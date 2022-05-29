Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Забобонин
    При чем Советский Союз и Богданов? Автор изучай историю, когда было 300 лет дому Романовых?5 изобретателей, ...
  • Михаил Бутов
    Православие зародилось явно не во Львове. Это город, основанный князьями западной Руси в середине 13 века.Истоки православи...
  • Наталья Середа
    Получила удовольствие.Такие картины може писать только человек со светлой, чистой и доброй душой, легким характером.С...Причудливые карти...

Ошибки при стирке, которые нужно избегать

Есть несколько типичных ошибок во время работы со стиральной машинкой, которые совершают многие люди. Это полезно знать и никогда не повторять!

Ошибки при стирке, которые нужно избегать

Если вы стираете одежду с молнией, то молнию нужно обязательно застегнуть. Иначе она может зацепить другую одежду и порвать её. То же самое относится и к одежде на пуговицах.

Ошибки при стирке, которые нужно избегать

Всегда следует выворачивать одежду наизнанку, особенно если на одежде есть какой-нибудь принт. В брюках и джинсах следует проверить карманы и вынуть всё содержимое.

Ошибки при стирке, которые нужно избегать

Никогда не перезагружайте стиральную машину. Заполняйте её не более, чем на 3/4. Если после заполнения машинки вы можете спокойно положить руку сверху на одежду и почувствовать, что там достаточно места, то всё в порядке.

Ошибки при стирке, которые нужно избегать

Не используйте больше стирального порошка, чем положено по инструкции. Многие люди думают, что если положат больше порошка, то вещи лучше постираются. Однако это является ошибкой — в результате лишь получится больше пены, которая может даже поломать машинку.

Ошибки при стирке, которые нужно избегать

После окончания стирки оставьте дверцу открытой, а также выньте лоток, вылейте воду и оставьте его, чтобы он полностью просох. Это элементарный уход за стиральной машиной, который продлит её срок службы и предупредит появление плесени.

Ошибки при стирке, которые нужно избегать

Не используйте кондиционер для белья, когда стираете махровые полотенца — это делает полотенца гораздо менее впитывающими. Лучше добавить немного столового уксуса во время режима ополаскивания (около 50-70 мл). Это поможет смягчить полотенца и не изменить их свойства.



Подробнее о 6 типичных ошибках при стирке смотрите в видео ниже:


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
советыСтирка
Обсудить

Картина дня

наверх