, что питательные вещества из ботвы в ближайшие 4-6 недель будут перетекать в головку. Это в свою очередь повлияет на состояние самих головок и улучшит их хранение.







Выкопанный чеснок должен находиться в хорошо проветриваемом месте. Оптимальный вариант — использование деревянных настилов, которые обеспечат свободную циркуляцию воздуха.







Когда чеснок подсохнет, урожай будет необходимо обработать препаратом на основе сенной палочки. Такая обработка повысит сохранность головок.







В головке чеснока могут находиться болезнетворные грибки, развитие которых приведет к порче урожая. Чтобы избежать непоправимых последствий, рекомендуется использовать фитонцидные растения, к которым относится шалфей, мята, котовник. Все, что нужно сделать — разложить головки чеснока вперемежку с этими растениями. Такое соседство также отгонит от головок чеснока трипсов, которые портят луковые культуры во время хранения.





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