Безумная медицина прошлого

Сегодня врачи почти понимают строение человеческого тела и даже умеют чинить его поломки — не все, поскольку до сих пор остаются совершенно непонятные ученым органы. Можете представить, как издевались над человеком эскулапы прошлого? Вряд ли. Вот лишь верхушка того айсберга странных препаратов, которыми предполагалось излечить больного от любой напасти. Жуть, честно говоря!
Женская истерия
В XIX веке научное сообщество полагало, что представительницы слабого пола страдают от истерии. Лечили дам очень просто: вели к специальному доктору, который вздыхая от обилия пациенток натягивал перчатки и принимался делать вагинальный массаж. Это, к слову, чуть ли не единственное средство из нашего списка, которое и в самом деле действует. Сами попробуйте.
Героин
Еще в начале прошлого века героин продавался в американских аптеках в качестве средства от кашля. А еще его давали уж слишком активным детям — говорят, помогало, да как хорошо!
Трепанация черепа
Настоящий бум трепанация черепа пережила в 40-х годах XX века. Лоботомию прописывали как лекарство от депрессии, ее же советовали применять к излишне экспрессивным домохозяйкам. Неплохое средство урезонить жену, правда?
Ртуть
Разбили градусник? Будьте добры вызвать спецбригаду, которая соберет разбежавшиеся по всему дому капли ядовитого металла. А раньше ртутью пытались лечить вообще все, включая сифилис. Более того, европейские дамы в средние века пользовались ртутью, дабы придать лицу аристократичную бледность.
Таблетки с солитером
Сегодня мы знаем, что похудеть проще всего с помощью грамотных диет и спорта. Но в середине прошлого века дамы не хотели спорта, они хотели все и сразу. Хитрые эскулапы приноровились продавать модницам таблетки с яйцами солитеров. Получив пару порций такого «лекарства» девушка худела очень быстро. Ох и скандал был, когда выяснилось содержание таблеток!
Кровопускание
Греки использовали кровопускание дабы выпустить из перегулявших сограждан лишний яд. В средние века отворяли кровь и мужчинам и женщинам, просто так, для профилактики. Простуду лечили кровопусканием. Головные боли лечили кровопусканием. Депрессия? Так это, братец, давно тебе вены не вскрывали!
Уринотерапия
Совершенно неясно, с чего люди решили, будто моча имеет чудодейственные свойства. Ведь так из организма выводятся как раз шлаки — откуда польза? Тем не менее, поклонники этого странного лекарственного средства есть и сегодня. Узнать их в толпе очень просто — достаточно принюхаться.
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