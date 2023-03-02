Место не для всех: почему на японский остров Окиносима могут попасть только мужчины

Изображение острова, прим. 1600 год. /Фото: mir24.tv

Место, куда не ступала женская нога. /Фото: lavanguardia.com

Прохождение ритуала очищения. /Фото: japan.org.ua

Один из священнослужителей на пути к храму. /Фото: lavanguardia.com

Остров пока что остаётся запретным для женщин. /Фото: racurs.ua