Безумная медицина прошлого

Сегодня врачи почти понимают строение человеческого тела и даже умеют чинить его поломки — не все, поскольку до сих пор остаются совершенно непонятные ученым органы. Можете представить, как издевались над человеком эскулапы прошлого? Вряд ли. Вот лишь верхушка того айсберга странных препаратов, которыми предполагалось излечить больного от любой напасти. Жуть, честно говоря!









Женская истерия

Героин

Трепанация черепа

Ртуть

Таблетки с солитером

Кровопускание

Уринотерапия