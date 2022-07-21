Точка взлета: пять самых интересных новых аэропортов и терминалов

С нами не соскучишься!

Большинство аэропортов мира — чистая функция, не претендующая на красоту. Но есть настоящие храмы чек-инов и дворцы ожидания, которые придают путешествиям торжественность. Пять самых интересных — в фотогалерее далее









1. Denver International Airport

2. Chhatrapati Shivaji International Airport, Terminal 2

3. Hamad International Airport

4. «The Rock» Terminal

5. Пулково-1