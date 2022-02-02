Закадычные друзья: 15 фотографий о дружбе бельгийской овчарки и совёнка

Невероятная дружба в кадре немецкого фотографа Таней Брандт.

1. Друзья-приятели

Миниатюрная сова Польди пригрелась в теплых лапах овчарки Инго.

2. Кто не спрятался, я не виноват

Игры осенью с опавшими листьями очень увлекательное и забавное занятие.

3. Помощь пришла вовремя

Держись, дружище, скоро выберемся.

4. Не разлей вода

Непередаваемые эмоции Инго и Польди попали в кадр фотографа.

5. Забавные игры

Таня Брандт (Tanja Brandt) любит фотографировать своих друзей на природе.

6. Совенок лучший друг четверолапого

Я тебя внимательно слушаю, расскажи , как прошел твой день.

7. Веселая компания

Воспитанный Инго придерживает колючую ветку зубами для пернатого друга.

8. Обнимашки и целовашки

Счастливы вместе.

9. Веселые друзья

Такой невероятной дружбе можно только поучиться или даже позавидовать.

10. Мы такие разные

Идеальные партнеры по съемкам.

11. Преданный взгляд

Мы все свое свободное время проводим вместе.

12. Высоко сижу, далеко гляжу

Путешествие таких разных друзей продолжается.

13. Вдвоем всегда веселее

У Полди есть и другие пернатые друзья, которые любят позировать.

14. Дружеские отношения

Пернатый и четверолапый являются идеальными моделями фотографа Тани Брандт(Tanja Brandt).

15. Спокойной ночи, малыши

Ты поспи, друг, а я постерегу твой сон .