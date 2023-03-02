Место не для всех: почему на японский остров Окиносима могут попасть только мужчины

Пожалуй, нет такого человека, который бы не согласился с утверждением, что Япония сегодня является одной из самых передовых и технологичных стран. Однако это не мешает её жителям строго придерживаться целого ряда древних традиций, и не отказываться от них даже под влиянием современных тенденций. Именно поэтому один из сакральных центров Японии - остров Окиносима - и сегодня является местом ограниченного посещения, ведь туда пускают только мужчин, да и то, не без трудностей.
Остров Окиносима находится между Корейским полуостровом и Кюсю, третьим по величине островом в Японии. Его главной святыней является храм Окицу, относящийся к типу синтоистских храмов Мунаката (Munakata Taisha). Священнослужители там поклоняются богине моря Тагори Химэ-но-ками, поэтому там в древних времён молились, а также проводили различные обряды, чтобы японские суда безопасно бороздили океанские просторы, а их экипажи успешно контактировали с жителями соседнего Корейского полуострова и Китая.
Изображение острова, прим. 1600 год. /Фото: mir24.tv
Сакральность этого места строго соблюдается и сегодня, поэтому до сих пор ни одна женщина не имеет права посетить остров. Однако и для мужчин визит на Окиносиму будет не самым простым. Дело в том, что попасть туда возможно только один раз в году, 27 мая – в день, когда на острове проводится религиозный фестиваль, посвященный «успокоению духов японских и российских военнослужащих, погибших во время морской битвы на Японском море вблизи Окиносимы в 1905 году», то есть, речь идёт о печально известном Цусимском сражении.
Место, куда не ступала женская нога. /Фото: lavanguardia.com
Ещё одно ограничение заключается в том, что в единственный открытый день на остров имеет право приехать максимум двести мужчин. Но никто из них не сможет просто прогуляться по красивым местам и увидеть храм - там проходят особые ритуалы, после которых можно ступить на тропу, ведущую в храм Окицу. Для этого посетителям необходимо, раздевшись, зайти в море и пройти ритуал очищения.
Прохождение ритуала очищения. /Фото: japan.org.ua
Однако поделиться своими впечатлениями мужчины также не имеют возможности: им запрещено раскрывать подробности своего визита на священный остров. Не получится запастись даже сувенирами: из сакрального места не разрешат вывезти даже камушек с дороги или цветок. За соблюдением всех правил пристально следят единственные постоянные жители острова - монахи, охраняющие храм Окицу.
Один из священнослужителей на пути к храму. /Фото: lavanguardia.com
Не сказать, что такая секретности приносит Окиносиме только хорошее, а скорее наоборот. Дело в том, что монахов на острове всего несколько человек, и они даже ну думают заниматься облагораживанием окружающей местности. А это негативно влияет на фауну острова: территория уже давно охвачена полчищами крысы, которые уничтожают огромное количество местных птиц.
Остров пока что остаётся запретным для женщин. /Фото: racurs.ua
Ни современные тенденции к открытости, ни признание острова мировым сообществом, как объекта всемирного наследия не способны изменить непоколебимую позицию монахов. Об этом однажды достаточно ясно высказался главный священнослужитель группы храмов Мунаката Такаюки Ашидзу: «Мы не будем открывать остров для посещения, после внесения его в список наследия ЮНЕСКО, потому что люди не должны посещать Окиносима из любопытства». Поэтому трудно сказать, наступит ли такой момент, чтобы на сакральный японский остров смогла ступить хотя бы одна женщина.
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