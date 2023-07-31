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«Down With Love»: классика джаза в исполнении великолепной Барбары Стрейзанд


Великолепная Барбара Стрейзанд.

Великолепная Барбара Стрейзанд.

Американская актриса, режиссер, продюсер и певица Барбра Стрейзанд признавалась, что её первая любовь – это джаз. Она в своё время даже вместе с Луи Армстронгом поучаствовала в мюзикле «Прощай, Долли!». Перед тем, как послушать великолепную Барбару, остаётся только добавить, что она - одна из самых коммерчески успешных певиц в истории человечества.

Итак, песня в исполнении лауреатки многочисленных премий, важной культурной институции для сериалов «Лузеры» и «Южный парк» и прочее, прочее, прочее..

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«Down With Love»: классика джаза в исполнении великолепной Барбары Стрейзанд

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«Down With Love»: классика джаза в исполнении великолепной Барбары СтрейзандПодписаться на мой Instagram
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