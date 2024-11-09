Ошибки, из-за которых осенью в доме не становится уютно

Что может быть лучше осенью, чем завернуться в уютный плед, взять чашку какао и устроиться в своем любимом кресле за просмотром фильма. Мы решили разузнать какие же штрихи в свой дом надо внести, чтобы жилище наполнилось осенним уютом.



Только светлые тона vs вкрапление ярких деталей

Потолочное освещение vs дополнительные источники света

Холодные металлы vs теплые металлы

Ежегодная покупка vs покупка на долгий срок

Покупные аксессуары vs собранные своими руками

Льняное и хлопковое постельное белье vs фланелевое постельное белье

Много маленьких ковриков vs большой ковер

Постеры на осеннюю тематику vs пледы

Ароматическая свеча vs ароматическая свеча с собственным оформлением

Тыквы vs деревянные доски и подносы

Пластиковые изделия vs изделия из органических материалов

Острые углы vs закругленные края

Использование исключительно светлых тонов в осеннем интерьере также нежелательно.Ведь осень может похвастаться такими яркими цветами как оранжевый, желтый и красный. Так что вкрапление предметов такой расцветки будет лучшим решением. Вы можете добавить подушки, пледы, коврики соответствующих оттенков или даже покрасить одну из стен. Как альтернативу эксперты советуют внедрить в дизайн темно-синий, горчичный или цвет шалфея. В качестве основных цветов можно взять кремовый, светло-серый или белый. Однако не переборщите с акцентными цветами и помните, что баланс — это самое важное.Осень — это время, когда дополнительные источники света лишними точно не будут. Так что в это время важно использовать не только потолочное освещение, но торшеры и светильники. Ведь свет способен творить чудеса, именно он создает нужную атмосферу в помещении. Теплый свет станет лучшим решением для создания осеннего настроения. Попробуйте расположить светильники на разных высотах и вы увидите как преобразится комната.Специалисты советуют использовать лампочки теплого белого света с показателем 2700-3000 К. Также они говорят, что диммеры (светорегуляторы) также могут помочь с созданием необходимой атмосферы. Большое значение играет и внешний вид источников света. Так, если в ваш интерьер вписываются люстры и светильники в стиле кантри из дерева, украшенные мешковиной, то они станут отличным выбором. Также в осеннюю атмосферу впишутся и ребристые стеклянные светильники.Кухонная бытовая техника, столовые приборы и другие предметы обихода, преимущественно выполненные в холодных металлах, могут порядком поднадоесть. Так что, осень — самое время поэкспериментировать с изделиями из теплых металлов, таких как медь и латунь. Именно эти материалы были любимцами дизайнеров интерьеров с 70-80-х и вплоть до 2000-х годов. Ну а потом их место заняли хром и нержавеющая сталь.Изделия из меди станут хорошим дополнением к интерьерам, выполненным в синих или в зеленых тонах. Существенный плюс меди в том, что она красиво стареет, ведь со временем у нее может появиться патина, которая нисколько не испортит внешний вид изделия. Кстати, один из экспертов советует осенью менять свои столовые приборы на изделия из меди.Да, конечно, важно подчеркивать присутствие осени какими-то тематическими предметами, однако самое главное — не переусердствовать в этом деле и соблюдать золотую середину.Также осень — это отличное время, чтобы навести порядок в шкафу с одеждой или на кухонных полках. Это поможет выделить место для предметов первой необходимости в новом сезоне, да и сделает пространство функциональным.Кстати, эксперты советуют покупать милые осенние мелочи не на один сезон, а так, чтобы их можно было вытащить из запасников в следующем году. И ритуал вызволения таких вещичек также может сопровождаться приятными воспоминаниями. Да и экономия бюджета сыграет здесь не последнюю роль.Что может быть лучше, чем осознание того, что вы сами нашли шишки, осенние листья, желуди и собрали из них интересную композицию? Ведь сходить в магазин и купить такое изделие, собранное руками профессионалов может каждый, но вот выделить время и силы на это — роскошь доступная не всем. А если у вас есть дети, то они с радостью помогут вам и собрать материалы, и сделать из них что-то оригинальное. Тем самым, вы увеличите ценность предмета. Кстати, чем несовершеннее будут собранные вами листья, шишки или желуди, тем лучше и естественней окажется поделка. Также изделия из дерева, камня, джута, льна, хлопка могут стать отличным дополнением к осеннему интерьеру и наполнят ваше жилище особым уютом.Эксперты уверены, что осень — это время перехода с хлопкового и льняного постельного белья на более теплое, например, фланелевое. Также дополнительный уют спальне может создать покрывало крупной вязки, особенно с кисточками по краям, бархатные подушки и толстое шерстяное одеяло, небрежно брошенное в части изножья кровати.Слишком маленькие коврики зрительно разделят вашу комнату на неравные части, так что лучше приобретать большие ковры. Они добавляют комнате объема. Рассчитывать размеры ковра нужно таким образом, чтобы на нем помещались хотя бы 2 ножки от мебели, но в идеале все 4. Ну а если вы все-таки хотите украсить пол маленьким ковром, просто поместите его на большой. И еще, форма ковра должна соответствовать форме мебели. Но это правило можно нарушить, если у вас круглый журнальный столик, под него можно постелить прямоугольный ковер.Некоторые любят извещать о приходе осени с помощью развешивания постеров на осеннюю тематику. Однако есть еще более тонкий способ сообщить об этом. А именно с помощью пледов. Если вам нужен плед для холодных вечеров, то выбирайте шерстяной, ну а если вы просто хотите обернуться в него и почувствовать уют, то хорошим выбором станут флисовые пледы. Выбирая размер изделия, подумайте о том, как вы собираетесь его использовать — для закутывания или же просто как декоративный элемент.Дополнительный уют создают пледы будто бы небрежно брошенные на диван или кресло. Будет здорово приобрести корзину, откуда вы сможете доставать любимый плед и закутываться в него холодными осенними вечерами. Края пледов можно оставить свисающими из этой корзины, что придаст комнате дополнительный уют.Безусловно, ароматические свечи привносят в жилище особое тепло. Однако многие не стараются как-то избавиться от этикеток на этих свечах. Так вот, это желательно сделать для создания дополнительной атмосферности. Вы можете взять обычный носок, поместить в него свечу так, чтобы ее верхняя часть опоясывалась резинкой верхней части носка и обрезать его. Все, оформление свечи готово!Вы можете заменить искусственные тыквы, которые, несомненно, также являются атрибутами осени, на более практичные украшения для дома. Прикупите пару деревянных дощечек разных размеров и форм, и вывесите их на кухонном фартуке. Так они будут не только красоваться у вас на кухне, но и выполнять свою первоначальную функцию. Можно еще обзавестись деревянным подносом и использовать его либо в качестве сервировки, либо выставить на журнальный столик и демонстрировать на нем книги или какие-то мелкие предметы.Если вы хотите придать своему жилищу более изысканный вид, стоит отказаться от изделий из пластика, ведь они будут удешевлять внешний вид квартиры или дома. Следует выбирать предметы, выполненные из органических материалов, таких как дерево или стекло. Тем более сейчас есть множество изделий из красивейшего цветного стекла.Уже много лет в тренде не только осенью, но и во все сезоны закругленные края у мебели. Они добавляют пространству современности и красоты. Эксперты говорят, что плавные и изогнутые линии у мебели словно дают дыхание всему пространству. Так что, приобрести стулья, диваны, журнальные столики, зеркала с закругленными краями будет отличным решением.