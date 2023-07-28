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Как сохранить чеснок

Чеснок — это та культура, которой необходимо уделять особое внимание не только в период выращивания, но и после сбора урожая.
Если при сборе урожая допустить ошибки, то срок хранения чеснока сильно уменьшится. Чтобы подготовить чеснок к длительному хранению, следуйте этим простым рекомендациям.
Опытные огородники рекомендуют сразу после выкопки чеснока отобрать лучшие экземпляры и отложить их как посадочный материал на будущий год.

Как сохранить чеснок

После сбора урожая ни в коем случае нельзя стряхивать или обдирать грязь с головок. Более того, нельзя отрывать засохшие чешуйки и ботву. Это обусловлено тем, что питательные вещества из ботвы в ближайшие 4-6 недель будут перетекать в головку. Это в свою очередь повлияет на состояние самих головок и улучшит их хранение.

Как сохранить чеснок

Выкопанный чеснок должен находиться в хорошо проветриваемом месте. Оптимальный вариант — использование деревянных настилов, которые обеспечат свободную циркуляцию воздуха.

Как сохранить чеснок

Когда чеснок подсохнет, урожай будет необходимо обработать препаратом на основе сенной палочки. Такая обработка повысит сохранность головок.

Как сохранить чеснок

В головке чеснока могут находиться болезнетворные грибки, развитие которых приведет к порче урожая. Чтобы избежать непоправимых последствий, рекомендуется использовать фитонцидные растения, к которым относится шалфей, мята, котовник. Все, что нужно сделать — разложить головки чеснока вперемежку с этими растениями. Такое соседство также отгонит от головок чеснока трипсов, которые портят луковые культуры во время хранения.

Как сохранить чеснок
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