88 любовников и самый скандальный развод ХХ века: «Грязная герцогиня» Аргайл

Британский канал BBC One выпустил в конце 2021 года новый сериал, который приоткроет дверь в жизнь настоящих аристократов. «Очень британский скандал» расскажет о Маргарет Кэмпбелл, герцогине Аргайл. Мир знал о ней как о «грязной герцогине», чьи любовные похождения стали достоянием общественности благодаря «слитым» фото, сделанным на палароид. О жизни и приключениях развязной аристократки читайте в нашем материале.
Богатая барышня
Герцогиня Аргайл в молодости
Родилась будущая «грязная герцогиня» Великобритании в 1912 году. Семья была не титулованная, но очень богатая. Отцом семейства был глава совета директоров корпорации Celanese, а супругой его была звали Хелен Манн. Своей девочке они дали имя Этель Маргарет и подарили ей жизнь, о которой можно только мечтать. Мало сказать, что Маргарет с детства ни в чем не нуждалась – она была обеспечена всем необходимым, кроме одного. Ей очень не хватало внимания родителей, что, возможно, сильно и повлияло на ее жизнь. Ее отец был поглощен своим бизнесом и постоянными походами налево. А мать от измен мужа постоянно страдала, при этом забывая, что у нее есть дочь и ей тоже нужно внимание.
Позже сама Маргарет свою провалившуюся личную жизнь связывала именно со своим детством и холодными родителями.
В раннем детстве Маргарет переехала с матерью в Нью-Йорк. Девочку отправили в хорошую частную школу Хьюитт, где она проучилась до 14 лет. После этого мать забрала ее из школы и увезла обратно в Англию. Девушка выглядела намного старше своих лет и была очень красивой. Ее эффектные внешние данные привлекали мужчин постарше и не удивительно.
Хоть семейная жизнь у родителей Маргарет не очень складывалась, у матери девочки финансовых проблем не было никогда. Хелен любила роскошные украшения, а также дорого красиво одеваться и дочь свою всегда наряжала у именитых портных, среди которых Ворт и Пуаре.
Герцогиня Аргайл любила с самого детства хорошо одеваться благодаря матери
В Великобритании она сразу влилась в мир высшего общества – деньги и имя отца сделали свое дело. Известно, что в молодости она посещала психиатра, который не обнаружил у нее чувства юмора. У Маргарет было раннее заикание, и даже легендарный логопед Лайонел Лог, работавший с королем Георгом VI не смог решить проблему. Но проблемы с речью совсем не помешали девушке быть очень яркой фигурой светской Британии того времени.
Первая влюбленность и первые проблемы
Внешность Маргарет всегда привлекала мужчин
Привлекательная внешность и то, что Маргарет выглядела взрослой не по годам в итоге сделало свое дело. Во время каникул на аристократический курорт остров Уайт 15-летняя наследница прибыла с матерью. Там она привлекла внимание не менее яркого гостя, чем была сама – 18-летнего актера Дэвида Нивена.
Актер Дэвид Нивен стал первой любовью Маргарет
Но роман закончился плохо: несовершеннолетняя девушка забеременела. Когда семье Маргарет стало известно об этом позоре, ее немедленно отправили в Лондон, а затем на тайный аборт.
Для того возраста такое происшествие стало бы настоящим скандалом. Во первых: Маргарет была слишком юна. А во вторых: внебрачные связи в принципе в то время порицались. Единственным, что хоть немного обеляло Нивена, был его юный возраст. Эту неприятную историю семье удалось замять, и она была большим секретом семьи, сама Маргарет о ней не вспоминала даже в своих откровенных мемуарах. О скандальном аборте стало известно, но через много лет после выхода воспоминаний герцогини.
Но Нивена она не забывала, видимо, он действительно был ее первой любовью. Она даже посетила его похороны, и была особой гостьей на его поминальной службе в Лондоне.
Возможно, случись с ней вся эта история с абортом парами годами позже, это бы заставило ее задуматься и немного успокоиться, но девушка только входила в кураж. Она начала менять парней как перчатки.
Дебютантка года
Маргарет обожала балы и вечеринки, ведь всегда там блистала
Богатая наследница, как это и полагается представительницам богатых и знаменитых семей, светскому обществу была представлена на балу. Это случилось в 1930 года приеме королевы Шарлотты. Но Маргарет не просто показалась на мероприятии, а получила титул «дебютантка года». Хоть звание и неофициальное, но популярности это юной нимфетке только добавило.
Своему биографу Чарльзу Каслу Маргарет потом рассказывала, что период с 1930 по 1933 годы был для нее очень веселым, она посещала по три мероприятия за ночь. Жизнь для нее была сплошным балом.
Главным «менеджером» Маргарет был ее отец. Джордж Уигэм, активно занимался продвижением своей дочери, даже оплачивал ей пиар-агентов. Мама же уделяла ее внешности много времени: с 9 лет девочке завивали волосы и выщипывали брови. Такое улучшение внешности точно не прошло даром.
Несчастливый брак
Маргарет Уигэм в день свадьбы с мужем Чарльзом Суини
В светской тусовке богатая наследница пользовалась большой популярностью. Кроме денег у нее было красивое лицо с изумрудными глазами и белоснежная аристократичная кожа. Стоит сказать, этого набора в то время хватало, чтобы стать завидной невестой. Тогда светским мужчинам личность жены при выборе была совсем не важна. Красивая картинка и солидное состояние – вот на что обращали внимание в первую очередь. Поэтому не удивительно, что у нее было много романов.
В ее «послужном списке» можно найти многих героев желтой хроники, среди которых супруг Риты Хэйворт принц Али Хан, бравый летчик Глен Кидстон барон фон Брабус, богатый наследник издательского дома Макс Эйткен и актер Кэри Грант.
Любимец женщин Кэри Грант тоже был очарован Маргарет Уигэм
Маргарет хотела пожениться с Али Ханом, но ее семья была против такого брака из-за религии жениха. Позже она приняла предложение пожениться от 7-го графа Уорика, но и тут дело так и не дошло до свадьбы. Ветреная барышня изменила жениху с американским предпринимателем Чарльзом Суини. И эти ее отношения закончились женитьбой.
Если бы Маргарет выходила замуж в наши дни, за этим событием бы наблюдали в прямом эфире, а наряд невесты по полочкам разложили бы все модные блогеры и издания. А ведь обсуждать там действительно было что.
Для такого значимого события королевский дизайнер Нормана Хартнелла создал для невесты платье с 24-метровым шлейфом. Наряд сразу вывел молодую светскую львицу в ранг одной из самых модных и стильных женщин тогдашней Британии.
Маргарет и Чарльз в день свадьбы
Для обмена клятвами верности и любви была выбрана Бромптонская оратории в Западном Лондоне. Посмотреть на молодоженов пришли более 2 тысяч англичан: все желали увидеть роскошную невесту воочию хоть краем глаза. Властям даже пришлось движение перекрыть на 3 часа.
В браке у Маргарет случилось три выкидыша, а одного ребенка (девочку) она родила мертвой. После всех испытаний все же они с Чарльзом стали родителями сына Брайана и дочери Френсис. Хотя, если верить слухам, отцовство мужа Маргарет можно поставить под вопрос. Их отношения можно было смело назвать «свободными»: оба периодически похаживали налево.
Состариться и помереть в один день Маргарет и Чарльзу не пришлось.
Маргарет и Чарльз с дочкой
Они развелись в 1947 году. По ее словам, ее мужу нужна была просто безмозглая кукла. После разрыва богатая красотка не сильно унывала, успев повстречаться с несколькими мужчинами. Чуть позже она снова была помолвлена: на сей раз с банкиром Lehman Brothers Джозефом Томасом, но до фаты дело так и не дошло.
Трагедия, повысившая либидо
Клэр Фой в роли герцогини Аргайл
В годы замужества с Суини с Маргарет случился несчастный случай. Она рухнула в шахту лифта. Потом она рассказывала, что упала с 40 футов, а спас ее трос, за который она ухватилась. Она сорвала все ногти и рухнула на колени, стукнулась затылком о стену и повредила спину. После инцидента ей пришлось пролежать несколько месяца на больничной койке. Происшествие на будущую герцогиню сильно повлияло. Друзья начали отмечать, что она совсем утратила обоняние и перестала чувствовать вкусы. Все из-за поврежденных нервных окончаний.
Но лишившись возможности наслаждаться ароматами и вкусами, Маргарет получила нечто взамен. Оказывается, на фоне травмы у нее повысилось либидо и весьма нешуточным образом. Позже ее поговорка «В постель нужно отправляться рано и часто» стала её визитной карточкой.
Развратная аристократка
Маргарет после развода не спешила снова идти под венец
Красивая и богатая светская дама после развода не сильно хотела или стремилась снова связывать себя узами брака. Она хотела найти себе в пару ровню по достатку. Но одного толстого кошелька ей было мало, она хотела стать женой аристократа и получить титул. Но пока на горизонте подходящего кандидата не было, список ее любовников пополнился актером Кэри Гранотом, куратором Музея искусств Метрополитен Теодором Руссо и банкиром из Lehman Brothers Джозефом Томасом. Но Томас верностью не отличался, а Руссо оказался хоть и умным, но через чур заносчивым и она не хотела такого отчима для сына и дочери.
Вскоре она нашла идеального, как ей казалось, кандидата. Ее руки и сердца попросил Дуглас Кэмпбелл, 11-й герцог Аргайл. Стоит сказать, что большой любви там не было и в помине, их брак был скорее договором. Ему нравились ее деньги, а она мечтала стать герцогиней. В 1951 году желанный титул Маргарет получила и началась ее новая совместная жизнь.
Слева фамильный портрет герцога и герцогини Аргайл / слева Маргарет, герцогиня Аргайл
Их жизнь была идеальной: безоблачной, беспечной и полной удовольствий. Так как к Кэмпбелла дети уже были, Маргарет не нужно было себя обременять беременностями и новыми детьми. Она просто наслаждалась жизнью: пара отдыхала то в Ницце, то с Санкт-Морисе, то в Сент-Ропе, посещала светские рауты или проводила время в родовом замке Инверари. Маргарет вспоминала, что в то время «жизнь казалась устланной розами».
Нимфомания и сотня любовников
Кадры из сериала "Очень британский скандал"
И все бы хорошо, вот только аристократ в постели свою любвеобильную жену не удовлетворял. Ее аппетиты очень часто выходили далеко за пределы нормы. Хотя ходили слухи, что он не очень и старался удовлетворить свою жену, ведь браком их союз был лишь формально, а на деле – сделкой. Маргарет любила мужчин и не собиралась довольствоваться своим ленивым незаинтересованным мужем. Любовников она себе заводила разных и в больших количествах. Предпочтение отдавала мужчинам статусным и влиятельным или знамениты. В ее постели побывали комик Боб Хоуп, певец в стиле шансон Морис Шевалье.
Но хоть Кэмпбелл в супруге больше видел кошелек, чем женщину, все же ему не нравилось носить рога, тем более, когда все вокруг об этом знали и посмеивались за его спиной.
Чарльз решил отомстить неверной жене за все ее измены. В 1959 году он запретил ей въезд в фамильный замок и подал на развод. Но ему мало было просто развестись, он хотел в суде доказать супружескую неверность, чтобы отсудить побольше денег, поэтому начал собирать доказательства. О честности и открытости со стороны мужа-рогоносца речи, разумеется, не идет.
Герцог нанял специльно слесаря, чтобы тот проник в особняке Маргарет в фешенебельном районе Мейфэр и устроил обыск. Находка потрясла и «сыщика», и мужа: дневник с описаниями ее любовных похождений, которых было больше 80. Но одними рассказами Маргарет не ограничилась. Среди вещей было еще и 13 фото, сделанных на аппарат Polaroid, новый гаджет на то время. На одном из снимков была изображена обнаженная женщина, стоящая на коленях и «удовлетворяющая» мужчину. Лицо любовника видно не было, но вот свою жену разъяренный муж узнал даже со спины, все из-за трехрядного ожерелью из жемчуга.
Самый скандальный развод 20 века
Герцогиня Аргайл со своим адвокатом
Разводиться в ХХ веке да еще и в высших кругах было делом не совсем привычным, а порой даже порицаемым. О разводе одной из самых популярных пар Лондона и так говорили все, а откровенные фотографии только добавили масла в огонь, сделав бракоразводный процесс очень скандальным. Судья, который вел дело, назвал Маргарет особой, которая клинически одержимая промискуитетом, а ее действия «сексуальной перверсией».
Но если с Маргарет было все ясно, то вопросы к тому, что же является партнером по любовным утехам, который запечатлён на фото, а также кто это пикантное дело снимал, остались. Кандидатов нашлось несколько, потому что героиня особо не скрывала свои интрижки.
Суд все же вынес решение, в котором обозначил, что ублажала герцогиня Дункана Сэндиса, зятя Уинстона Черчилля, который работал секретарем по делам колоний. А вот автор скандального фото - актер
Дункан Сэндис (слева) и Дуглас Фэрбенкс-младший (справа) - предположительные любовники герцогини Аргайл
Дуглас Фэрбенкс-младший. Сэндиса выдал палароид, которых в Великобритании были единицы, а один из таких фотоапаратов был собственностью ведомства, возглавляемого им. Что же до Фэрбенкса-младшего, то его сдал его же почере. На одном из фото он написал «Думаю о тебе». Естественно, ни один из мужчин свою связь с Маргарет не подтвердил.
[Холостая жизнь "грязной герцогини"
Маргарет с актером Ричардом Тоддом, 1969 г.
Официально развод герцога и герцогини Аргайл закончился в 1963 году. Бывший муж отсудил у нее приличную часть денег, все же он из этого скандала выжал по максимуму. Он женился почти сразу после оформления развода на американке, которая была младше его на 22 года.
Маргарет потеряла после развода значительную часть своего немалого состояния, но отказываться от привычного образа жизни не собиралась. Она все так же устраивала большие шумные вечеринки в 1970-х и 1980-х в своей квартире в столице. Бывшего супруга называла абьюзером и извергом. Казалось бы, ее прежняя жизнь продолжалась, но только ее круг общения постепенно с каждым годом становился все хуже. Дурным тоном и крестом на репутации считалось даже минимальное общение с «грязной герцогиней».
После такого публичного скандала у нее очень испортились отношения с дочкой. Та была абсолютной противоположностью матери, ярой католичкой и для нее такая огласка личной жизни ее матери стала большим ударом. Они почти перестали общаться, а примирились лишь в 1993 году перед смертью герцогини.
Маргарет с дочкой Фрэнсис в 1953 году
С финансами становилось все хуже. Но проблема была не столько том, что муж у нее отсудил целое состояние. Просто она не умела обращаться с деньгами. Наследство, которое она получила после смерти отца, она быстро растратила. У нее был трастовый фонд и в год, ей полагалось 18 тысяч фунтов стерлингов, но эта сумма едва покрывала ее проживание. У нее копились долги, чтобы их покрыть она начала проводить экскурсии по особняку, но денег все равно не хватало.
В попытках получить больше денег она безуспешно 15 лет сражалась в судах с второй женой своего отца, чтобы та не получилась его наследство на Багамах. И хотя она уже знала, что ей не победить, все же билась до последнего.
Начало конца можно датировать 1978 годом. Именно тогда она продала свой особняк, взяла свою горничную и переехала в люкс отеля Grosvenor House. В быту герцогиня была совершенно беспомощна, не могла даже заправить кровать. О своей жизни она хотела снять сериал и в 80-х даже планировался такой проект, но его отложили.
Неумение обращаться с деньгами сыграло с богатой наследницей злую шутку
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