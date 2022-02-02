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Закадычные друзья: 15 фотографий о дружбе бельгийской овчарки и совёнка


Невероятная дружба в кадре немецкого фотографа Таней Брандт.

Невероятная дружба в кадре немецкого фотографа Таней Брандт.

Казалось бы, что может быть общего у грозной овчарки и маленького совёнка. Но они оказались настоящими друзьями и с удовольствие позируют перед объективом фотоаппарата. Эти снимки согревают душу и дарят надежду, что настоящая дружба действительно существует.

1. Друзья-приятели


Миниатюрная сова Польди пригрелась в теплых лапах овчарки Инго.

Миниатюрная сова Польди пригрелась в теплых лапах овчарки Инго.

 

2. Кто не спрятался, я не виноват


Игры осенью с опавшими листьями очень увлекательное и забавное занятие.

Игры осенью с опавшими листьями очень увлекательное и забавное занятие.

 

3. Помощь пришла вовремя


Держись, дружище, скоро выберемся.

Держись, дружище, скоро выберемся.

 

4. Не разлей вода


Непередаваемые эмоции Инго и Польди попали в кадр фотографа.

Непередаваемые эмоции Инго и Польди попали в кадр фотографа.

 

5. Забавные игры


Таня Брандт (Tanja Brandt) любит фотографировать своих друзей на природе.

Таня Брандт (Tanja Brandt) любит фотографировать своих друзей на природе.

 

6. Совенок лучший друг четверолапого


Я тебя внимательно слушаю, расскажи, как прошел твой день.

Я тебя внимательно слушаю, расскажи, как прошел твой день.

 

7. Веселая компания


Воспитанный Инго придерживает колючую ветку зубами для пернатого друга.

Воспитанный Инго придерживает колючую ветку зубами для пернатого друга.

 

8. Обнимашки и целовашки


Счастливы вместе.

Счастливы вместе.

 

9. Веселые друзья


Такой невероятной дружбе можно только поучиться или даже позавидовать.

Такой невероятной дружбе можно только поучиться или даже позавидовать.

 

10. Мы такие разные


Идеальные партнеры по съемкам.

Идеальные партнеры по съемкам.

 

11. Преданный взгляд


Мы все свое свободное время проводим вместе.

Мы все свое свободное время проводим вместе.

 

12.
Высоко сижу, далеко гляжу


Путешествие таких разных друзей продолжается.

Путешествие таких разных друзей продолжается.

 

13. Вдвоем всегда веселее


У Полди есть и другие пернатые друзья, которые любят позировать.

У Полди есть и другие пернатые друзья, которые любят позировать.

 

14. Дружеские отношения


Пернатый и четверолапый являются идеальными моделями фотографа Тани Брандт(Tanja Brandt).

Пернатый и четверолапый являются идеальными моделями фотографа Тани Брандт(Tanja Brandt).

 

15. Спокойной ночи, малыши


Ты поспи, друг, а я постерегу твой сон.

Ты поспи, друг, а я постерегу твой сон.

 

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Закадычные друзья: 15 фотографий о дружбе бельгийской овчарки и совёнка

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Закадычные друзья: 15 фотографий о дружбе бельгийской овчарки и совёнкаПодписаться на мой Instagram
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