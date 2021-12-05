Русская деревня в объективе немецкого солдата

Немецкий фотограф Асимус Реммер, служивший во время Второй мировой в вермахте, сделал в 1942-1943 годах серию снимков в Калужской области.











Асмус Реммер родился 18 октября 1909 года в Германии в городе Лангбалиг (округ Фленсбург) в семье художника Эдуарда Реммера и фотографа Берты Реммер. Закончил школу, учился фотографии в ателье своей матери и в г. Гамбург-Гарбург. В 1925 году унаследовал фотоателье своей матери в Лангбалиге. Работал фотографом, специализируясь в области портретной, жанровой и пейзажной фотографии. Был владельцем собственного ателье с фотолабораторией. В 1935 году начал издавать почтовые открытки. В 1937 году сдал экзамен на звание мастера фотографии.







«Воробьева гора» (Worobjewa Gora). Калужская область



С 1940 по 1945 год был солдатом вермахта. Служил в пехоте, в 1942-1943 годах участвовал в боевых действиях на территории СССР, затем во Франции. В мае 1945 года попал в американский лагерь для военнопленных, откуда вернулся осенью того же года.







«Обмолот урожая как в стародавние времена». Калужская область



В 1954 году Реммер открыл во Фленсбурге фотостудию, которую позже передал своему сыну. С 1969 по 1998 год работал в своем ателье в Вестерланде, печатая фотографии из собственного архива и архива своих родителей.

Советские крестьянки стирают белье в реке. Весна 1943 года. Калужская областьАсмус Реммер является одним из пионеров в области цветной фотографии. В то время у него были маленькая фотокамера «Фохтлендер», фотокамера «Плаубель-Макина» (6 × 9) и цветная фотопленка «Агфа» для съемки диапозитивов.Советские крестьянки на день Святой Троицы в деревне Патерки (Paterki). Калужская областьВ своем дневнике Асмус Реммер так описывает свою первую встречу с Россией: «Нас высадили на вокзале в Павлиново (Калужская область) в кировском лесу недалеко от Москвы. Мы сделали длинный ночной переход, прежде чем перед восходом солнца увидели первую русскую деревню. Засыпанные снегом дома возникли неожиданно. Из печных труб в розовое утреннее небо поднимался дым. Русская женщина набирала воду из колодца.У меня возникло ощущение, словно я читаю Библию, и я воскликнул: “И здесь мы ведем войну?” В этот момент мне стало плохо, и мои товарищи внесли меня в избу. Очнувшись , увидел стоявшую передо мной на коленях русскую девушку, которая поила меня с чайной ложечки горячим молоком с медом. Я сказал ей: “Я мог убить твоего мужа, а ты беспокоишься обо мне”.Когда мы проходили через другие русские деревни, мне тем более стало ясно, что было бы правильно как можно быстрее заключить с русскими мир. На сделанных мной фотографиях видно, что русские не обращали внимания на мою военную форму и относились ко мне скорее по-дружески!»Деревенские дети. 1942«В поисках интересных сюжетов я прошел гораздо больше, чем мои товарищи. Опередив нашу колонну, я сделал фотографию длинной вереницы конных повозок среди живописных деревьев. Она называется «Как в 1812 году». Мы прошли более 1000 км вглубь Российской империи, и все это время меня не оставляла мысль, в каком же состоянии мы оставим эту страну, когда будем покидать ее…»Советский крестьянин сушит сено в деревне Дальнее Натраново (Dalneje Natranovo), Калужская областьПредставленные здесь фото были сделаны в немецком тылу , в стороне от сражений.Советские крестьянки из деревни Акимовка. Зима 1943 года. Калужская область«Как в 1812 году»«Белая преисподняя»Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)