88 любовников и самый скандальный развод ХХ века: «Грязная герцогиня» Аргайл

Богатая барышня

Герцогиня Аргайл в молодости

Герцогиня Аргайл любила с самого детства хорошо одеваться благодаря матери

Первая влюбленность и первые проблемы

Внешность Маргарет всегда привлекала мужчин

Актер Дэвид Нивен стал первой любовью Маргарет

Дебютантка года

Маргарет обожала балы и вечеринки, ведь всегда там блистала

Несчастливый брак

Маргарет Уигэм в день свадьбы с мужем Чарльзом Суини

Любимец женщин Кэри Грант тоже был очарован Маргарет Уигэм

Маргарет и Чарльз в день свадьбы

Маргарет и Чарльз с дочкой

Трагедия, повысившая либидо

Клэр Фой в роли герцогини Аргайл

Развратная аристократка

Маргарет после развода не спешила снова идти под венец

Слева фамильный портрет герцога и герцогини Аргайл / слева Маргарет, герцогиня Аргайл

Нимфомания и сотня любовников

Кадры из сериала "Очень британский скандал"

Самый скандальный развод 20 века

Герцогиня Аргайл со своим адвокатом

Дункан Сэндис (слева) и Дуглас Фэрбенкс-младший (справа) - предположительные любовники герцогини Аргайл

[Холостая жизнь "грязной герцогини"

Маргарет с актером Ричардом Тоддом, 1969 г.

Маргарет с дочкой Фрэнсис в 1953 году

Неумение обращаться с деньгами сыграло с богатой наследницей злую шутку