Самые лучшие квартиры в мире

Эти квартиры – предел мечтаний даже для богачей. Прекрасный вид из окна, превосходная отделка, элитный район. Подкачала только цена, ведь даже ремонт квартир цены, на который будут сопоставимы с ценами на хорошую квартиру в Москве, сразу навевает грусть. Представляем список самых популярных и желанных квартир по всему миру. Все цены приведены в рублях.







Майами, Флорида, США. Ковый комплекс Marina Palms включает в себя 469 роскошных двух и трехкомнатных квартир. Два дома расположены на набережной Майами. Жильцам доступен бассейн, теннисный корт и яхт-клуб. Цена квартиры – почти 45 миллионов рублей.







Эдинбург, Шотландия. Дом расположен недалеко от Королевской Мили (череда улиц в центре Эдинбурга, одна из главных достопримечательностей города). Квартиры имеют четыре спальни и великолепные вид на Собор Святого Эгидия. Рядом есть магазины, бары и рестораны. Цена – 68,5 млн. рублей.







Венеция, Италия. Palazzo Vendramin – представляет собой здание 15-го века, отреставрированное знаменитым архитектором Alberto Torsello. Сегодня вы можете приобрести там прекрасную квартиру за 60,8 млн. рублей.







Лестер, Великобритания. Комплекс на Phoenix Square включает в себя 63 просторных апартаментов. Несколько минут ходьбы от центра города. В каждой квартире есть открытая терраса. Цена – от 15 млн. рублей.







Канны, Франция. Пентхаус с тремя спальнями и видом на красивый залив. Особенно прекрасный вид открывается с террасы на крыше. Всего в нескольких шагах – чудесный пляж. Цена – 345 млн. рублей.







Вестминстер, Лондон. Квартира на Стрэнд – центральной улицы Лондона, напротив Королевского суда. Этот комплекс включает 206 люксов, квартир и пентхаусов, а также ресторан и магазины. Стоимость пентхауса – 863 млн. рублей.







Экс-ан-Прованс, Франция. Если вы желаете жить, как королева Франции Мария-Антуанетта, то такая квартира в историческом центре Экс-ан-Прованс подойдет как нельзя лучше. В квартире есть очень много старинных вещей и мебели, хотя и современные удобства тоже присутствуют. Цена – 199 млн. рублей.







Shoreditch, Лондон. Впечатляющий пентхаус более 1 711 кв. м. и огромной террасой на крыше с деревянным настилом. Цена – 173 млн. рублей.







Частер – Великобритания. Комплекс включает 35 квартир с прекрасным видом на город. Цена – 172 млн. рублей.







Суонси, Великобритания. Этот красивый отель, построенный в 1799 году, сегодня является жилым домом с элитными квартирами. Высокие потолки, витражные окна, дух старой Англии. Пентхаус с тремя спальными обойдется в 83 млн. рублей.



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