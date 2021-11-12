7 вещей, на которые люди слишком тратятся, подрывая свой личный бюджет

1. Фирменная еда

Вкусно, но затратно. |Фото: fanaru.com.

2. Кофе на вынос

Слишком дорога вещица. |Фото: behance.net.

3. Тарифный план

Все ли вас устраивает. |Фото: buzger.com.

4. Доставка еды

Удобно, конечно. |Фото: phpua.net.

5. Вода

Проще фильтр поставить. |Фото: protera.by.

6. Страхование

Не так уж и выгодно. |Фото: zakonguru.com.

7. Автомобиль

Главное не переборщить. ¦Фото: 1zoom.ru.