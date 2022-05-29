Ошибки при стирке, которые нужно избегать

Есть несколько типичных ошибок во время работы со стиральной машинкой, которые совершают многие люди. Это полезно знать и никогда не повторять!







Если вы стираете одежду с молнией, то молнию нужно обязательно застегнуть. Иначе она может зацепить другую одежду и порвать её. То же самое относится и к одежде на пуговицах.







Всегда следует выворачивать одежду наизнанку, особенно если на одежде есть какой-нибудь принт. В брюках и джинсах следует проверить карманы и вынуть всё содержимое.







Никогда не перезагружайте стиральную машину. Заполняйте её не более, чем на 3/4. Если после заполнения машинки вы можете спокойно положить руку сверху на одежду и почувствовать, что там достаточно места, то всё в порядке.







Не используйте больше стирального порошка, чем положено по инструкции. Многие люди думают, что если положат больше порошка, то вещи лучше постираются. Однако это является ошибкой — в результате лишь получится больше пены, которая может даже поломать машинку.







После окончания стирки оставьте дверцу открытой, а также выньте лоток, вылейте воду и оставьте его, чтобы он полностью просох. Это элементарный уход за стиральной машиной, который продлит её срок службы и предупредит появление плесени.







Не используйте кондиционер для белья, когда стираете махровые полотенца — это делает полотенца гораздо менее впитывающими. Лучше добавить немного столового уксуса во время режима ополаскивания (около 50-70 мл). Это поможет смягчить полотенца и не изменить их свойства.

Подробнее о 6 типичных ошибках при стирке смотрите в видео ниже: